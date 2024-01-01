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Радиаторы Tubog

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Tubog 2052

Радиатор Tubog 2052

Радиатор Rifar Tubog 2052

Двухтрубчатый стальной радиатор Tubog для монтажа под окнами. Модель имеет небольшую глубину (66 мм). При боковом подключении межосевое расстояние составляет 45 см, что позволяет устанавливать радиатор вместо старых стальных панельных батарей высотой 500 мм без переноса труб.

Цена от:

 7 344 руб

Купить

При заказе от 4 радиаторов действуют скидки.
Мы свяжемся с вами после оформления заказа для согласования условий.

Характеристики:

Модель

Tubog 2052

Подключение

B1 (боковое)

Цвет

WH WH RAL 9016 Gloss Белый)

Высота

515 мм

Глубина

66 мм

Длина секции

46 мм

Мощность секции ΔT=50°

44 Вт

Мощность секции ΔT=60°

53 Вт

Мощность секции ΔT=70°

62 Вт

Рабочее давление

12 бар

Исп. давление

18 бар

Max. температура

110°

Производитель

Rifar (Россия)

Гарантия

10 лет

Паспорт радиаторов Tubog

Сертификат

Купить радиатор Rifar Tubog 2052

Помимо стандартных цветов Tubog, вы можете заказать радиатор в любом цвеет из палитр RAL:  E7 Classic  (215 классических цветов),  E3 Effect  (420 однотонных и 70 цветов типа ‟металлик‟) и  D2 Design System plus  (1825 цветов с возможностью отделки глянцевым, матовым лаком). Выберете вариант ‟RAL свой‟ и уточните конкретный цвет при согласовании заказа с нашим менеджером.

Радиаторы Tubog и Tubog Medical могут быть изготовлены в радиусном исполнении. Наценка составляет 50%. Свяжитесь с нами для уточнения деталей.

Для крепления радиатора к полу, в местах где настенные кронштейны установить не возможно, используют напольные кронштейны. Напольные кронштейны серийно производятся для 2-х и 3-х трубчатых радиаторов.

Подключение радиатора Rifar Tubog

WH RAL 9016 Gloss Белый

Радиатор Tubog 2052

Tubog 2052 / 04

высота:
515 мм
длина:
208 мм
толщина:
66 мм
мощность:
248 Вт*
7 344 руб.
Радиатор Tubog 2052

Tubog 2052 / 05

высота:
515 мм
длина:
254 мм
толщина:
66 мм
мощность:
310 Вт*
9 180 руб.
Радиатор Tubog 2052

Tubog 2052 / 06

высота:
515 мм
длина:
300 мм
толщина:
66 мм
мощность:
372 Вт*
11 016 руб.
Радиатор Tubog 2052

Tubog 2052 / 07

высота:
515 мм
длина:
346 мм
толщина:
66 мм
мощность:
434 Вт*
12 852 руб.
Радиатор Tubog 2052

Tubog 2052 / 08

высота:
515 мм
длина:
392 мм
толщина:
66 мм
мощность:
496 Вт*
14 688 руб.
Радиатор Tubog 2052

Tubog 2052 / 09

высота:
515 мм
длина:
438 мм
толщина:
66 мм
мощность:
558 Вт*
16 524 руб.
Радиатор Tubog 2052

Tubog 2052 / 10

высота:
515 мм
длина:
484 мм
толщина:
66 мм
мощность:
620 Вт*
18 360 руб.
Радиатор Tubog 2052

Tubog 2052 / 11

высота:
515 мм
длина:
530 мм
толщина:
66 мм
мощность:
682 Вт*
20 196 руб.
Радиатор Tubog 2052

Tubog 2052 / 12

высота:
515 мм
длина:
576 мм
толщина:
66 мм
мощность:
744 Вт*
22 032 руб.
Радиатор Tubog 2052

Tubog 2052 / 13

высота:
515 мм
длина:
622 мм
толщина:
66 мм
мощность:
806 Вт*
23 868 руб.
Радиатор Tubog 2052

Tubog 2052 / 14

высота:
515 мм
длина:
668 мм
толщина:
66 мм
мощность:
868 Вт*
25 704 руб.
Радиатор Tubog 2052

Tubog 2052 / 15

высота:
515 мм
длина:
714 мм
толщина:
66 мм
мощность:
930 Вт*
27 540 руб.
Радиатор Tubog 2052

