«RIFAR PROFi» соберет ведущих специалистов по монтажу и проектированию систем отопления в Казани
2025.09.20
Компания RIFAR совместно с брендом FAR впервые проведет в Казани масштабный Монтажный форум «RIFAR PROFi». Мероприятие, запланированное на 30 сентября 2025 года в отеле «РИВЬЕРА», станет ключевым событием осени для инженеров и монтажников систем отопления, стремящихся к повышению профессиональной квалификации.
Главная цель форума — повысить уровень компетенций специалистов и, как следствие, увеличить ценность их проектов. Уникальный формат мероприятия объединит сразу несколько актуальных тем, охватывающих как технические аспекты, так и вопросы эффективности работы.
Своим опытом и знаниями с участниками поделятся ведущие эксперты отрасли и популярные блогеры: Виталий Егоров (Виталян «Будни Сантехника»), Олег Перфильев (SanSvar), Артем Иванов (Добродушный Сантехник). К ним присоединятся технические специалисты заводов-производителей: Алексей Матвеев (FAR), Александр Афоничкин (АО «РИФАР») и Николай Князев (АО «РИФАР»).
В программе форума заявлены следующие темы:
- Вся необходимая информация о трубопроводной арматуре FAR.
- Современные технологии соединения ВГП труб, включая заморозку и пресс-системы.
- Сравнительный анализ предприятий полного цикла и других участников рынка.
- Отличия оригинальных российских радиаторов от китайских подделок и вопросы идентификации на рынке.
- Борьба с коррозией в системах отопления.
- Методы повышения личной эффективности специалиста-монтажника.
Участники получат возможность напрямую пообщаться с экспертами, наладить полезные деловые контакты и задать вопросы техническим специалистам. В завершение мероприятия состоится совместная пресс-конференция и розыгрыш призов от RIFAR и FAR. Участие в форуме бесплатное, однако требуется предварительная регистрация, так как количество мест ограничено.