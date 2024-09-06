RIFAR готовится к участию в выставке "Aquatherm Tashkent 2024" с новыми моделями радиаторов

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RIFAR готовится к участию в выставке "Aquatherm Tashkent 2024" с новыми моделями радиаторов

2024.09.06

Компания RIFAR, известный производитель радиаторов отопления, приглашает всех посетить свой стенд на выставке Aquatherm Tashkent 2024, которая пройдет с 2 по 4 октября в НВК «Узэкспоцентр» в Ташкенте.

На стенде RIFAR будут представлены самые популярные модели радиаторов, включая дизайнерские серии TUBOG и CONVEX, а также биметаллические радиаторы SUPReMO и MONOLIT. Впервые в Узбекистане компания продемонстрирует принципиально новые модели, которые, без сомнения, привлекут внимание профессионалов отрасли.

Вы сможете не только ознакомиться с продукцией, но и пообщаться с экспертами RIFAR, задать вопросы о новейших технологиях, используемых при производстве радиаторов. А для самых удачливых посетителей стенда будет возможность выиграть фирменные призы от компании!

Приходите на стенд RIFAR № В60 в павильоне №1. До встречи на Aquatherm Tashkent 2024!

Смотрите также новости на официальном сайте производителя: www.rifar.ru