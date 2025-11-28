RIFAR вновь признан Маркой №1 в России по итогам всенародного голосования

к списку новостей

RIFAR вновь признан Маркой №1 в России по итогам всенародного голосования

2025.11.28

По итогам масштабного открытого голосования бренд RIFAR в очередной раз удостоен почётного звания «Марка №1 в России». Этот результат демонстрирует высокий уровень доверия покупателей и подтверждает лидерские позиции компании на рынке отопительного оборудования.

Главная особенность премии заключается в её прозрачности: жители всех регионов страны самостоятельно выбирают марки, которым доверяют. Такое голосование формирует наиболее объективную оценку качества продукции и реального уровня удовлетворённости потребителей.

Ежегодное признание становится важным подтверждением того, что стратегия компании RIFAR, основанная на постоянных инвестициях в технологии, модернизацию процессов и развитие продуктовой линейки, продолжает приносить ощутимые результаты.

Получение этой престижной награды укрепляет позиции бренда на российском рынке, создаёт дополнительные возможности для расширения экспортных направлений и служит стимулом для дальнейшего совершенствования производства.

Торжественная церемония вручения премии состоится 12 декабря 2025 года в Государственном Кремлёвском дворце, где будут объявлены и другие лауреаты народного голосования.

RIFAR - качество, которому доверяют миллионы потребителей по всей стране.