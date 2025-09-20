«RIFAR PROFi» соберет ведущих специалистов по монтажу и проектированию систем отопления в Казани

2025.09.20

Компания RIFAR совместно с брендом FAR впервые проведет в Казани масштабный Монтажный форум «RIFAR PROFi». Мероприятие, запланированное на 30 сентября 2025 года в отеле «РИВЬЕРА», станет ключевым событием осени для инженеров и монтажников систем отопления, стремящихся к повышению профессиональной квалификации.

Главная цель форума — повысить уровень компетенций специалистов и, как следствие, увеличить ценность их проектов. Уникальный формат мероприятия объединит сразу несколько актуальных тем, охватывающих как технические аспекты, так и вопросы эффективности работы.

Своим опытом и знаниями с участниками поделятся ведущие эксперты отрасли и популярные блогеры: Виталий Егоров (Виталян «Будни Сантехника»), Олег Перфильев (SanSvar), Артем Иванов (Добродушный Сантехник). К ним присоединятся технические специалисты заводов-производителей: Алексей Матвеев (FAR), Александр Афоничкин (АО «РИФАР») и Николай Князев (АО «РИФАР»).

В программе форума заявлены следующие темы:

Вся необходимая информация о трубопроводной арматуре FAR.

Современные технологии соединения ВГП труб, включая заморозку и пресс-системы.

Сравнительный анализ предприятий полного цикла и других участников рынка.

Отличия оригинальных российских радиаторов от китайских подделок и вопросы идентификации на рынке.

Борьба с коррозией в системах отопления.

Методы повышения личной эффективности специалиста-монтажника.

Участники получат возможность напрямую пообщаться с экспертами, наладить полезные деловые контакты и задать вопросы техническим специалистам. В завершение мероприятия состоится совместная пресс-конференция и розыгрыш призов от RIFAR и FAR. Участие в форуме бесплатное, однако требуется предварительная регистрация, так как количество мест ограничено.