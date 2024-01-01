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Радиаторы Tubog

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Rifar Tubog 2057

Радиаторы Rifar Tubog 2057 в наличии и под заказ

Rifar Tubog 2057 - 2-трубчатые радиаторы высотой 57 см. Они подходят для установки под окна с подоконниками стандартной высотой от пола 80-90 см. При боковом подключении радиатор имеет стандартное межосевое расстояние 500 мм. Rifar Tubog 2057 входит в складскую программу в белом цвете: с боковым и нижним подключением.

Tubog 2057 с боковым подключением

Tubog 2057 с нижним подключением

Tubog 2057 под заказ

Радиатор Rifar Tubog 2057

Цена от:

 18 830 руб

Купить

При заказе от 4 радиаторов действуют скидки.
Мы свяжемся с вами после оформления заказа для согласования условий.

Характеристики:

Наличие

складская модель

Модель

Tubog 2057

Высота

565 мм

Глубина

66 мм

Длина секции

46 мм

Мощность секции ΔT=50°

48 Вт

Мощность секции ΔT=60°

58 Вт

Мощность секции ΔT=70°

68 Вт

Рабочее давление

12 бар

Исп. давление

18 бар

Max. температура

110°

Производитель

Rifar (Россия)

Гарантия

10 лет

Паспорт радиаторов Tubog

Сертификат

Складские модели Rifar Tubog 2057

Радиатор Rifar Tubog - белый цвет. Боковое подключениеБоковое подключение радиаторов Tubog (схема)

Rifar Tubog 2057 белый, боковое подключение

Высокий радиатор Rifar Tubog в классическом белом цвете. Боковое подключение 3/4 позволяет устанавливать его в домах со старой, однотрубной системой отопления. Белый цвет хорошо сочетается с любым интерьером. Межосевое расстояние 50 см дает возможность монтировать радиатор взамен старых чугунных или алюминиевых батарей без переноса труб.

высота:
565 мм
длина:
484 мм
толщина:
66 мм
мощность:
680 Вт*
18 830 руб.
высота:
565 мм
длина:
576 мм
толщина:
66 мм
мощность:
816 Вт*
22 596 руб.
высота:
565 мм
длина:
668 мм
толщина:
66 мм
мощность:
952 Вт*
26 362 руб.
высота:
565 мм
длина:
760 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1088 Вт*
30 128 руб.
высота:
565 мм
длина:
852 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1224 Вт*
33 894 руб.
высота:
565 мм
длина:
944 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1360 Вт*
37 660 руб.
высота:
565 мм
длина:
1036 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1496 Вт*
41 426 руб.
высота:
565 мм
длина:
1128 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1632 Вт*
45 192 руб.
высота:
565 мм
длина:
1220 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1768 Вт*
48 958 руб.
высота:
565 мм
длина:
1312 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1904 Вт*
52 724 руб.
высота:
565 мм
длина:
1404 мм
толщина:
66 мм
мощность:
2040 Вт*
56 490 руб.

*Мощность указана при (ΔT=70°).

Радиатор Rifar Tubog - белый цвет. Нижнее подключениеНижнее подключение DV1 радиаторов Tubog (схема)

Rifar Tubog 2057 белый, нижнее со встроенным термовентилем

Радиатор выполнен в белом цвете, подходящем под любой интерьер. Имеет нижнее подключение со стандартным межосевым расстоянием 50 мм - подходит для монтажа с помощью стандартных узлов подключения. Верхний термовентиль подходит для любого термостата с резьбой 30х1,5.

высота:
565 мм
длина:
484 мм
толщина:
66 мм
мощность:
680 Вт*
28 010 руб.
высота:
565 мм
длина:
576 мм
толщина:
66 мм
мощность:
816 Вт*
31 776 руб.
высота:
565 мм
длина:
668 мм
толщина:
66 мм
мощность:
952 Вт*
35 542 руб.
высота:
565 мм
длина:
760 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1088 Вт*
39 308 руб.
высота:
565 мм
длина:
852 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1224 Вт*
43 074 руб.
высота:
565 мм
длина:
944 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1360 Вт*
46 840 руб.
высота:
565 мм
длина:
1036 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1496 Вт*
50 606 руб.
высота:
565 мм
длина:
1128 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1632 Вт*
54 372 руб.
высота:
565 мм
длина:
1220 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1768 Вт*
58 138 руб.
высота:
565 мм
длина:
1312 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1904 Вт*
61 904 руб.
высота:
565 мм
длина:
1404 мм
толщина:
66 мм
мощность:
2040 Вт*
65 670 руб.

