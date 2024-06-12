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Семинар RIFAR для монтажников в Екатеринбурге

2024.06.12

20 июня 2024 года компания RIFAR приглашает специалистов по монтажу и проектированию систем отопления из Екатеринбурга и Свердловской области на обучающий семинар. Мероприятие пройдет в Доме сообщества «Мастера Екатеринбурга» по адресу Декабристов 51, при поддержке фирменного центра продаж “ИнРед”.

Инженеры RIFAR представят новую обучающую программу, подробно расскажут о продукции компании, технических преимуществах, инновационных технологиях и запатентованных решениях, используемых на производстве. Участники семинара смогут задать вопросы и получить консультации непосредственно от представителей компании. В рамках мероприятия будет организован фуршет и розыгрыш ценных призов.

Участие в семинаре бесплатное, количество мест ограничено. Для регистрации перейдите по ссылке http://event.inredhome.ru/seminar_rifar. Начало семинара в 17:00. Адрес: г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 51 (вход через «Жизнь Март»).

Смотрите также новости на официальном сайте производителя: www.rifar.ru