(495) 128-45-57
(812) 603-74-55

Радиаторы Tubog

Главная

  >  

Новости

  >  

Повышение цен на 7%

к списку новостей

Повышение цен на 7%

2024.05.14

АО РИФАР объявляет о повышении розничных цен на радиаторы TUBOG на 7% с 1 июня 2024 года. Изменение коснется всех моделей и типоразмеров. Цены на комплектующие и наценки останутся без изменений.

Рекомендуем воспользоваться возможностью и успеть заказать радиаторы TUBOG по старым ценам до вступления нового прайс-листа в силу. Это позволит существенно сэкономить на покупке высококачественных отопительных приборов. Вся продукция РИФАР отличается высоким качеством, надежностью и долговечностью, что делает ее отличным выбором для обогрева жилых и коммерческих помещений.

Логотип: радиаторы Rifar Tubog

Специализированный магазин

трубчатые радиаторы Tubog

(495) 128-45-57
(812) 603-74-55

mail@tubogshop.ru

пн. - пт. с 10:00 до 19:00

Каталог
Доставка и оплата
Запрос на радиаторы
Информация
Часто задаваемые вопросы
Новости
Палитра
О нас
Замена старых радиаторов
Royal Thermo на Rifar Tubog
Rifar Base на Rifar Tubog
Чугунные МС-140 на Rifar Tubog

ООО "ХОУМ КОМФОРТ"

‍ИНН 7811788339 / КПП 781101001

ОГРН 1237800065865

Политика конфиденциальности

Публичная оферта

Пользовательское соглашение

© 2024 TubogShop.ru – магазин радиаторов Rifar Tubog