*Мощность указана при (ΔT=70°).

Радиаторы Rifar Tubog 2057 под заказ

Если из предложенного списка вы не смогли подобрать подходящую модель для себя, то вы можете оформить заказ на радиатор Tubog 2057 любого цвета и типа подключения из каталога Rifar. Радиатор будет изготовлен по индивидуальному заказу в короткие сроки. После оформление запроса наши менеджеры свяжутся с вами для уточнения деталей.

С полным списком моделей вы можете ознакомиться на странице  каталога.

Подключение радиатора Rifar Tubog

WH RAL 9016 Gloss Белый

Радиатор Tubog 2057

Tubog 2057 / 04

высота:
565 мм
длина:
208 мм
толщина:
66 мм
мощность:
272 Вт*
7 532 руб.
Радиатор Tubog 2057

Tubog 2057 / 05

высота:
565 мм
длина:
254 мм
толщина:
66 мм
мощность:
340 Вт*
9 415 руб.
Радиатор Tubog 2057

Tubog 2057 / 06

высота:
565 мм
длина:
300 мм
толщина:
66 мм
мощность:
408 Вт*
11 298 руб.
Радиатор Tubog 2057

Tubog 2057 / 07

высота:
565 мм
длина:
346 мм
толщина:
66 мм
мощность:
476 Вт*
13 181 руб.
Радиатор Tubog 2057

Tubog 2057 / 08

высота:
565 мм
длина:
392 мм
толщина:
66 мм
мощность:
544 Вт*
15 064 руб.
Радиатор Tubog 2057

Tubog 2057 / 09

высота:
565 мм
длина:
438 мм
толщина:
66 мм
мощность:
612 Вт*
16 947 руб.
Радиатор Tubog 2057

Tubog 2057 / 10

высота:
565 мм
длина:
484 мм
толщина:
66 мм
мощность:
680 Вт*
18 830 руб.
Радиатор Tubog 2057

Tubog 2057 / 11

высота:
565 мм
длина:
530 мм
толщина:
66 мм
мощность:
748 Вт*
20 713 руб.
Радиатор Tubog 2057

Tubog 2057 / 12

высота:
565 мм
длина:
576 мм
толщина:
66 мм
мощность:
816 Вт*
22 596 руб.
Радиатор Tubog 2057

Tubog 2057 / 13

высота:
565 мм
длина:
622 мм
толщина:
66 мм
мощность:
884 Вт*
24 479 руб.
Радиатор Tubog 2057

Tubog 2057 / 14

высота:
565 мм
длина:
668 мм
толщина:
66 мм
мощность:
952 Вт*
26 362 руб.
Радиатор Tubog 2057

Tubog 2057 / 15

высота:
565 мм
длина:
714 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1020 Вт*
28 245 руб.
Радиатор Tubog 2057

Tubog 2057 / 16

высота:
565 мм
длина:
760 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1088 Вт*
30 128 руб.
Радиатор Tubog 2057

Tubog 2057 / 17

высота:
565 мм
длина:
806 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1156 Вт*
32 011 руб.
Радиатор Tubog 2057

Tubog 2057 / 18

высота:
565 мм
длина:
852 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1224 Вт*
33 894 руб.
Радиатор Tubog 2057

Tubog 2057 / 19

высота:
565 мм
длина:
898 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1292 Вт*
35 777 руб.
Радиатор Tubog 2057

Tubog 2057 / 20

высота:
565 мм
длина:
944 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1360 Вт*
37 660 руб.
Радиатор Tubog 2057

Tubog 2057 / 21

высота:
565 мм
длина:
990 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1428 Вт*
39 543 руб.
Радиатор Tubog 2057

