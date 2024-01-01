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Радиаторы Tubog

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Rifar Tubog 3037

Низкие радиаторы Rifar Tubog 3037 в наличии и под заказ

Rifar Tubog 3037 - 3-трубчатые радиаторы высотой 37 см. Они подходят для установки под окна с низкими подоконниками (от 50-60 см). При боковом подключении этот низкий радиатор имеет стандартное межосевое расстояние 300 мм. Rifar Tubog 3037 входит в складскую программу в белом цвете: с боковым и нижним подключением.

Tubog 3037 с боковым подключением

Tubog 3037 с нижним подключением

Tubog 3037 под заказ

Радиатор Rifar Tubog 3037

Цена от:

 22 470 руб

Купить

При заказе от 4 радиаторов действуют скидки.
Мы свяжемся с вами после оформления заказа для согласования условий.

Характеристики:

Наличие

складская модель

Модель

Tubog 3037

Высота

365 мм

Глубина

107 мм

Длина секции

46 мм

Мощность секции ΔT=50°

46 Вт

Мощность секции ΔT=60°

56 Вт

Мощность секции ΔT=70°

65 Вт

Рабочее давление

12 бар

Исп. давление

18 бар

Max. температура

110°

Производитель

Rifar (Россия)

Гарантия

10 лет

Паспорт радиаторов Tubog

Сертификат

Складские модели Rifar Tubog 3037

Радиатор Rifar Tubog - белый цвет. Боковое подключениеБоковое подключение радиаторов Tubog (схема)

Rifar Tubog 3037 белый, боковое подключение

Невысокий радиатор Rifar Tubog в классическом белом цвете. Боковое подключение 3/4 позволяет устанавливать его в домах со старой, однотрубной системой отопления. Белый цвет хорошо сочетается с любым интерьером. Межосевое расстояние 50 см дает возможность монтировать радиатор взамен старых чугунных или алюминиевых батарей без переноса труб.

высота:
365 мм
длина:
484 мм
толщина:
107 мм
мощность:
650 Вт*
22 470 руб.
высота:
365 мм
длина:
576 мм
толщина:
107 мм
мощность:
780 Вт*
26 964 руб.
высота:
365 мм
длина:
668 мм
толщина:
107 мм
мощность:
910 Вт*
31 458 руб.
высота:
365 мм
длина:
760 мм
толщина:
107 мм
мощность:
1040 Вт*
35 952 руб.
высота:
365 мм
длина:
852 мм
толщина:
107 мм
мощность:
1170 Вт*
40 446 руб.
высота:
365 мм
длина:
944 мм
толщина:
107 мм
мощность:
1300 Вт*
44 940 руб.
высота:
365 мм
длина:
1036 мм
толщина:
107 мм
мощность:
1430 Вт*
49 434 руб.
высота:
365 мм
длина:
1128 мм
толщина:
107 мм
мощность:
1560 Вт*
53 928 руб.
высота:
365 мм
длина:
1220 мм
толщина:
107 мм
мощность:
1690 Вт*
58 422 руб.
высота:
365 мм
длина:
1312 мм
толщина:
107 мм
мощность:
1820 Вт*
62 916 руб.
высота:
365 мм
длина:
1404 мм
толщина:
107 мм
мощность:
1950 Вт*
67 410 руб.

*Мощность указана при (ΔT=70°).

Радиатор Rifar Tubog - белый цвет. Нижнее подключениеНижнее подключение DV1 радиаторов Tubog (схема)

Rifar Tubog 3037 белый, нижнее со встроенным термовентилем

Радиатор выполнен в белом цвете, подходящем под любой интерьер. Имеет нижнее подключение со стандартным межосевым расстоянием 50 мм - подходит для монтажа с помощью стандартных узлов подключения. Верхний термовентиль подходит для любого термостата с резьбой 30х1,5.

