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Обучающие семинары RIFAR для дизайнеров и специалистов в Новосибирске

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Обучающие семинары RIFAR для дизайнеров и специалистов в Новосибирске

2024.06.20

26 и 27 июня 2024 года в Новосибирске компания RIFAR организует обучающие семинары для дизайнеров интерьеров, архитекторов, монтажников и проектировщиков отопительных систем. Мероприятие поддерживают фирменный центр продаж "WE HEAT" и официальный дилер "Тайм".

26 июня в 10:30 в конференц-зале Marins Park Hotel пройдёт семинар для дизайнеров и архитекторов. Основные темы включают:

  • Радиаторные решения в интерьере.
  • Литые радиаторы RIFAR в дизайне.
  • Радиаторы TUBOG как арт-объекты.
  • 3D и BIM модели.
  • Палитра из 36 цветов порошковых покрытий.
  • Технологии RIFAR: инновационная сталь, 3D-лазерная сварка, рентген-контроль.
  • Техническая поддержка и гарантийные обязательства.

27 июня в 10:30 в том же зале пройдет семинар для специалистов по монтажу и проектированию систем отопления, где обсудят:

  • Биметаллические радиаторы MONOLIT и SUPReMO.
  • Теплоносители и антифризы, влияние кислорода на коррозию.
  • Решения для панорамного остекления: радиаторы CONVEX и TUBOG.
  • Замковые межсекционные соединения с O-ring из EPDM.
  • Технологии RIFAR: инновационная сталь, 3D-лазерная сварка, рентген-контроль.
  • Техническая поддержка и гарантийные обязательства.

Оба семинара пройдут по адресу: г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, д. 1, Marins Park Hotel. Начало в 10:30. Регистрация по телефонам: +7 (923) 737-52-64 (для дизайнеров) и +7 (913) 903-63-32 (для монтажников).

Участников ждут розыгрыши призов от RIFAR. Вход бесплатный, количество мест ограничено.

Смотрите также новости на официальном сайте производителя: www.rifar.ru

Логотип: радиаторы Rifar Tubog

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