Tubog 2052 / 16

высота:
515 мм
длина:
760 мм
толщина:
66 мм
мощность:
992 Вт*
29 376 руб.
Радиатор Tubog 2052

Tubog 2052 / 17

высота:
515 мм
длина:
806 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1054 Вт*
31 212 руб.
Радиатор Tubog 2052

Tubog 2052 / 18

высота:
515 мм
длина:
852 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1116 Вт*
33 048 руб.
Радиатор Tubog 2052

Tubog 2052 / 19

высота:
515 мм
длина:
898 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1178 Вт*
34 884 руб.
Радиатор Tubog 2052

Tubog 2052 / 20

высота:
515 мм
длина:
944 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1240 Вт*
36 720 руб.
Радиатор Tubog 2052

Tubog 2052 / 21

высота:
515 мм
длина:
990 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1302 Вт*
38 556 руб.
Радиатор Tubog 2052

Tubog 2052 / 22

высота:
515 мм
длина:
1036 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1364 Вт*
40 392 руб.
Радиатор Tubog 2052

Tubog 2052 / 23

высота:
515 мм
длина:
1082 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1426 Вт*
42 228 руб.
Радиатор Tubog 2052

Tubog 2052 / 24

высота:
515 мм
длина:
1128 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1488 Вт*
44 064 руб.
Радиатор Tubog 2052

Tubog 2052 / 25

высота:
515 мм
длина:
1174 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1550 Вт*
45 900 руб.
Радиатор Tubog 2052

Tubog 2052 / 26

высота:
515 мм
длина:
1220 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1612 Вт*
47 736 руб.
Радиатор Tubog 2052

Tubog 2052 / 27

высота:
515 мм
длина:
1266 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1674 Вт*
49 572 руб.
Радиатор Tubog 2052

Tubog 2052 / 28

высота:
515 мм
длина:
1312 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1736 Вт*
51 408 руб.
Радиатор Tubog 2052

Tubog 2052 / 29

высота:
515 мм
длина:
1358 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1798 Вт*
53 244 руб.
Радиатор Tubog 2052

Tubog 2052 / 30

высота:
515 мм
длина:
1404 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1860 Вт*
55 080 руб.
Радиатор Tubog 2052

Tubog 2052 / 31

высота:
515 мм
длина:
1450 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1922 Вт*
56 916 руб.
Радиатор Tubog 2052

Tubog 2052 / 32

высота:
515 мм
длина:
1496 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1984 Вт*
58 752 руб.
Радиатор Tubog 2052

Tubog 2052 / 33

высота:
515 мм
длина:
1542 мм
толщина:
66 мм
мощность:
2046 Вт*
60 588 руб.
Радиатор Tubog 2052

Tubog 2052 / 34

высота:
515 мм
длина:
1588 мм
толщина:
66 мм
мощность:
2108 Вт*
62 424 руб.
Радиатор Tubog 2052

Tubog 2052 / 35

высота:
515 мм
длина:
1634 мм
толщина:
66 мм
мощность:
2170 Вт*
64 260 руб.
Радиатор Tubog 2052

Tubog 2052 / 36

высота:
515 мм
длина:
1680 мм
толщина:
66 мм
мощность:
2232 Вт*
66 096 руб.
Радиатор Tubog 2052

Tubog 2052 / 37

высота:
515 мм
длина:
1726 мм
толщина:
66 мм
мощность:
2294 Вт*
67 932 руб.
Радиатор Tubog 2052

Tubog 2052 / 38

высота:
515 мм
длина:
1772 мм
толщина:
66 мм
мощность:
2356 Вт*
69 768 руб.
Радиатор Tubog 2052

Tubog 2052 / 39

высота:
515 мм
длина:
1818 мм
толщина:
66 мм
мощность:
2418 Вт*
71 604 руб.
Радиатор Tubog 2052

Tubog 2052 / 40

высота:
515 мм
длина:
1864 мм
толщина:
66 мм
мощность:
2480 Вт*
73 440 руб.
Радиатор Tubog 2052

Tubog 2052 / 41

высота:
515 мм
длина:
1910 мм
толщина:
66 мм
мощность:
2542 Вт*
75 276 руб.
Радиатор Tubog 2052

