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RIFAR обновляет цветовую гамму радиаторов TUBOG

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RIFAR обновляет цветовую гамму радиаторов TUBOG

2023.09.02

Компания RIFAR рада представить обновлённую цветовую гамму для радиаторов TUBOG, теперь включающую 37 ярких и насыщенных оттенков. Эти цвета станут стандартными в ассортименте, что значительно сократит время ожидания заказов. Такой шаг упрощает задачу создания уникальных интерьеров для дизайнеров и инженеров, превращая радиаторы в выразительные элементы декора. Процесс окраски проходит на автоматизированной линии с 10-этапной подготовкой поверхности, включая анафорезное грунтование, что гарантирует долговечность и стойкость к UV-излучению. Теперь стальные трубчатые радиаторы TUBOG могут стать яркими акцентами в любом пространстве, превращаясь в настоящие арт-объекты. RIFAR продолжает заботиться о качестве вашей жизни, предлагая продукты, которые не только функциональны, но и эстетически привлекательны.

Новые цвета Rifar Tubog часть 1
Новые цвета Rifar Tubog часть 2
Новые цвета Rifar Tubog часть 3

Смотрите также новости на официальном сайте производителя: www.rifar.ru

Логотип: радиаторы Rifar Tubog

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