Tubog 2057 / 22

высота:
565 мм
длина:
1036 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1496 Вт*
41 426 руб.
Радиатор Tubog 2057

Tubog 2057 / 23

высота:
565 мм
длина:
1082 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1564 Вт*
43 309 руб.
Радиатор Tubog 2057

Tubog 2057 / 24

высота:
565 мм
длина:
1128 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1632 Вт*
45 192 руб.
Радиатор Tubog 2057

Tubog 2057 / 25

высота:
565 мм
длина:
1174 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1700 Вт*
47 075 руб.
Радиатор Tubog 2057

Tubog 2057 / 26

высота:
565 мм
длина:
1220 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1768 Вт*
48 958 руб.
Радиатор Tubog 2057

Tubog 2057 / 27

высота:
565 мм
длина:
1266 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1836 Вт*
50 841 руб.
Радиатор Tubog 2057

Tubog 2057 / 28

высота:
565 мм
длина:
1312 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1904 Вт*
52 724 руб.
Радиатор Tubog 2057

Tubog 2057 / 29

высота:
565 мм
длина:
1358 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1972 Вт*
54 607 руб.
Радиатор Tubog 2057

Tubog 2057 / 30

высота:
565 мм
длина:
1404 мм
толщина:
66 мм
мощность:
2040 Вт*
56 490 руб.
Радиатор Tubog 2057

Tubog 2057 / 31

высота:
565 мм
длина:
1450 мм
толщина:
66 мм
мощность:
2108 Вт*
58 373 руб.
Радиатор Tubog 2057

Tubog 2057 / 32

высота:
565 мм
длина:
1496 мм
толщина:
66 мм
мощность:
2176 Вт*
60 256 руб.
Радиатор Tubog 2057

Tubog 2057 / 33

высота:
565 мм
длина:
1542 мм
толщина:
66 мм
мощность:
2244 Вт*
62 139 руб.
Радиатор Tubog 2057

Tubog 2057 / 34

высота:
565 мм
длина:
1588 мм
толщина:
66 мм
мощность:
2312 Вт*
64 022 руб.
Радиатор Tubog 2057

Tubog 2057 / 35

высота:
565 мм
длина:
1634 мм
толщина:
66 мм
мощность:
2380 Вт*
65 905 руб.
Радиатор Tubog 2057

Tubog 2057 / 36

высота:
565 мм
длина:
1680 мм
толщина:
66 мм
мощность:
2448 Вт*
67 788 руб.
Радиатор Tubog 2057

Tubog 2057 / 37

высота:
565 мм
длина:
1726 мм
толщина:
66 мм
мощность:
2516 Вт*
69 671 руб.
Радиатор Tubog 2057

Tubog 2057 / 38

высота:
565 мм
длина:
1772 мм
толщина:
66 мм
мощность:
2584 Вт*
71 554 руб.
Радиатор Tubog 2057

Tubog 2057 / 39

высота:
565 мм
длина:
1818 мм
толщина:
66 мм
мощность:
2652 Вт*
73 437 руб.
Радиатор Tubog 2057

Tubog 2057 / 40

высота:
565 мм
длина:
1864 мм
толщина:
66 мм
мощность:
2720 Вт*
75 320 руб.
Радиатор Tubog 2057

Tubog 2057 / 41

высота:
565 мм
длина:
1910 мм
толщина:
66 мм
мощность:
2788 Вт*
77 203 руб.
Радиатор Tubog 2057

Tubog 2057 / 42

высота:
565 мм
длина:
1956 мм
толщина:
66 мм
мощность:
2856 Вт*
79 086 руб.
Радиатор Tubog 2057

Tubog 2057 / 43

высота:
565 мм
длина:
2002 мм
толщина:
66 мм
мощность:
2924 Вт*
80 969 руб.
Радиатор Tubog 2057

Tubog 2057 / 44

высота:
565 мм
длина:
2048 мм
толщина:
66 мм
мощность:
2992 Вт*
82 852 руб.
Радиатор Tubog 2057

Tubog 2057 / 45

высота:
565 мм
длина:
2094 мм
толщина:
66 мм
мощность:
3060 Вт*
84 735 руб.
Радиатор Tubog 2057

