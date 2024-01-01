Радиаторы Rifar Tubog 3057 в наличии и под заказ Rifar Tubog 3057 - наиболее универсальная модель радиаторов Tubog, подходящая для установки под окна с подоконниками стандартной высоты (80-90 см). Ее преимуществами являются компактные размеры при высокой тепловой мощности. а также стандартные межосевые расстояния: при боковом подключении - 500 мм, при нижнем - 50 мм. Это позволяет с легкостью менять старые радиаторы на Rifar Tubog с минимальными затратами на перенос труб под новый отопительный прибор. Rifar Tubog 3057 входит в складскую программу и представлен здесь в 2 популярных цветах: классическом белом и современном антраците. Tubog 3057 в белом цвете Tubog 3057 в цвете антрацит Tubog 3057 под заказ

Цена от: 24 500 руб Купить При заказе от 4 радиаторов действуют скидки.

Мы свяжемся с вами после оформления заказа для согласования условий. Характеристики: Наличие складская модель Модель Tubog 3057 Высота 565 мм Глубина 107 мм Длина секции 46 мм Мощность секции ΔT=50° 73 Вт Мощность секции ΔT=60° 89 Вт Мощность секции ΔT=70° 103 Вт Рабочее давление 12 бар Исп. давление 18 бар Max. температура 110° Производитель Rifar (Россия) Гарантия 10 лет Паспорт радиаторов Tubog Сертификат

