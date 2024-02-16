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Выставка Auquathem Moscow 2024

2024.02.16

С 6 по 9 февраля в Москве проходила 28-я Международная выставка AQUATHERM MOSCOW, крупнейшее в России событие в области инженерных решений для отопления. Эта выставка ежегодно собирает специалистов из России, стран СНГ, Монголии, Китая и Европы. На ней компания RIFAR в 19-й раз представила свои разработки, включая традиционные биметаллические, алюминиевые и стальные трубчатые радиаторы. В этом году RIFAR также представила новую серию полотенцесушителей TUBOG Delta и TUBOG Delta Smart с сухим тэном и программным управлением, а также новинку — стальные трубчатые радиаторы высотой 180 мм для помещений с панорамным остеклением. Кроме того, были продемонстрированы классические модели с электрическим управлением. RIFAR, лидер на рынке отопительных приборов, в 2022 и 2023 годах была признана Маркой № 1 в России. На выставке компания получила премию Aquatherm Moscow Awards 2024 в номинации "Сделано в России" за инновационные радиаторы TUBOG.