Повышение цен на 7%

2024.05.14

АО РИФАР объявляет о повышении розничных цен на радиаторы TUBOG на 7% с 1 июня 2024 года. Изменение коснется всех моделей и типоразмеров. Цены на комплектующие и наценки останутся без изменений.

Рекомендуем воспользоваться возможностью и успеть заказать радиаторы TUBOG по старым ценам до вступления нового прайс-листа в силу. Это позволит существенно сэкономить на покупке высококачественных отопительных приборов. Вся продукция РИФАР отличается высоким качеством, надежностью и долговечностью, что делает ее отличным выбором для обогрева жилых и коммерческих помещений.