Радиаторы Rifar Tubog 3057 под заказ Если из предложенного списка вы не смогли подобрать подходящую модель для себя, то вы можете оформить заказ на радиатор Tubog 3057 любого цвета и типа подключения из каталога Rifar. Радиатор будет изготовлен по индивидуальному заказу в короткие сроки. После оформление запроса наши менеджеры свяжутся с вами для уточнения деталей. С полным списком моделей вы можете ознакомиться на странице каталога. Подключение боковое ( B1 ) Подключение Цвет WH RAL 9016 Gloss Белый Цвет WH RAL 9016 Gloss Белый Tubog 3057 / 04 высота: 565 мм длина: 208 мм толщина: 107 мм мощность: 412 Вт* 9 800 руб. Купить Tubog 3057 / 05 высота: 565 мм длина: 254 мм толщина: 107 мм мощность: 515 Вт* 12 250 руб. Купить Tubog 3057 / 06 высота: 565 мм длина: 300 мм толщина: 107 мм мощность: 618 Вт* 14 700 руб. Купить Tubog 3057 / 07 высота: 565 мм длина: 346 мм толщина: 107 мм мощность: 721 Вт* 17 150 руб. Купить Tubog 3057 / 08 высота: 565 мм длина: 392 мм толщина: 107 мм мощность: 824 Вт* 19 600 руб. Купить Tubog 3057 / 09 высота: 565 мм длина: 438 мм толщина: 107 мм мощность: 927 Вт* 22 050 руб. Купить Tubog 3057 / 10 высота: 565 мм длина: 484 мм толщина: 107 мм мощность: 1030 Вт* 24 500 руб. Купить Tubog 3057 / 11 высота: 565 мм длина: 530 мм толщина: 107 мм мощность: 1133 Вт* 26 950 руб. Купить Tubog 3057 / 12 высота: 565 мм длина: 576 мм толщина: 107 мм мощность: 1236 Вт* 29 400 руб. Купить Tubog 3057 / 13 высота: 565 мм длина: 622 мм толщина: 107 мм мощность: 1339 Вт* 31 850 руб. Купить Tubog 3057 / 14 высота: 565 мм длина: 668 мм толщина: 107 мм мощность: 1442 Вт* 34 300 руб. Купить Tubog 3057 / 15 высота: 565 мм длина: 714 мм толщина: 107 мм мощность: 1545 Вт* 36 750 руб. Купить Tubog 3057 / 16 высота: 565 мм длина: 760 мм толщина: 107 мм мощность: 1648 Вт* 39 200 руб. Купить Tubog 3057 / 17 высота: 565 мм длина: 806 мм толщина: 107 мм мощность: 1751 Вт* 41 650 руб. Купить Tubog 3057 / 18 высота: 565 мм длина: 852 мм толщина: 107 мм мощность: 1854 Вт* 44 100 руб. Купить Tubog 3057 / 19 высота: 565 мм длина: 898 мм толщина: 107 мм мощность: 1957 Вт* 46 550 руб. Купить Tubog 3057 / 20 высота: 565 мм длина: 944 мм толщина: 107 мм мощность: 2060 Вт* 49 000 руб. Купить Tubog 3057 / 21 высота: 565 мм длина: 990 мм толщина: 107 мм мощность: 2163 Вт* 51 450 руб. Купить Tubog 3057 / 22 высота: 565 мм длина: 1036 мм толщина: 107 мм мощность: 2266 Вт* 53 900 руб. Купить Tubog 3057 / 23 высота: 565 мм длина: 1082 мм толщина: 107 мм мощность: 2369 Вт* 56 350 руб. Купить Tubog 3057 / 24 высота: 565 мм длина: 1128 мм толщина: 107 мм мощность: 2472 Вт* 58 800 руб. Купить Tubog 3057 / 25 высота: 565 мм длина: 1174 мм толщина: 107 мм мощность: 2575 Вт* 61 250 руб. Купить Tubog 3057 / 26 высота: 565 мм длина: 1220 мм толщина: 107 мм мощность: 2678 Вт* 63 700 руб. Купить Tubog 3057 / 27 высота: 565 мм длина: 1266 мм толщина: 107 мм мощность: 2781 Вт* 66 150 руб. Купить Tubog 3057 / 28 высота: 565 мм длина: 1312 мм толщина: 107 мм мощность: 2884 Вт* 68 600 руб. Купить Tubog 3057 / 29 высота: 565 мм длина: 1358 мм толщина: 107 мм мощность: 2987 Вт* 71 050 руб. Купить Tubog 3057 / 30 высота: 565 мм длина: 1404 мм толщина: 107 мм мощность: 3090 Вт* 73 500 руб. Купить Tubog 3057 / 31 высота: 565 мм длина: 1450 мм толщина: 107 мм мощность: 3193 Вт* 75 950 руб. Купить Tubog 3057 / 32 высота: 565 мм длина: 1496 мм толщина: 107 мм мощность: 3296 Вт* 78 400 руб. Купить Tubog 3057 / 33 высота: 565 мм длина: 1542 мм толщина: 107 мм мощность: 3399 Вт* 80 850 руб. Купить Tubog 3057 / 34 высота: 565 мм длина: 1588 мм толщина: 107 мм мощность: 3502 Вт* 83 300 руб. Купить Tubog 3057 / 35 высота: 565 мм длина: 1634 мм толщина: 107 мм мощность: 3605 Вт* 85 750 руб. Купить Tubog 3057 / 36 высота: 565 мм длина: 1680 мм толщина: 107 мм мощность: 3708 Вт* 88 200 руб. Купить Tubog 3057 / 37 высота: 565 мм длина: 1726 мм толщина: 107 мм мощность: 3811 Вт* 90 650 руб. Купить Tubog 3057 / 38 высота: 565 мм длина: 1772 мм толщина: 107 мм мощность: 3914 Вт* 93 100 руб. Купить Tubog 3057 / 39 высота: 565 мм длина: 1818 мм толщина: 107 мм мощность: 4017 Вт* 95 550 руб. Купить Tubog 3057 / 40 высота: 565 мм длина: 1864 мм толщина: 107 мм мощность: 4120 Вт* 98 000 руб. Купить Tubog 3057 / 41 высота: 565 мм длина: 1910 мм толщина: 107 мм мощность: 4223 Вт* 100 450 руб. Купить Tubog 3057 / 42 высота: 565 мм длина: 1956 мм толщина: 107 мм мощность: 4326 Вт* 102 900 руб. Купить Tubog 3057 / 43 высота: 565 мм длина: 2002 мм толщина: 107 мм мощность: 4429 Вт* 105 350 руб. Купить Tubog 3057 / 44 высота: 565 мм длина: 2048 мм толщина: 107 мм мощность: 4532 Вт* 107 800 руб. Купить Tubog 3057 / 45 высота: 565 мм длина: 2094 мм толщина: 107 мм мощность: 4635 Вт* 110 250 руб. Купить Tubog 3057 / 46 высота: 565 мм длина: 2140 мм толщина: 107 мм мощность: 4738 Вт* 112 700 руб. Купить Tubog 3057 / 47 высота: 565 мм длина: 2186 мм толщина: 107 мм мощность: 4841 Вт* 115 150 руб. Купить Tubog 3057 / 48 высота: 565 мм длина: 2232 мм толщина: 107 мм мощность: 4944 Вт* 117 600 руб. Купить Tubog 3057 / 49 высота: 565 мм длина: 2278 мм толщина: 107 мм мощность: 5047 Вт* 120 050 руб. Купить Tubog 3057 / 50 высота: 565 мм длина: 2324 мм толщина: 107 мм мощность: 5150 Вт* 122 500 руб. Купить *Мощность указана при (ΔT=70°).

Rifar Tubog 3057 — это базовая модель трубчатых радиаторов. Она максимально просто устанавливается вместо старых батарей отопления, так как имеет стандартные подключения. Это 3-трубчатый радиатор, а потому обладает достаточно высокой тепловой мощностью: в зависимости от степени теплоизоляции дома и температуры воды в трубах, мощности одной секции может хватить для обогрева от 0.7 до 2 кв.м.