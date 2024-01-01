Радиаторы Rifar Tubog 2057 в наличии и под заказ
Rifar Tubog 2057 - 2-трубчатые радиаторы высотой 57 см. Они подходят для установки под окна с подоконниками стандартной высотой от пола 80-90 см. При боковом подключении радиатор имеет стандартное межосевое расстояние 500 мм. Rifar Tubog 2057 входит в складскую программу в белом цвете: с боковым и нижним подключением.
Tubog 2057 с боковым подключением
Tubog 2057 с нижним подключением
Tubog 2057 под заказ
Цена от:
18 830 руб
При заказе от 4 радиаторов действуют скидки.
Мы свяжемся с вами после оформления заказа для согласования условий.
Характеристики:
Наличие
складская модель
Модель
Tubog 2057
Высота
565 мм
Глубина
66 мм
Длина секции
46 мм
Мощность секции ΔT=50°
48 Вт
Мощность секции ΔT=60°
58 Вт
Мощность секции ΔT=70°
68 Вт
Рабочее давление
12 бар
Исп. давление
18 бар
Max. температура
110°
Производитель
Rifar (Россия)
Гарантия
10 лет
Складские модели Rifar Tubog 2057
Rifar Tubog 2057 белый, боковое подключение
Высокий радиатор Rifar Tubog в классическом белом цвете. Боковое подключение 3/4 позволяет устанавливать его в домах со старой, однотрубной системой отопления. Белый цвет хорошо сочетается с любым интерьером. Межосевое расстояние 50 см дает возможность монтировать радиатор взамен старых чугунных или алюминиевых батарей без переноса труб.
*Мощность указана при (ΔT=70°).
Rifar Tubog 2057 белый, нижнее со встроенным термовентилем
Радиатор выполнен в белом цвете, подходящем под любой интерьер. Имеет нижнее подключение со стандартным межосевым расстоянием 50 мм - подходит для монтажа с помощью стандартных узлов подключения. Верхний термовентиль подходит для любого термостата с резьбой 30х1,5.
*Мощность указана при (ΔT=70°).
Радиаторы Rifar Tubog 2057 под заказ
Если из предложенного списка вы не смогли подобрать подходящую модель для себя, то вы можете оформить заказ на радиатор Tubog 2057 любого цвета и типа подключения из каталога Rifar. Радиатор будет изготовлен по индивидуальному заказу в короткие сроки. После оформление запроса наши менеджеры свяжутся с вами для уточнения деталей.
С полным списком моделей вы можете ознакомиться на странице каталога.
боковое (B1)
WH RAL 9016 Gloss Белый
WH RAL 9016 Gloss Белый
Tubog 2057 / 04
Tubog 2057 / 05
Tubog 2057 / 06
Tubog 2057 / 07
Tubog 2057 / 08
Tubog 2057 / 09
Tubog 2057 / 10
Tubog 2057 / 11
Tubog 2057 / 12
Tubog 2057 / 13
Tubog 2057 / 14
Tubog 2057 / 15
Tubog 2057 / 16
Tubog 2057 / 17
Tubog 2057 / 18
Tubog 2057 / 19
Tubog 2057 / 20
Tubog 2057 / 21
Tubog 2057 / 22
Tubog 2057 / 23
Tubog 2057 / 24
Tubog 2057 / 25
Tubog 2057 / 26
Tubog 2057 / 27
Tubog 2057 / 28
Tubog 2057 / 29
Tubog 2057 / 30
Tubog 2057 / 31
Tubog 2057 / 32
Tubog 2057 / 33
Tubog 2057 / 34
Tubog 2057 / 35
Tubog 2057 / 36
Tubog 2057 / 37
Tubog 2057 / 38
Tubog 2057 / 39
Tubog 2057 / 40
Tubog 2057 / 41
Tubog 2057 / 42
Tubog 2057 / 43
Tubog 2057 / 44
Tubog 2057 / 45
Tubog 2057 / 46
Tubog 2057 / 47
Tubog 2057 / 48
Tubog 2057 / 49
Tubog 2057 / 50
*Мощность указана при (ΔT=70°).
Rifar Tubog 2057 — это тонкий (глубина всего 66 мм) 2-трубчатый радиатор со стандартной высотой. При боковом подключении его межосевое расстояние составляет 500 мм, а при нижнем - 50 мм. Поэтому его просто установить вместо старой батареи без переноса труб отопления. В зависимости от степени теплоизоляции дома и температуры воды в трубах, мощности одной секции может хватить для обогрева от 0.8 до 1.8 кв.м.
Как заказать радиатор Rifar Tubog 2057
Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберете подходящие отопительные приборы и добавьте их в корзину. После этого обязательно укажите свои контактные данные, чтобы мы могли с вами связаться и согласовать детали заказа.
Также вы можете получить консультацию и оформить заказ, связавшись с нами по телефону, электронной почте, онлайн чату или через WhatsApp.
Обращаем ваше внимание на то, что на сайте указаны стандартные розничные цены, рекомендованные производителем. Размер скидки зависит от суммы заказа и уточняется индивидуально.
Порядок оплаты заказа
Вы можете оплатить товар любым удобным для вас способом. Мы работаем как с физическими, так и с юридическими лицами.
- Оплата банковским переводом. После согласования заказа, вам будет выставлен счет для оплаты по банковским реквизитам. Данный способ подходит как для физических, так и для юридических лиц.
- Оплата по QR-коду. Наиболее простой и популярный вариант оплаты для частных лиц. Вместе со счетом будет представлен QR-код для оплаты через мобильное приложение вашего банка.
- Оплата банковской картой. Платеж происходит через Т-банк. Вам будет представлена ссылка для оплаты на сайте банка, где необходимо будет ввести данные вашей карты для оплаты. Мы не получаем и не храним данные карты, только подтверждение оплаты.
- Оплата наличными. При доставке по Санкт-Петербургу возможна оплата при получении (по договоренности, при наличии товара на складе в СПб)
Доставка
Мы доставляем заказы в любой город России. В Москве и Санкт-Петербурге возможна доставка до вашего порога. Для остальных городов перевозка осуществляется через транспортные компании (Деловые Линии, Возовоз, Байкал-Сервис, ПЭК и другие).
Москва и Санкт-Петербург
Если товар есть на складе, перевозка занимает до 2 рабочих дней, по предварительной договоренности. Если требуется перемещение товара между складами (между Москвой и СПб), срок доставки может увеличиться на 1-1.5 недели в зависимости от расписания логистики.
Доставка по России
Мы отправляем товары в любой город России транспортными компаниями (ТК). Обычно используем Деловые Линии, но по вашему желанию возможна другая ТК. Транспортировка до терминала ТК в городе отправления бесплатна. Груз упаковывается в жесткую упаковку и страхуется (если такая возможность предусмотрена перевозчиком). Важно: при приемке груза обязательно осмотрите его на предмет возможных повреждений. Попросите распаковку произвести при вас, известны случаи, когда радиаторы были повреждены при снятии обрешетки.