Tubog 2052 / 42

высота:
515 мм
длина:
1956 мм
толщина:
66 мм
мощность:
2604 Вт*
77 112 руб.
Радиатор Tubog 2052

Tubog 2052 / 43

высота:
515 мм
длина:
2002 мм
толщина:
66 мм
мощность:
2666 Вт*
78 948 руб.
Радиатор Tubog 2052

Tubog 2052 / 44

высота:
515 мм
длина:
2048 мм
толщина:
66 мм
мощность:
2728 Вт*
80 784 руб.
Радиатор Tubog 2052

Tubog 2052 / 45

высота:
515 мм
длина:
2094 мм
толщина:
66 мм
мощность:
2790 Вт*
82 620 руб.
Радиатор Tubog 2052

Tubog 2052 / 46

высота:
515 мм
длина:
2140 мм
толщина:
66 мм
мощность:
2852 Вт*
84 456 руб.
Радиатор Tubog 2052

Tubog 2052 / 47

высота:
515 мм
длина:
2186 мм
толщина:
66 мм
мощность:
2914 Вт*
86 292 руб.
Радиатор Tubog 2052

Tubog 2052 / 48

высота:
515 мм
длина:
2232 мм
толщина:
66 мм
мощность:
2976 Вт*
88 128 руб.
Радиатор Tubog 2052

Tubog 2052 / 49

высота:
515 мм
длина:
2278 мм
толщина:
66 мм
мощность:
3038 Вт*
89 964 руб.
Радиатор Tubog 2052

Tubog 2052 / 50

высота:
515 мм
длина:
2324 мм
толщина:
66 мм
мощность:
3100 Вт*
91 800 руб.

*Мощность указана при (ΔT=70°).

Изображения

Радиатор Рифар Tubog
Радиатор Рифар Tubog
Радиатор Рифар Tubog

Как заказать радиатор Rifar Tubog

Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберете подходящие отопительные приборы и добавьте их в корзину. После этого обязательно укажите свои контактные данные, чтобы мы могли с вами связаться и согласовать детали заказа.

Также вы можете получить консультацию и оформить заказ, связавшись с нами по телефону, электронной почте, онлайн чату или через WhatsApp.

Обращаем ваше внимание на то, что на сайте указаны стандартные розничные цены, рекомендованные производителем. Размер скидки зависит от суммы заказа и уточняется индивидуально.

Порядок оплаты заказа

Вы можете оплатить товар любым удобным для вас способом. Мы работаем как с физическими, так и с юридическими лицами.

  • Оплата банковским переводом. После согласования заказа, вам будет выставлен счет для оплаты по банковским реквизитам. Данный способ подходит как для физических, так и для юридических лиц.
  • Оплата по QR-коду. Наиболее простой и популярный вариант оплаты для частных лиц. Вместе со счетом будет представлен QR-код для оплаты через мобильное приложение вашего банка.
  • Оплата банковской картой. Платеж происходит через Т-банк. Вам будет представлена ссылка для оплаты на сайте банка, где необходимо будет ввести данные вашей карты для оплаты. Мы не получаем и не храним данные карты, только подтверждение оплаты.
  • Оплата наличными. При доставке по Санкт-Петербургу возможна оплата при получении (по договоренности, при наличии товара на складе в СПб)

Доставка

Мы доставляем заказы в любой город России. В Москве и Санкт-Петербурге возможна доставка до вашего порога. Для остальных городов перевозка осуществляется через транспортные компании (Деловые Линии, Возовоз, Байкал-Сервис, ПЭК и другие).

Москва и Санкт-Петербург
Если товар есть на складе, перевозка занимает до 2 рабочих дней, по предварительной договоренности. Если требуется перемещение товара между складами (между Москвой и СПб), срок доставки может увеличиться на 1-1.5 недели в зависимости от расписания логистики.

Доставка по России
Мы отправляем товары в любой город России транспортными компаниями (ТК). Обычно используем Деловые Линии, но по вашему желанию возможна другая ТК. Транспортировка до терминала ТК в городе отправления бесплатна. Груз упаковывается в жесткую упаковку и страхуется (если такая возможность предусмотрена перевозчиком). Важно: при приемке груза обязательно осмотрите его на предмет возможных повреждений. Попросите распаковку произвести при вас, известны случаи, когда радиаторы были повреждены при снятии обрешетки.

Логотип: радиаторы Rifar Tubog

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