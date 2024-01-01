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Радиаторы Tubog

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Rifar Tubog 3057

Радиаторы Rifar Tubog 3057 в наличии и под заказ

Rifar Tubog 3057 - наиболее универсальная модель радиаторов Tubog, подходящая для установки под окна с подоконниками стандартной высоты (80-90 см). Ее преимуществами являются компактные размеры при высокой тепловой мощности. а также стандартные межосевые расстояния: при боковом подключении - 500 мм, при нижнем - 50 мм. Это позволяет с легкостью менять старые радиаторы на Rifar Tubog с минимальными затратами на перенос труб под новый отопительный прибор. Rifar Tubog 3057 входит в складскую программу и представлен здесь в 2 популярных цветах: классическом белом и современном антраците.

Tubog 3057 в белом цвете

Tubog 3057 в цвете антрацит

Tubog 3057 под заказ

Радиатор Rifar Tubog 3057

Цена от:

 24 500 руб

Купить

При заказе от 4 радиаторов действуют скидки.
Мы свяжемся с вами после оформления заказа для согласования условий.

Характеристики:

Наличие

складская модель

Модель

Tubog 3057

Высота

565 мм

Глубина

107 мм

Длина секции

46 мм

Мощность секции ΔT=50°

73 Вт

Мощность секции ΔT=60°

89 Вт

Мощность секции ΔT=70°

103 Вт

Рабочее давление

12 бар

Исп. давление

18 бар

Max. температура

110°

Производитель

Rifar (Россия)

Гарантия

10 лет

Паспорт радиаторов Tubog

Сертификат

Складские модели Rifar Tubog 3057

Радиатор Rifar Tubog - белый цвет. Боковое подключениеБоковое подключение радиаторов Tubog (схема)

Rifar Tubog 3057 белый, боковое подключение

Трубчатый радиатор Rifar Tubog в классическом белом цвете. Боковое подключение 3/4 позволяет устанавливать его в домах со старой, однотрубной системой отопления. Белый цвет хорошо сочетается с любым интерьером. Межосевое расстояние 50 см дает возможность монтировать радиатор взамен старых чугунных или алюминиевых батарей без переноса труб.

высота:
565 мм
длина:
484 мм
толщина:
107 мм
мощность:
1030 Вт*
24 500 руб.
высота:
565 мм
длина:
576 мм
толщина:
107 мм
мощность:
1236 Вт*
29 400 руб.
высота:
565 мм
длина:
668 мм
толщина:
107 мм
мощность:
1442 Вт*
34 300 руб.
высота:
565 мм
длина:
760 мм
толщина:
107 мм
мощность:
1648 Вт*
39 200 руб.
высота:
565 мм
длина:
852 мм
толщина:
107 мм
мощность:
1854 Вт*
44 100 руб.
высота:
565 мм
длина:
944 мм
толщина:
107 мм
мощность:
2060 Вт*
49 000 руб.
высота:
565 мм
длина:
1036 мм
толщина:
107 мм
мощность:
2266 Вт*
53 900 руб.
высота:
565 мм
длина:
1128 мм
толщина:
107 мм
мощность:
2472 Вт*
58 800 руб.
высота:
565 мм
длина:
1220 мм
толщина:
107 мм
мощность:
2678 Вт*
63 700 руб.
высота:
565 мм
длина:
1312 мм
толщина:
107 мм
мощность:
2884 Вт*
68 600 руб.
высота:
565 мм
длина:
1404 мм
толщина:
107 мм
мощность:
3090 Вт*
73 500 руб.

*Мощность указана при (ΔT=70°).

Радиатор Rifar Tubog - белый цвет. Нижнее подключениеНижнее подключение DV1 радиаторов Tubog (схема)

Rifar Tubog 3057 белый, нижнее со встроенным термовентилем

Радиатор выполнен в белом цвете, подходящем под любой интерьер. Имеет нижнее подключение со стандартным межосевым расстоянием 50 мм - подходит для монтажа с помощью стандартных узлов подключения. Верхний термовентиль подходит для любого термостата с резьбой 30х1,5.

