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RIFAR на выставке “Дни дизайна России” в Екатеринбурге

2024.12.04

С 26 по 28 ноября 2024 года в Уральском Центре развития дизайна прошла юбилейная, 30-я международная выставка “Российские дни дизайна и архитектуры”. На этом мероприятии, посвящённом отделочным материалам и интерьерным решениям, компания RIFAR вновь подтвердила свой статус одного из лидеров отрасли, выступив совместно с официальным партнёром в регионе — компанией ИнРед.

На стенде RIFAR посетители могли увидеть современные вертикальные дизайн-радиаторы серии CONVEX, премиальные трубчатые модели TUBOG и уникальные биметаллические радиаторы SUPReMO. Представленная продукция вызвала огромный интерес у дизайнеров интерьеров, работающих в Уральском регионе. Основные вопросы касались эксплуатационных характеристик, доступной цветовой палитры и особенностей технологий производства.

Эксперты компании провели более двухсот индивидуальных консультаций, делясь информацией о гарантийных обязательствах, строгих стандартах качества и планах по выпуску новых моделей. Завершающим аккордом выставки стал розыгрыш ценных призов среди гостей стенда, что добавило мероприятию особую атмосферу.

Компания RIFAR выражает искреннюю благодарность всем посетителям выставки, а также своему партнёру, компании ИнРед, за успешное сотрудничество. RIFAR продолжает создавать продукцию, которая улучшает качество жизни!