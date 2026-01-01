Радиаторы Tubog
Расчет мощности Tubog радиаторов с учетом ΔT и типа системы

Расчет мощности Tubog радиаторов напрямую зависит от ΔT и типа системы отопления. При переходе на низкотемпературные режимы фактическая теплоотдача может снижаться более чем в два раза, поэтому стандартные формулы по площади перестают работать и нужен перерасчет с учетом параметров контура.

Почему обычный расчет дает ошибку

Правило 100 Вт на м² сформировано под классическую схему 75/65°C с ΔT около 50°C. В таких условиях радиатор отдает паспортную мощность. В современных системах температура подачи часто 35-55°C, ΔT снижается до 20-30°C, и реальная теплоотдача уменьшается.

Поэтому помещение, которому нужно 2000 Вт тепла, в низкотемпературном режиме может потребовать радиатор на 3000-4000 Вт номинальной мощности при ΔT 50.

Онлайн расчет мощности Tubog радиаторов

Калькулятор ниже учитывает площадь, высоту потолков, тип системы и выбранную модель Tubog. Результат показывает потребную мощность, текущий ΔT и рекомендованный диапазон секций.

Диапазон 5-200

Диапазон 2.4-4.5

Требуемая тепловая нагрузка: 2000 Вт. С запасом 10%: 2200 Вт.

Текущий температурный напор: ΔT 28. Для выбранной модели Tubog 2180 расчетная мощность одной секции в этом режиме: 91 Вт.

Эквивалентная требуемая мощность по паспорту (ΔT 50): 4675 Вт.

Рекомендуемый диапазон: 22-25 секций.

Перейти к Tubog 2180

Как считается мощность радиатора

Расчет выполняется по стандарту EN 442. Паспортная мощность указывается при ΔT = 50°C:

Tср = (Tподачи + Tобратки) / 2
Q = Q50 × (ΔT / 50)^n

Для трубчатых моделей принимают n в диапазоне 1.25-1.35. При переходе с ΔT 50 на ΔT 30 радиатор теряет около 45% мощности, а при ΔT 20 потери доходят до 65-70%.

Особенности Tubog радиаторов

Tubog - это стальные трубчатые радиаторы с увеличенной площадью теплообмена. В низкотемпературных режимах они дают более стабильный субъективный комфорт за счет заметной доли лучистого тепла, но расчет по ΔT все равно обязателен.

Как выбрать модель Tubog

Tubog 2057 и Tubog 3057 обычно выбирают для стандартных задач, Tubog 2180 - универсальный вариант, а Tubog 3180 чаще применяют там, где нужна повышенная теплоотдача.

Подробный разбор низкотемпературной эксплуатации смотрите в статье «Tubog в низкотемпературных системах отопления».

Если у вас комбинированная схема, дополнительно смотрите материал «Tubog радиаторы и теплый пол: совместимость и схема подключения».

Почему это критично для тепловых насосов

Тепловой насос наиболее эффективен на низкой подаче. Если радиаторы недорассчитаны, система вынужденно повышает температуру, COP падает, и эксплуатационные расходы растут. Поэтому корректный расчет Tubog радиаторов влияет и на комфорт, и на стоимость отопления.

Важный нюанс: теплоноситель

Tubog выполнены из стали, поэтому качество теплоносителя критично. Для систем отопления рекомендуют pH примерно 8.3-9.5, нежелателен частый слив контура и использование неподходящих антифризов без допуска производителя.

Нужен точный расчет

Онлайн калькулятор дает ориентир, но не заменяет инженерный расчет по теплопотерям и гидравлике. Если нужен точный подбор под ваш объект, отправьте параметры помещения и системы отопления.

Вывод

Расчет мощности Tubog радиаторов требует учета ΔT, типа системы и конкретной модели. Простая формула по площади работает только в классических режимах, а в современных системах необходим перерасчет и корректный подбор размеров.