высота:
565 мм
длина:
484 мм
толщина:
107 мм
мощность:
1030 Вт*
33 680 руб.
высота:
565 мм
длина:
576 мм
толщина:
107 мм
мощность:
1236 Вт*
38 580 руб.
высота:
565 мм
длина:
668 мм
толщина:
107 мм
мощность:
1442 Вт*
43 480 руб.
высота:
565 мм
длина:
760 мм
толщина:
107 мм
мощность:
1648 Вт*
48 380 руб.
высота:
565 мм
длина:
852 мм
толщина:
107 мм
мощность:
1854 Вт*
53 280 руб.
высота:
565 мм
длина:
944 мм
толщина:
107 мм
мощность:
2060 Вт*
58 180 руб.
высота:
565 мм
длина:
1036 мм
толщина:
107 мм
мощность:
2266 Вт*
63 080 руб.
высота:
565 мм
длина:
1128 мм
толщина:
107 мм
мощность:
2472 Вт*
67 980 руб.
высота:
565 мм
длина:
1220 мм
толщина:
107 мм
мощность:
2678 Вт*
72 880 руб.
высота:
565 мм
длина:
1312 мм
толщина:
107 мм
мощность:
2884 Вт*
77 780 руб.
высота:
565 мм
длина:
1404 мм
толщина:
107 мм
мощность:
3090 Вт*
82 680 руб.

*Мощность указана при (ΔT=70°).

Радиатор Rifar Tubog - антрацит. Боковое подключениеБоковое подключение радиаторов Tubog (схема)

Rifar Tubog 3057 антрацит, боковое подключение

Rifar Tubog 3057, выполненный в стильном цвете антрацит, добавляет изюминку в интерьер любого помещения. Благодаря боковому подключению 3/4, он идеально вписывается в дома с классической однотрубной системой отопления. Элегантный антрацитовый оттенок придает ему современный вид, создавая яркий акцент в окружающем пространстве, независимо от стиля интерьера. Межосевое расстояние 50 см дает возможность монтировать радиатор взамен старых чугунных или алюминиевых батарей без переноса труб.

высота:
565 мм
длина:
484 мм
толщина:
107 мм
мощность:
1030 Вт*
24 500 руб.
высота:
565 мм
длина:
576 мм
толщина:
107 мм
мощность:
1236 Вт*
29 400 руб.
высота:
565 мм
длина:
668 мм
толщина:
107 мм
мощность:
1442 Вт*
34 300 руб.
высота:
565 мм
длина:
760 мм
толщина:
107 мм
мощность:
1648 Вт*
39 200 руб.
высота:
565 мм
длина:
852 мм
толщина:
107 мм
мощность:
1854 Вт*
44 100 руб.
высота:
565 мм
длина:
944 мм
толщина:
107 мм
мощность:
2060 Вт*
49 000 руб.
высота:
565 мм
длина:
1036 мм
толщина:
107 мм
мощность:
2266 Вт*
53 900 руб.
высота:
565 мм
длина:
1128 мм
толщина:
107 мм
мощность:
2472 Вт*
58 800 руб.
высота:
565 мм
длина:
1220 мм
толщина:
107 мм
мощность:
2678 Вт*
63 700 руб.
высота:
565 мм
длина:
1312 мм
толщина:
107 мм
мощность:
2884 Вт*
68 600 руб.
высота:
565 мм
длина:
1404 мм
толщина:
107 мм
мощность:
3090 Вт*
73 500 руб.

*Мощность указана при (ΔT=70°).

Радиатор Rifar Tubog - антрацит. Нижнее подключениеНижнее подключение DV1 радиаторов Tubog (схема)

Rifar Tubog 3057 антрацит, нижнее со встроенным термовентилем

Радиатор привлекает внимание своим изысканным цветом антрацит, который идеально вписывается в любой дизайн интерьера. Его конструкция включает нижнее подключение с общепринятым межосевым расстоянием 50 мм, обеспечивая удобство при монтаже с использованием стандартных подключающих узлов. Верхний термовентиль совместим с любым термостатом, имеющим резьбу 30х1,5, обеспечивая гибкость и простоту в использовании.

