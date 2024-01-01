(495) 128-45-57
(812) 603-74-55

Радиаторы Tubog

Главная

  >  

Каталог

  >  

Tubog 2018

Низкий радиатор Tubog 2018

Низкий радиатор Rifar Tubog 2018

Двухтрубчатый радиатор высотой 18 см идеально подходит для установки под окна с невысокими подоконниками. Модель имеет небольшую глубину (66 мм).

Цена от:

 7 448 руб

Купить

При заказе от 4 радиаторов действуют скидки.
Мы свяжемся с вами после оформления заказа для согласования условий.

Характеристики:

Модель

Tubog 2018

Подключение

B1 (боковое)

Цвет

WH WH RAL 9016 Gloss Белый)

Высота

180 мм

Глубина

66 мм

Длина секции

46 мм

Мощность секции ΔT=50°

22 Вт

Мощность секции ΔT=60°

27 Вт

Мощность секции ΔT=70°

31 Вт

Рабочее давление

12 бар

Исп. давление

18 бар

Max. температура

110°

Производитель

Rifar (Россия)

Гарантия

10 лет

Паспорт радиаторов Tubog

Сертификат

Купить радиатор Rifar Tubog 2018

Помимо стандартных цветов Tubog, вы можете заказать радиатор в любом цвеет из палитр RAL:  E7 Classic  (215 классических цветов),  E3 Effect  (420 однотонных и 70 цветов типа ‟металлик‟) и  D2 Design System plus  (1825 цветов с возможностью отделки глянцевым, матовым лаком). Выберете вариант ‟RAL свой‟ и уточните конкретный цвет при согласовании заказа с нашим менеджером.

Радиаторы Tubog и Tubog Medical могут быть изготовлены в радиусном исполнении. Наценка составляет 50%. Свяжитесь с нами для уточнения деталей.

Для крепления радиатора к полу, в местах где настенные кронштейны установить не возможно, используют напольные кронштейны. Напольные кронштейны серийно производятся для 2-х и 3-х трубчатых радиаторов.

Подключение радиатора Rifar Tubog

WH RAL 9016 Gloss Белый

Радиатор Tubog 2018

Tubog 2018 / 04

высота:
180 мм
длина:
208 мм
толщина:
66 мм
мощность:
124 Вт*
7 448 руб.
Радиатор Tubog 2018

Tubog 2018 / 05

высота:
180 мм
длина:
254 мм
толщина:
66 мм
мощность:
155 Вт*
9 310 руб.
Радиатор Tubog 2018

Tubog 2018 / 06

высота:
180 мм
длина:
300 мм
толщина:
66 мм
мощность:
186 Вт*
11 172 руб.
Радиатор Tubog 2018

Tubog 2018 / 07

высота:
180 мм
длина:
346 мм
толщина:
66 мм
мощность:
217 Вт*
13 034 руб.
Радиатор Tubog 2018

Tubog 2018 / 08

высота:
180 мм
длина:
392 мм
толщина:
66 мм
мощность:
248 Вт*
14 896 руб.
Радиатор Tubog 2018

Tubog 2018 / 09

высота:
180 мм
длина:
438 мм
толщина:
66 мм
мощность:
279 Вт*
16 758 руб.
Радиатор Tubog 2018

Tubog 2018 / 10

высота:
180 мм
длина:
484 мм
толщина:
66 мм
мощность:
310 Вт*
18 620 руб.
Радиатор Tubog 2018

Tubog 2018 / 11

высота:
180 мм
длина:
530 мм
толщина:
66 мм
мощность:
341 Вт*
20 482 руб.
Радиатор Tubog 2018

Tubog 2018 / 12

высота:
180 мм
длина:
576 мм
толщина:
66 мм
мощность:
372 Вт*
22 344 руб.
Радиатор Tubog 2018

Tubog 2018 / 13

высота:
180 мм
длина:
622 мм
толщина:
66 мм
мощность:
403 Вт*
24 206 руб.
Радиатор Tubog 2018

Tubog 2018 / 14

высота:
180 мм
длина:
668 мм
толщина:
66 мм
мощность:
434 Вт*
26 068 руб.
Радиатор Tubog 2018

Tubog 2018 / 15

высота:
180 мм
длина:
714 мм
толщина:
66 мм
мощность:
465 Вт*
27 930 руб.
Радиатор Tubog 2018

Tubog 2018 / 16

высота:
180 мм
длина:
760 мм
толщина:
66 мм
мощность:
496 Вт*
29 792 руб.
Радиатор Tubog 2018