высота:
365 мм
длина:
484 мм
толщина:
107 мм
мощность:
650 Вт*
31 650 руб.
высота:
365 мм
длина:
576 мм
толщина:
107 мм
мощность:
780 Вт*
36 144 руб.
высота:
365 мм
длина:
668 мм
толщина:
107 мм
мощность:
910 Вт*
40 638 руб.
высота:
365 мм
длина:
760 мм
толщина:
107 мм
мощность:
1040 Вт*
45 132 руб.
высота:
365 мм
длина:
852 мм
толщина:
107 мм
мощность:
1170 Вт*
49 626 руб.
высота:
365 мм
длина:
944 мм
толщина:
107 мм
мощность:
1300 Вт*
54 120 руб.
высота:
365 мм
длина:
1036 мм
толщина:
107 мм
мощность:
1430 Вт*
58 614 руб.
высота:
365 мм
длина:
1128 мм
толщина:
107 мм
мощность:
1560 Вт*
63 108 руб.
высота:
365 мм
длина:
1220 мм
толщина:
107 мм
мощность:
1690 Вт*
67 602 руб.
высота:
365 мм
длина:
1312 мм
толщина:
107 мм
мощность:
1820 Вт*
72 096 руб.
высота:
365 мм
длина:
1404 мм
толщина:
107 мм
мощность:
1950 Вт*
76 590 руб.

*Мощность указана при (ΔT=70°).

Радиаторы Rifar Tubog 3037 под заказ

Если из предложенного списка вы не смогли подобрать подходящую модель для себя, то вы можете оформить заказ на радиатор Tubog 3037 любого цвета и типа подключения из каталога Rifar. Радиатор будет изготовлен по индивидуальному заказу в короткие сроки. После оформление запроса наши менеджеры свяжутся с вами для уточнения деталей.

С полным списком моделей вы можете ознакомиться на странице  каталога.

Подключение радиатора Rifar Tubog

WH RAL 9016 Gloss Белый

Радиатор Tubog 3037

Tubog 3037 / 04

высота:
365 мм
длина:
208 мм
толщина:
107 мм
мощность:
260 Вт*
8 988 руб.
Радиатор Tubog 3037

Tubog 3037 / 05

высота:
365 мм
длина:
254 мм
толщина:
107 мм
мощность:
325 Вт*
11 235 руб.
Радиатор Tubog 3037

Tubog 3037 / 06

высота:
365 мм
длина:
300 мм
толщина:
107 мм
мощность:
390 Вт*
13 482 руб.
Радиатор Tubog 3037

Tubog 3037 / 07

высота:
365 мм
длина:
346 мм
толщина:
107 мм
мощность:
455 Вт*
15 729 руб.
Радиатор Tubog 3037

Tubog 3037 / 08

высота:
365 мм
длина:
392 мм
толщина:
107 мм
мощность:
520 Вт*
17 976 руб.
Радиатор Tubog 3037

Tubog 3037 / 09

высота:
365 мм
длина:
438 мм
толщина:
107 мм
мощность:
585 Вт*
20 223 руб.
Радиатор Tubog 3037

Tubog 3037 / 10

высота:
365 мм
длина:
484 мм
толщина:
107 мм
мощность:
650 Вт*
22 470 руб.
Радиатор Tubog 3037

Tubog 3037 / 11

высота:
365 мм
длина:
530 мм
толщина:
107 мм
мощность:
715 Вт*
24 717 руб.
Радиатор Tubog 3037

Tubog 3037 / 12

высота:
365 мм
длина:
576 мм
толщина:
107 мм
мощность:
780 Вт*
26 964 руб.
Радиатор Tubog 3037

Tubog 3037 / 13

высота:
365 мм
длина:
622 мм
толщина:
107 мм
мощность:
845 Вт*
29 211 руб.
Радиатор Tubog 3037

Tubog 3037 / 14

высота:
365 мм
длина:
668 мм
толщина:
107 мм
мощность:
910 Вт*
31 458 руб.
Радиатор Tubog 3037

Tubog 3037 / 15

высота:
365 мм
длина:
714 мм
толщина:
107 мм
мощность:
975 Вт*
33 705 руб.
Радиатор Tubog 3037

Tubog 3037 / 16

высота:
365 мм
длина:
760 мм
толщина:
107 мм
мощность:
1040 Вт*
35 952 руб.
Радиатор Tubog 3037

Tubog 3037 / 17

высота:
365 мм
длина:
806 мм
толщина:
107 мм
мощность:
1105 Вт*
38 199 руб.
Радиатор Tubog 3037

Tubog 3037 / 18

высота:
365 мм
длина:
852 мм
толщина:
107 мм
мощность:
1170 Вт*
40 446 руб.
Радиатор Tubog 3037

Tubog 3037 / 19

высота:
365 мм
длина:
898 мм
толщина:
107 мм
мощность:
1235 Вт*
42 693 руб.
Радиатор Tubog 3037

