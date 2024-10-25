Обучающий семинар от RIFAR и «Сантехника Сварщика» пройдет в Самаре
2024.10.25
29 октября 2024 года в Самаре впервые состоится крупный обучающий семинар, организованный компанией RIFAR совместно с известным видеоблогером Борисом Яхункиным, известным как «Сантехник Сварщик». Мероприятие, предназначенное для профессионалов в области монтажа и проектирования отопительных систем, пройдет при поддержке фирменного центра продаж RIFAR в Самаре — компании «Теплоком».
Спикеры мероприятия:
- Борис Яхункин («Сантехник Сварщик») — популярный видеоблогер, расскажет о своем опыте работы в сфере ЖКХ, поделится с участниками решениями для распространенных проблем и нюансами своей профессиональной практики.
- Александр Афоничкин — руководитель маркетингового отдела компании RIFAR, осветит особенности современного завода полного цикла, выпускающего радиаторы отопления, и объяснит, какие технологии позволяют компании создавать инновационные линейки продукции, несмотря на внешние ограничения.
- Николай Князев — директор по развитию RIFAR, представит модельный ряд радиаторов компании и расскажет об их эксплуатации в реальных условиях, затронет вопросы качества теплоносителя в отопительных системах России и ближнего зарубежья. Участники узнают о запатентованных технологиях RIFAR, обеспечивающих надежную работу радиаторов даже при экстремальных нагрузках.
На семинаре также пройдет традиционный розыгрыш корпоративных подарков от компании RIFAR.Простая онлайн регистрация
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