высота:
565 мм
длина:
484 мм
толщина:
107 мм
мощность:
1030 Вт*
33 680 руб.
высота:
565 мм
длина:
576 мм
толщина:
107 мм
мощность:
1236 Вт*
38 580 руб.
высота:
565 мм
длина:
668 мм
толщина:
107 мм
мощность:
1442 Вт*
43 480 руб.
высота:
565 мм
длина:
760 мм
толщина:
107 мм
мощность:
1648 Вт*
48 380 руб.
высота:
565 мм
длина:
852 мм
толщина:
107 мм
мощность:
1854 Вт*
53 280 руб.
высота:
565 мм
длина:
944 мм
толщина:
107 мм
мощность:
2060 Вт*
58 180 руб.
высота:
565 мм
длина:
1036 мм
толщина:
107 мм
мощность:
2266 Вт*
63 080 руб.
высота:
565 мм
длина:
1128 мм
толщина:
107 мм
мощность:
2472 Вт*
67 980 руб.
высота:
565 мм
длина:
1220 мм
толщина:
107 мм
мощность:
2678 Вт*
72 880 руб.
высота:
565 мм
длина:
1312 мм
толщина:
107 мм
мощность:
2884 Вт*
77 780 руб.
высота:
565 мм
длина:
1404 мм
толщина:
107 мм
мощность:
3090 Вт*
82 680 руб.

*Мощность указана при (ΔT=70°).

Радиаторы Rifar Tubog 3057 под заказ

Если из предложенного списка вы не смогли подобрать подходящую модель для себя, то вы можете оформить заказ на радиатор Tubog 3057 любого цвета и типа подключения из каталога Rifar. Радиатор будет изготовлен по индивидуальному заказу в короткие сроки. После оформление запроса наши менеджеры свяжутся с вами для уточнения деталей.

С полным списком моделей вы можете ознакомиться на странице  каталога.

Подключение радиатора Rifar Tubog

WH RAL 9016 Gloss Белый

Радиатор Tubog 3057

Tubog 3057 / 04

высота:
565 мм
длина:
208 мм
толщина:
107 мм
мощность:
412 Вт*
9 800 руб.
Радиатор Tubog 3057

Tubog 3057 / 05

высота:
565 мм
длина:
254 мм
толщина:
107 мм
мощность:
515 Вт*
12 250 руб.
Радиатор Tubog 3057

Tubog 3057 / 06

высота:
565 мм
длина:
300 мм
толщина:
107 мм
мощность:
618 Вт*
14 700 руб.
Радиатор Tubog 3057

Tubog 3057 / 07

высота:
565 мм
длина:
346 мм
толщина:
107 мм
мощность:
721 Вт*
17 150 руб.
Радиатор Tubog 3057

Tubog 3057 / 08

высота:
565 мм
длина:
392 мм
толщина:
107 мм
мощность:
824 Вт*
19 600 руб.
Радиатор Tubog 3057

Tubog 3057 / 09

высота:
565 мм
длина:
438 мм
толщина:
107 мм
мощность:
927 Вт*
22 050 руб.
Радиатор Tubog 3057

Tubog 3057 / 10

высота:
565 мм
длина:
484 мм
толщина:
107 мм
мощность:
1030 Вт*
24 500 руб.
Радиатор Tubog 3057

Tubog 3057 / 11

высота:
565 мм
длина:
530 мм
толщина:
107 мм
мощность:
1133 Вт*
26 950 руб.
Радиатор Tubog 3057

Tubog 3057 / 12

высота:
565 мм
длина:
576 мм
толщина:
107 мм
мощность:
1236 Вт*
29 400 руб.
Радиатор Tubog 3057

Tubog 3057 / 13

высота:
565 мм
длина:
622 мм
толщина:
107 мм
мощность:
1339 Вт*
31 850 руб.
Радиатор Tubog 3057

Tubog 3057 / 14

высота:
565 мм
длина:
668 мм
толщина:
107 мм
мощность:
1442 Вт*
34 300 руб.
Радиатор Tubog 3057

Tubog 3057 / 15

высота:
565 мм
длина:
714 мм
толщина:
107 мм
мощность:
1545 Вт*
36 750 руб.
Радиатор Tubog 3057

Tubog 3057 / 16

высота:
565 мм
длина:
760 мм
толщина:
107 мм
мощность:
1648 Вт*
39 200 руб.
Радиатор Tubog 3057

Tubog 3057 / 17

высота:
565 мм
длина:
806 мм
толщина:
107 мм
мощность:
1751 Вт*
41 650 руб.
Радиатор Tubog 3057

Tubog 3057 / 18

высота:
565 мм
длина:
852 мм
толщина:
107 мм
мощность:
1854 Вт*
44 100 руб.
Радиатор Tubog 3057

Tubog 3057 / 19

высота:
565 мм
длина:
898 мм
толщина:
107 мм
мощность:
1957 Вт*
46 550 руб.
Радиатор Tubog 3057

Tubog 3057 / 20

высота:
565 мм
длина:
944 мм
толщина:
107 мм
мощность:
2060 Вт*
49 000 руб.
Радиатор Tubog 3057