Tubog 3037 / 20

высота:
365 мм
длина:
944 мм
толщина:
107 мм
мощность:
1300 Вт*
44 940 руб.
Радиатор Tubog 3037

Tubog 3037 / 21

высота:
365 мм
длина:
990 мм
толщина:
107 мм
мощность:
1365 Вт*
47 187 руб.
Радиатор Tubog 3037

Tubog 3037 / 22

высота:
365 мм
длина:
1036 мм
толщина:
107 мм
мощность:
1430 Вт*
49 434 руб.
Радиатор Tubog 3037

Tubog 3037 / 23

высота:
365 мм
длина:
1082 мм
толщина:
107 мм
мощность:
1495 Вт*
51 681 руб.
Радиатор Tubog 3037

Tubog 3037 / 24

высота:
365 мм
длина:
1128 мм
толщина:
107 мм
мощность:
1560 Вт*
53 928 руб.
Радиатор Tubog 3037

Tubog 3037 / 25

высота:
365 мм
длина:
1174 мм
толщина:
107 мм
мощность:
1625 Вт*
56 175 руб.
Радиатор Tubog 3037

Tubog 3037 / 26

высота:
365 мм
длина:
1220 мм
толщина:
107 мм
мощность:
1690 Вт*
58 422 руб.
Радиатор Tubog 3037

Tubog 3037 / 27

высота:
365 мм
длина:
1266 мм
толщина:
107 мм
мощность:
1755 Вт*
60 669 руб.
Радиатор Tubog 3037

Tubog 3037 / 28

высота:
365 мм
длина:
1312 мм
толщина:
107 мм
мощность:
1820 Вт*
62 916 руб.
Радиатор Tubog 3037

Tubog 3037 / 29

высота:
365 мм
длина:
1358 мм
толщина:
107 мм
мощность:
1885 Вт*
65 163 руб.
Радиатор Tubog 3037

Tubog 3037 / 30

высота:
365 мм
длина:
1404 мм
толщина:
107 мм
мощность:
1950 Вт*
67 410 руб.
Радиатор Tubog 3037

Tubog 3037 / 31

высота:
365 мм
длина:
1450 мм
толщина:
107 мм
мощность:
2015 Вт*
69 657 руб.
Радиатор Tubog 3037

Tubog 3037 / 32

высота:
365 мм
длина:
1496 мм
толщина:
107 мм
мощность:
2080 Вт*
71 904 руб.
Радиатор Tubog 3037

Tubog 3037 / 33

высота:
365 мм
длина:
1542 мм
толщина:
107 мм
мощность:
2145 Вт*
74 151 руб.
Радиатор Tubog 3037

Tubog 3037 / 34

высота:
365 мм
длина:
1588 мм
толщина:
107 мм
мощность:
2210 Вт*
76 398 руб.
Радиатор Tubog 3037

Tubog 3037 / 35

высота:
365 мм
длина:
1634 мм
толщина:
107 мм
мощность:
2275 Вт*
78 645 руб.
Радиатор Tubog 3037

Tubog 3037 / 36

высота:
365 мм
длина:
1680 мм
толщина:
107 мм
мощность:
2340 Вт*
80 892 руб.
Радиатор Tubog 3037

Tubog 3037 / 37

высота:
365 мм
длина:
1726 мм
толщина:
107 мм
мощность:
2405 Вт*
83 139 руб.
Радиатор Tubog 3037

Tubog 3037 / 38

высота:
365 мм
длина:
1772 мм
толщина:
107 мм
мощность:
2470 Вт*
85 386 руб.
Радиатор Tubog 3037

Tubog 3037 / 39

высота:
365 мм
длина:
1818 мм
толщина:
107 мм
мощность:
2535 Вт*
87 633 руб.
Радиатор Tubog 3037

Tubog 3037 / 40

высота:
365 мм
длина:
1864 мм
толщина:
107 мм
мощность:
2600 Вт*
89 880 руб.
Радиатор Tubog 3037

Tubog 3037 / 41

высота:
365 мм
длина:
1910 мм
толщина:
107 мм
мощность:
2665 Вт*
92 127 руб.
Радиатор Tubog 3037

Tubog 3037 / 42

высота:
365 мм
длина:
1956 мм
толщина:
107 мм
мощность:
2730 Вт*
94 374 руб.
Радиатор Tubog 3037

Tubog 3037 / 43

высота:
365 мм
длина:
2002 мм
толщина:
107 мм
мощность:
2795 Вт*
96 621 руб.
Радиатор Tubog 3037