Tubog 2018 / 17

высота:
180 мм
длина:
806 мм
толщина:
66 мм
мощность:
527 Вт*
31 654 руб.
Радиатор Tubog 2018

Tubog 2018 / 18

высота:
180 мм
длина:
852 мм
толщина:
66 мм
мощность:
558 Вт*
33 516 руб.
Радиатор Tubog 2018

Tubog 2018 / 19

высота:
180 мм
длина:
898 мм
толщина:
66 мм
мощность:
589 Вт*
35 378 руб.
Радиатор Tubog 2018

Tubog 2018 / 20

высота:
180 мм
длина:
944 мм
толщина:
66 мм
мощность:
620 Вт*
37 240 руб.
Радиатор Tubog 2018

Tubog 2018 / 21

высота:
180 мм
длина:
990 мм
толщина:
66 мм
мощность:
651 Вт*
39 102 руб.
Радиатор Tubog 2018

Tubog 2018 / 22

высота:
180 мм
длина:
1036 мм
толщина:
66 мм
мощность:
682 Вт*
40 964 руб.
Радиатор Tubog 2018

Tubog 2018 / 23

высота:
180 мм
длина:
1082 мм
толщина:
66 мм
мощность:
713 Вт*
42 826 руб.
Радиатор Tubog 2018

Tubog 2018 / 24

высота:
180 мм
длина:
1128 мм
толщина:
66 мм
мощность:
744 Вт*
44 688 руб.
Радиатор Tubog 2018

Tubog 2018 / 25

высота:
180 мм
длина:
1174 мм
толщина:
66 мм
мощность:
775 Вт*
46 550 руб.
Радиатор Tubog 2018

Tubog 2018 / 26

высота:
180 мм
длина:
1220 мм
толщина:
66 мм
мощность:
806 Вт*
48 412 руб.
Радиатор Tubog 2018

Tubog 2018 / 27

высота:
180 мм
длина:
1266 мм
толщина:
66 мм
мощность:
837 Вт*
50 274 руб.
Радиатор Tubog 2018

Tubog 2018 / 28

высота:
180 мм
длина:
1312 мм
толщина:
66 мм
мощность:
868 Вт*
52 136 руб.
Радиатор Tubog 2018

Tubog 2018 / 29

высота:
180 мм
длина:
1358 мм
толщина:
66 мм
мощность:
899 Вт*
53 998 руб.
Радиатор Tubog 2018

Tubog 2018 / 30

высота:
180 мм
длина:
1404 мм
толщина:
66 мм
мощность:
930 Вт*
55 860 руб.
Радиатор Tubog 2018

Tubog 2018 / 31

высота:
180 мм
длина:
1450 мм
толщина:
66 мм
мощность:
961 Вт*
57 722 руб.
Радиатор Tubog 2018

Tubog 2018 / 32

высота:
180 мм
длина:
1496 мм
толщина:
66 мм
мощность:
992 Вт*
59 584 руб.
Радиатор Tubog 2018

Tubog 2018 / 33

высота:
180 мм
длина:
1542 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1023 Вт*
61 446 руб.
Радиатор Tubog 2018

Tubog 2018 / 34

высота:
180 мм
длина:
1588 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1054 Вт*
63 308 руб.
Радиатор Tubog 2018

Tubog 2018 / 35

высота:
180 мм
длина:
1634 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1085 Вт*
65 170 руб.
Радиатор Tubog 2018

Tubog 2018 / 36

высота:
180 мм
длина:
1680 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1116 Вт*
67 032 руб.
Радиатор Tubog 2018

Tubog 2018 / 37

высота:
180 мм
длина:
1726 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1147 Вт*
68 894 руб.
Радиатор Tubog 2018

Tubog 2018 / 38

высота:
180 мм
длина:
1772 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1178 Вт*
70 756 руб.
Радиатор Tubog 2018

Tubog 2018 / 39

высота:
180 мм
длина:
1818 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1209 Вт*
72 618 руб.
Радиатор Tubog 2018

Tubog 2018 / 40

высота:
180 мм
длина:
1864 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1240 Вт*
74 480 руб.
Радиатор Tubog 2018

Tubog 2018 / 41

высота:
180 мм
длина:
1910 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1271 Вт*
76 342 руб.
Радиатор Tubog 2018

Tubog 2018 / 42

высота:
180 мм
длина:
1956 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1302 Вт*
78 204 руб.
Радиатор Tubog 2018

Tubog 2018 / 43

высота:
180 мм
длина:
2002 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1333 Вт*
80 066 руб.
Радиатор Tubog 2018