Tubog 3057 / 21

высота:
565 мм
длина:
990 мм
толщина:
107 мм
мощность:
2163 Вт*
51 450 руб.
Радиатор Tubog 3057

Tubog 3057 / 22

высота:
565 мм
длина:
1036 мм
толщина:
107 мм
мощность:
2266 Вт*
53 900 руб.
Радиатор Tubog 3057

Tubog 3057 / 23

высота:
565 мм
длина:
1082 мм
толщина:
107 мм
мощность:
2369 Вт*
56 350 руб.
Радиатор Tubog 3057

Tubog 3057 / 24

высота:
565 мм
длина:
1128 мм
толщина:
107 мм
мощность:
2472 Вт*
58 800 руб.
Радиатор Tubog 3057

Tubog 3057 / 25

высота:
565 мм
длина:
1174 мм
толщина:
107 мм
мощность:
2575 Вт*
61 250 руб.
Радиатор Tubog 3057

Tubog 3057 / 26

высота:
565 мм
длина:
1220 мм
толщина:
107 мм
мощность:
2678 Вт*
63 700 руб.
Радиатор Tubog 3057

Tubog 3057 / 27

высота:
565 мм
длина:
1266 мм
толщина:
107 мм
мощность:
2781 Вт*
66 150 руб.
Радиатор Tubog 3057

Tubog 3057 / 28

высота:
565 мм
длина:
1312 мм
толщина:
107 мм
мощность:
2884 Вт*
68 600 руб.
Радиатор Tubog 3057

Tubog 3057 / 29

высота:
565 мм
длина:
1358 мм
толщина:
107 мм
мощность:
2987 Вт*
71 050 руб.
Радиатор Tubog 3057

Tubog 3057 / 30

высота:
565 мм
длина:
1404 мм
толщина:
107 мм
мощность:
3090 Вт*
73 500 руб.
Радиатор Tubog 3057

Tubog 3057 / 31

высота:
565 мм
длина:
1450 мм
толщина:
107 мм
мощность:
3193 Вт*
75 950 руб.
Радиатор Tubog 3057

Tubog 3057 / 32

высота:
565 мм
длина:
1496 мм
толщина:
107 мм
мощность:
3296 Вт*
78 400 руб.
Радиатор Tubog 3057

Tubog 3057 / 33

высота:
565 мм
длина:
1542 мм
толщина:
107 мм
мощность:
3399 Вт*
80 850 руб.
Радиатор Tubog 3057

Tubog 3057 / 34

высота:
565 мм
длина:
1588 мм
толщина:
107 мм
мощность:
3502 Вт*
83 300 руб.
Радиатор Tubog 3057

Tubog 3057 / 35

высота:
565 мм
длина:
1634 мм
толщина:
107 мм
мощность:
3605 Вт*
85 750 руб.
Радиатор Tubog 3057

Tubog 3057 / 36

высота:
565 мм
длина:
1680 мм
толщина:
107 мм
мощность:
3708 Вт*
88 200 руб.
Радиатор Tubog 3057

Tubog 3057 / 37

высота:
565 мм
длина:
1726 мм
толщина:
107 мм
мощность:
3811 Вт*
90 650 руб.
Радиатор Tubog 3057

Tubog 3057 / 38

высота:
565 мм
длина:
1772 мм
толщина:
107 мм
мощность:
3914 Вт*
93 100 руб.
Радиатор Tubog 3057

Tubog 3057 / 39

высота:
565 мм
длина:
1818 мм
толщина:
107 мм
мощность:
4017 Вт*
95 550 руб.
Радиатор Tubog 3057

Tubog 3057 / 40

высота:
565 мм
длина:
1864 мм
толщина:
107 мм
мощность:
4120 Вт*
98 000 руб.
Радиатор Tubog 3057

Tubog 3057 / 41

высота:
565 мм
длина:
1910 мм
толщина:
107 мм
мощность:
4223 Вт*
100 450 руб.
Радиатор Tubog 3057

Tubog 3057 / 42

высота:
565 мм
длина:
1956 мм
толщина:
107 мм
мощность:
4326 Вт*
102 900 руб.
Радиатор Tubog 3057

Tubog 3057 / 43

высота:
565 мм
длина:
2002 мм
толщина:
107 мм
мощность:
4429 Вт*
105 350 руб.
Радиатор Tubog 3057

