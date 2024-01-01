Радиатор Tubog 2047
Двухтрубчатый стальной радиатор для установки под окна. Модель имеет небольшую глубину - 66 мм. При боковом подключении межосевое расстояние составляет ровно 40 см, что упрощает монтаж радиатора взамен старых батарей.
Цена от:
7 156 руб
При заказе от 4 радиаторов действуют скидки.
Мы свяжемся с вами после оформления заказа для согласования условий.
Характеристики:
Модель
Tubog 2047
Подключение
B1 (боковое)
Цвет
WH WH RAL 9016 Gloss Белый)
Высота
465 мм
Глубина
66 мм
Длина секции
46 мм
Мощность секции ΔT=50°
40 Вт
Мощность секции ΔT=60°
49 Вт
Мощность секции ΔT=70°
57 Вт
Рабочее давление
12 бар
Исп. давление
18 бар
Max. температура
110°
Производитель
Rifar (Россия)
Гарантия
10 лет
Купить радиатор Rifar Tubog 2047
Помимо стандартных цветов Tubog, вы можете заказать радиатор в любом цвеет из палитр RAL: E7 Classic (215 классических цветов), E3 Effect (420 однотонных и 70 цветов типа ‟металлик‟) и D2 Design System plus (1825 цветов с возможностью отделки глянцевым, матовым лаком). Выберете вариант ‟RAL свой‟ и уточните конкретный цвет при согласовании заказа с нашим менеджером.
Радиаторы Tubog и Tubog Medical могут быть изготовлены в радиусном исполнении. Наценка составляет 50%. Свяжитесь с нами для уточнения деталей.
Для крепления радиатора к полу, в местах где настенные кронштейны установить не возможно, используют напольные кронштейны. Напольные кронштейны серийно производятся для 2-х и 3-х трубчатых радиаторов.
боковое (B1)
WH RAL 9016 Gloss Белый
WH RAL 9016 Gloss Белый
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*Мощность указана при (ΔT=70°).
Изображения
Как заказать радиатор Rifar Tubog
Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберете подходящие отопительные приборы и добавьте их в корзину. После этого обязательно укажите свои контактные данные, чтобы мы могли с вами связаться и согласовать детали заказа.
Также вы можете получить консультацию и оформить заказ, связавшись с нами по телефону, электронной почте, онлайн чату или через WhatsApp.
Обращаем ваше внимание на то, что на сайте указаны стандартные розничные цены, рекомендованные производителем. Размер скидки зависит от суммы заказа и уточняется индивидуально.
Порядок оплаты заказа
Вы можете оплатить товар любым удобным для вас способом. Мы работаем как с физическими, так и с юридическими лицами.
- Оплата банковским переводом. После согласования заказа, вам будет выставлен счет для оплаты по банковским реквизитам. Данный способ подходит как для физических, так и для юридических лиц.
- Оплата по QR-коду. Наиболее простой и популярный вариант оплаты для частных лиц. Вместе со счетом будет представлен QR-код для оплаты через мобильное приложение вашего банка.
- Оплата банковской картой. Платеж происходит через Т-банк. Вам будет представлена ссылка для оплаты на сайте банка, где необходимо будет ввести данные вашей карты для оплаты. Мы не получаем и не храним данные карты, только подтверждение оплаты.
- Оплата наличными. При доставке по Санкт-Петербургу возможна оплата при получении (по договоренности, при наличии товара на складе в СПб)
Доставка
Мы доставляем заказы в любой город России. В Москве и Санкт-Петербурге возможна доставка до вашего порога. Для остальных городов перевозка осуществляется через транспортные компании (Деловые Линии, Возовоз, Байкал-Сервис, ПЭК и другие).
Москва и Санкт-Петербург
Если товар есть на складе, перевозка занимает до 2 рабочих дней, по предварительной договоренности. Если требуется перемещение товара между складами (между Москвой и СПб), срок доставки может увеличиться на 1-1.5 недели в зависимости от расписания логистики.
Доставка по России
Мы отправляем товары в любой город России транспортными компаниями (ТК). Обычно используем Деловые Линии, но по вашему желанию возможна другая ТК. Транспортировка до терминала ТК в городе отправления бесплатна. Груз упаковывается в жесткую упаковку и страхуется (если такая возможность предусмотрена перевозчиком). Важно: при приемке груза обязательно осмотрите его на предмет возможных повреждений. Попросите распаковку произвести при вас, известны случаи, когда радиаторы были повреждены при снятии обрешетки.