Tubog 3037 / 44

высота:
365 мм
длина:
2048 мм
толщина:
107 мм
мощность:
2860 Вт*
98 868 руб.
Радиатор Tubog 3037

Tubog 3037 / 45

высота:
365 мм
длина:
2094 мм
толщина:
107 мм
мощность:
2925 Вт*
101 115 руб.
Радиатор Tubog 3037

Tubog 3037 / 46

высота:
365 мм
длина:
2140 мм
толщина:
107 мм
мощность:
2990 Вт*
103 362 руб.
Радиатор Tubog 3037

Tubog 3037 / 47

высота:
365 мм
длина:
2186 мм
толщина:
107 мм
мощность:
3055 Вт*
105 609 руб.
Радиатор Tubog 3037

Tubog 3037 / 48

высота:
365 мм
длина:
2232 мм
толщина:
107 мм
мощность:
3120 Вт*
107 856 руб.
Радиатор Tubog 3037

Tubog 3037 / 49

высота:
365 мм
длина:
2278 мм
толщина:
107 мм
мощность:
3185 Вт*
110 103 руб.
Радиатор Tubog 3037

Tubog 3037 / 50

высота:
365 мм
длина:
2324 мм
толщина:
107 мм
мощность:
3250 Вт*
112 350 руб.

*Мощность указана при (ΔT=70°).

Rifar Tubog 3037 — это базовая модель трубчатых радиаторов. Она максимально просто устанавливается вместо старых батарей отопления, так как имеет стандартные подключения. Это 3-трубчатый радиатор, а потому обладает достаточно высокой тепловой мощностью: в зависимости от степени теплоизоляции дома и температуры воды в трубах, мощности одной секции может хватить для обогрева от 0.5 до 1.5 кв.м.

Как заказать радиатор Rifar Tubog 3037

Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберете подходящие отопительные приборы и добавьте их в корзину. После этого обязательно укажите свои контактные данные, чтобы мы могли с вами связаться и согласовать детали заказа.

Также вы можете получить консультацию и оформить заказ, связавшись с нами по телефону, электронной почте, онлайн чату или через WhatsApp.

Обращаем ваше внимание на то, что на сайте указаны стандартные розничные цены, рекомендованные производителем. Размер скидки зависит от суммы заказа и уточняется индивидуально.

Порядок оплаты заказа

Вы можете оплатить товар любым удобным для вас способом. Мы работаем как с физическими, так и с юридическими лицами.

  • Оплата банковским переводом. После согласования заказа, вам будет выставлен счет для оплаты по банковским реквизитам. Данный способ подходит как для физических, так и для юридических лиц.
  • Оплата по QR-коду. Наиболее простой и популярный вариант оплаты для частных лиц. Вместе со счетом будет представлен QR-код для оплаты через мобильное приложение вашего банка.
  • Оплата банковской картой. Платеж происходит через Т-банк. Вам будет представлена ссылка для оплаты на сайте банка, где необходимо будет ввести данные вашей карты для оплаты. Мы не получаем и не храним данные карты, только подтверждение оплаты.
  • Оплата наличными. При доставке по Санкт-Петербургу возможна оплата при получении (по договоренности, при наличии товара на складе в СПб)

Доставка

Мы доставляем заказы в любой город России. В Москве и Санкт-Петербурге возможна доставка до вашего порога. Для остальных городов перевозка осуществляется через транспортные компании (Деловые Линии, Возовоз, Байкал-Сервис, ПЭК и другие).

Москва и Санкт-Петербург
Если товар есть на складе, перевозка занимает до 2 рабочих дней, по предварительной договоренности. Если требуется перемещение товара между складами (между Москвой и СПб), срок доставки может увеличиться на 1-1.5 недели в зависимости от расписания логистики.

Доставка по России
Мы отправляем товары в любой город России транспортными компаниями (ТК). Обычно используем Деловые Линии, но по вашему желанию возможна другая ТК. Транспортировка до терминала ТК в городе отправления бесплатна. Груз упаковывается в жесткую упаковку и страхуется (если такая возможность предусмотрена перевозчиком). Важно: при приемке груза обязательно осмотрите его на предмет возможных повреждений. Попросите распаковку произвести при вас, известны случаи, когда радиаторы были повреждены при снятии обрешетки.

Логотип: радиаторы Rifar Tubog

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трубчатые радиаторы Tubog

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