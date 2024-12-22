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RIFAR приглашает на выставку Aquaflame by Aquatherm Moscow 2025

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RIFAR приглашает на выставку Aquaflame by Aquatherm Moscow 2025

2024.12.22

RIFAR приглашает на выставку Aquaflame by Aquatherm Moscow 2025 С 4 по 7 февраля 2025 года, в Москве состоится 29-я Международная выставка бытового и промышленного оборудования для отопления, водоснабжения, инженерно-сантехнических систем, бассейнов, саун и спа Aquaflame by Aquatherm Moscow — самая крупная выставка в России, на которой комплексно представлены все виды инженерных решений.

Компания RIFAR - технологический лидер отрасли производства радиаторов отопления, в очередной раз традиционно примет участие в выставке Aquaflame by Aquatherm Moscow, и представит на стенде всю линейку выпускаемой продукции. В том числе, давно и прочно завоевавшие доверие потребителя классические модели радиаторов отопления, премиальные дизайн-радиаторы, а так же совершенно новые, уникальные разработки.

Стенд RIFAR на Aquaflame by Aquatherm Moscow 2025: МВЦ «Крокус Экспо», павильон №3, зал №14, стенд В3037. Для бесплатного посещения выставки получите электронный билет на сайте, перейдя по ссылке и указав промокод: RIFAR25 (https://aquaflame-expo.ru).

Важно! Промокод действителен только при получении электронного билета на сайте выставки и действует до окончания Aquaflame by Aquatherm Moscow 2025. Промокод можно использовать неограниченное количество раз.

Часы работы выставки:
4 февраля 10:00—18:00
5 февраля 10:00—18:00
6 февраля 10:00—18:00
7 февраля 10:00—16:00

Как добраться до МВЦ «Крокус Экспо»:

Общественным транспортом: станция метро «Мякинино» (Арбатско-Покровская линия, синяя, 3), выход к павильону 3 выставочного комплекса «Крокус Экспо».

На автомобиле: пересечение МКАД (внешняя сторона, 65-66 км) и Волоколамского шоссе. Адрес МВЦ «Крокус Экспо»: Московская область, г. Красногорск, ул. Международная, 16

Логотип: радиаторы Rifar Tubog

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