Tubog 3057 / 44

высота:
565 мм
длина:
2048 мм
толщина:
107 мм
мощность:
4532 Вт*
107 800 руб.
Радиатор Tubog 3057

Tubog 3057 / 45

высота:
565 мм
длина:
2094 мм
толщина:
107 мм
мощность:
4635 Вт*
110 250 руб.
Радиатор Tubog 3057

Tubog 3057 / 46

высота:
565 мм
длина:
2140 мм
толщина:
107 мм
мощность:
4738 Вт*
112 700 руб.
Радиатор Tubog 3057

Tubog 3057 / 47

высота:
565 мм
длина:
2186 мм
толщина:
107 мм
мощность:
4841 Вт*
115 150 руб.
Радиатор Tubog 3057

Tubog 3057 / 48

высота:
565 мм
длина:
2232 мм
толщина:
107 мм
мощность:
4944 Вт*
117 600 руб.
Радиатор Tubog 3057

Tubog 3057 / 49

высота:
565 мм
длина:
2278 мм
толщина:
107 мм
мощность:
5047 Вт*
120 050 руб.
Радиатор Tubog 3057

Tubog 3057 / 50

высота:
565 мм
длина:
2324 мм
толщина:
107 мм
мощность:
5150 Вт*
122 500 руб.

*Мощность указана при (ΔT=70°).

Rifar Tubog 3057 — это базовая модель трубчатых радиаторов. Она максимально просто устанавливается вместо старых батарей отопления, так как имеет стандартные подключения. Это 3-трубчатый радиатор, а потому обладает достаточно высокой тепловой мощностью: в зависимости от степени теплоизоляции дома и температуры воды в трубах, мощности одной секции может хватить для обогрева от 0.7 до 2 кв.м.

Популярные запросы радиаторов Rifar Tubog 3057

Как заказать радиатор Rifar Tubog 3057

Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберете подходящие отопительные приборы и добавьте их в корзину. После этого обязательно укажите свои контактные данные, чтобы мы могли с вами связаться и согласовать детали заказа.

Также вы можете получить консультацию и оформить заказ, связавшись с нами по телефону, электронной почте, онлайн чату или через WhatsApp.

Обращаем ваше внимание на то, что на сайте указаны стандартные розничные цены, рекомендованные производителем. Размер скидки зависит от суммы заказа и уточняется индивидуально.

Порядок оплаты заказа

Вы можете оплатить товар любым удобным для вас способом. Мы работаем как с физическими, так и с юридическими лицами.

  • Оплата банковским переводом. После согласования заказа, вам будет выставлен счет для оплаты по банковским реквизитам. Данный способ подходит как для физических, так и для юридических лиц.
  • Оплата по QR-коду. Наиболее простой и популярный вариант оплаты для частных лиц. Вместе со счетом будет представлен QR-код для оплаты через мобильное приложение вашего банка.
  • Оплата банковской картой. Платеж происходит через Т-банк. Вам будет представлена ссылка для оплаты на сайте банка, где необходимо будет ввести данные вашей карты для оплаты. Мы не получаем и не храним данные карты, только подтверждение оплаты.
  • Оплата наличными. При доставке по Санкт-Петербургу возможна оплата при получении (по договоренности, при наличии товара на складе в СПб)

Доставка

Мы доставляем заказы в любой город России. В Москве и Санкт-Петербурге возможна доставка до вашего порога. Для остальных городов перевозка осуществляется через транспортные компании (Деловые Линии, Возовоз, Байкал-Сервис, ПЭК и другие).

Москва и Санкт-Петербург
Если товар есть на складе, перевозка занимает до 2 рабочих дней, по предварительной договоренности. Если требуется перемещение товара между складами (между Москвой и СПб), срок доставки может увеличиться на 1-1.5 недели в зависимости от расписания логистики.

Доставка по России
Мы отправляем товары в любой город России транспортными компаниями (ТК). Обычно используем Деловые Линии, но по вашему желанию возможна другая ТК. Транспортировка до терминала ТК в городе отправления бесплатна. Груз упаковывается в жесткую упаковку и страхуется (если такая возможность предусмотрена перевозчиком). Важно: при приемке груза обязательно осмотрите его на предмет возможных повреждений. Попросите распаковку произвести при вас, известны случаи, когда радиаторы были повреждены при снятии обрешетки.

Логотип: радиаторы Rifar Tubog

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трубчатые радиаторы Tubog

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