Tubog 2057 / 46

высота:
565 мм
длина:
2140 мм
толщина:
66 мм
мощность:
3128 Вт*
86 618 руб.
Радиатор Tubog 2057

Tubog 2057 / 47

высота:
565 мм
длина:
2186 мм
толщина:
66 мм
мощность:
3196 Вт*
88 501 руб.
Радиатор Tubog 2057

Tubog 2057 / 48

высота:
565 мм
длина:
2232 мм
толщина:
66 мм
мощность:
3264 Вт*
90 384 руб.
Радиатор Tubog 2057

Tubog 2057 / 49

высота:
565 мм
длина:
2278 мм
толщина:
66 мм
мощность:
3332 Вт*
92 267 руб.
Радиатор Tubog 2057

Tubog 2057 / 50

высота:
565 мм
длина:
2324 мм
толщина:
66 мм
мощность:
3400 Вт*
94 150 руб.

*Мощность указана при (ΔT=70°).

Rifar Tubog 2057 — это тонкий (глубина всего 66 мм) 2-трубчатый радиатор со стандартной высотой. При боковом подключении его межосевое расстояние составляет 500 мм, а при нижнем - 50 мм. Поэтому его просто установить вместо старой батареи без переноса труб отопления. В зависимости от степени теплоизоляции дома и температуры воды в трубах, мощности одной секции может хватить для обогрева от 0.8 до 1.8 кв.м.

Как заказать радиатор Rifar Tubog 2057

Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберете подходящие отопительные приборы и добавьте их в корзину. После этого обязательно укажите свои контактные данные, чтобы мы могли с вами связаться и согласовать детали заказа.

Также вы можете получить консультацию и оформить заказ, связавшись с нами по телефону, электронной почте, онлайн чату или через WhatsApp.

Обращаем ваше внимание на то, что на сайте указаны стандартные розничные цены, рекомендованные производителем. Размер скидки зависит от суммы заказа и уточняется индивидуально.

Порядок оплаты заказа

Вы можете оплатить товар любым удобным для вас способом. Мы работаем как с физическими, так и с юридическими лицами.

  • Оплата банковским переводом. После согласования заказа, вам будет выставлен счет для оплаты по банковским реквизитам. Данный способ подходит как для физических, так и для юридических лиц.
  • Оплата по QR-коду. Наиболее простой и популярный вариант оплаты для частных лиц. Вместе со счетом будет представлен QR-код для оплаты через мобильное приложение вашего банка.
  • Оплата банковской картой. Платеж происходит через Т-банк. Вам будет представлена ссылка для оплаты на сайте банка, где необходимо будет ввести данные вашей карты для оплаты. Мы не получаем и не храним данные карты, только подтверждение оплаты.
  • Оплата наличными. При доставке по Санкт-Петербургу возможна оплата при получении (по договоренности, при наличии товара на складе в СПб)

Доставка

Мы доставляем заказы в любой город России. В Москве и Санкт-Петербурге возможна доставка до вашего порога. Для остальных городов перевозка осуществляется через транспортные компании (Деловые Линии, Возовоз, Байкал-Сервис, ПЭК и другие).

Москва и Санкт-Петербург
Если товар есть на складе, перевозка занимает до 2 рабочих дней, по предварительной договоренности. Если требуется перемещение товара между складами (между Москвой и СПб), срок доставки может увеличиться на 1-1.5 недели в зависимости от расписания логистики.

Доставка по России
Мы отправляем товары в любой город России транспортными компаниями (ТК). Обычно используем Деловые Линии, но по вашему желанию возможна другая ТК. Транспортировка до терминала ТК в городе отправления бесплатна. Груз упаковывается в жесткую упаковку и страхуется (если такая возможность предусмотрена перевозчиком). Важно: при приемке груза обязательно осмотрите его на предмет возможных повреждений. Попросите распаковку произвести при вас, известны случаи, когда радиаторы были повреждены при снятии обрешетки.

Логотип: радиаторы Rifar Tubog

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трубчатые радиаторы Tubog

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