Tubog 2018 / 44

высота:
180 мм
длина:
2048 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1364 Вт*
81 928 руб.
Радиатор Tubog 2018

Tubog 2018 / 45

высота:
180 мм
длина:
2094 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1395 Вт*
83 790 руб.
Радиатор Tubog 2018

Tubog 2018 / 46

высота:
180 мм
длина:
2140 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1426 Вт*
85 652 руб.
Радиатор Tubog 2018

Tubog 2018 / 47

высота:
180 мм
длина:
2186 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1457 Вт*
87 514 руб.
Радиатор Tubog 2018

Tubog 2018 / 48

высота:
180 мм
длина:
2232 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1488 Вт*
89 376 руб.
Радиатор Tubog 2018

Tubog 2018 / 49

высота:
180 мм
длина:
2278 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1519 Вт*
91 238 руб.
Радиатор Tubog 2018

Tubog 2018 / 50

высота:
180 мм
длина:
2324 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1550 Вт*
93 100 руб.

*Мощность указана при (ΔT=70°).

Изображения

Радиатор Рифар Tubog
Радиатор Рифар Tubog
Радиатор Рифар Tubog

Как заказать радиатор Rifar Tubog

Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберете подходящие отопительные приборы и добавьте их в корзину. После этого обязательно укажите свои контактные данные, чтобы мы могли с вами связаться и согласовать детали заказа.

Также вы можете получить консультацию и оформить заказ, связавшись с нами по телефону, электронной почте, онлайн чату или через WhatsApp.

Обращаем ваше внимание на то, что на сайте указаны стандартные розничные цены, рекомендованные производителем. Размер скидки зависит от суммы заказа и уточняется индивидуально.

Порядок оплаты заказа

Вы можете оплатить товар любым удобным для вас способом. Мы работаем как с физическими, так и с юридическими лицами.

  • Оплата банковским переводом. После согласования заказа, вам будет выставлен счет для оплаты по банковским реквизитам. Данный способ подходит как для физических, так и для юридических лиц.
  • Оплата по QR-коду. Наиболее простой и популярный вариант оплаты для частных лиц. Вместе со счетом будет представлен QR-код для оплаты через мобильное приложение вашего банка.
  • Оплата банковской картой. Платеж происходит через Т-банк. Вам будет представлена ссылка для оплаты на сайте банка, где необходимо будет ввести данные вашей карты для оплаты. Мы не получаем и не храним данные карты, только подтверждение оплаты.
  • Оплата наличными. При доставке по Санкт-Петербургу возможна оплата при получении (по договоренности, при наличии товара на складе в СПб)

Доставка

Мы доставляем заказы в любой город России. В Москве и Санкт-Петербурге возможна доставка до вашего порога. Для остальных городов перевозка осуществляется через транспортные компании (Деловые Линии, Возовоз, Байкал-Сервис, ПЭК и другие).

Москва и Санкт-Петербург
Если товар есть на складе, перевозка занимает до 2 рабочих дней, по предварительной договоренности. Если требуется перемещение товара между складами (между Москвой и СПб), срок доставки может увеличиться на 1-1.5 недели в зависимости от расписания логистики.

Доставка по России
Мы отправляем товары в любой город России транспортными компаниями (ТК). Обычно используем Деловые Линии, но по вашему желанию возможна другая ТК. Транспортировка до терминала ТК в городе отправления бесплатна. Груз упаковывается в жесткую упаковку и страхуется (если такая возможность предусмотрена перевозчиком). Важно: при приемке груза обязательно осмотрите его на предмет возможных повреждений. Попросите распаковку произвести при вас, известны случаи, когда радиаторы были повреждены при снятии обрешетки.

Логотип: радиаторы Rifar Tubog

Специализированный магазин

трубчатые радиаторы Tubog

(495) 128-45-57
(812) 603-74-55

mail@tubogshop.ru

пн. - пт. с 10:00 до 19:00

Каталог
Доставка и оплата
Запрос на радиаторы
Информация
Часто задаваемые вопросы
Новости
Палитра
О нас
Замена старых радиаторов
Royal Thermo на Rifar Tubog
Rifar Base на Rifar Tubog
Чугунные МС-140 на Rifar Tubog

ООО "ХОУМ КОМФОРТ"

‍ИНН 7811788339 / КПП 781101001

ОГРН 1237800065865

Политика конфиденциальности

Публичная оферта

Пользовательское соглашение

© 2024 TubogShop.ru – магазин радиаторов Rifar Tubog