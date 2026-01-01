Расчет мощности Tubog радиаторов с учетом ΔT и типа системы

Расчет мощности Tubog радиаторов напрямую зависит от ΔT и типа системы отопления. При переходе на низкотемпературные режимы фактическая теплоотдача может снижаться более чем в два раза, поэтому стандартные формулы по площади перестают работать и нужен перерасчет с учетом параметров контура.

Почему обычный расчет дает ошибку

Правило 100 Вт на м² сформировано под классическую схему 75/65°C с ΔT около 50°C. В таких условиях радиатор отдает паспортную мощность. В современных системах температура подачи часто 35-55°C, ΔT снижается до 20-30°C, и реальная теплоотдача уменьшается.

Поэтому помещение, которому нужно 2000 Вт тепла, в низкотемпературном режиме может потребовать радиатор на 3000-4000 Вт номинальной мощности при ΔT 50.

Онлайн расчет мощности Tubog радиаторов

Калькулятор ниже учитывает площадь, высоту потолков, тип системы и выбранную модель Tubog. Результат показывает потребную мощность, текущий ΔT и рекомендованный диапазон секций.

Площадь помещения, м² Площадь помещения, м² Диапазон 5-200 Высота потолка, м Высота потолка, м Диапазон 2.4-4.5 Тип системы отопления Среднетемпературная 55/45/22 Тип системы отопления Модель Tubog Tubog 2180 Модель Tubog Расположение комнаты Обычная комната Расположение комнаты Требуемая тепловая нагрузка: 2000 Вт. С запасом 10%: 2200 Вт. Текущий температурный напор: ΔT 28. Для выбранной модели Tubog 2180 расчетная мощность одной секции в этом режиме: 91 Вт. Эквивалентная требуемая мощность по паспорту (ΔT 50): 4675 Вт. Рекомендуемый диапазон: 22 - 25 секций. Перейти к Tubog 2180

Как считается мощность радиатора

Расчет выполняется по стандарту EN 442. Паспортная мощность указывается при ΔT = 50°C:

Tср = (Tподачи + Tобратки) / 2

Q = Q50 × (ΔT / 50)^n

Для трубчатых моделей принимают n в диапазоне 1.25-1.35. При переходе с ΔT 50 на ΔT 30 радиатор теряет около 45% мощности, а при ΔT 20 потери доходят до 65-70%.

Особенности Tubog радиаторов

Tubog - это стальные трубчатые радиаторы с увеличенной площадью теплообмена. В низкотемпературных режимах они дают более стабильный субъективный комфорт за счет заметной доли лучистого тепла, но расчет по ΔT все равно обязателен.

Как выбрать модель Tubog

Tubog 2057 и Tubog 3057 обычно выбирают для стандартных задач, Tubog 2180 - универсальный вариант, а Tubog 3180 чаще применяют там, где нужна повышенная теплоотдача.

Почему это критично для тепловых насосов

Тепловой насос наиболее эффективен на низкой подаче. Если радиаторы недорассчитаны, система вынужденно повышает температуру, COP падает, и эксплуатационные расходы растут. Поэтому корректный расчет Tubog радиаторов влияет и на комфорт, и на стоимость отопления.

Важный нюанс: теплоноситель

Tubog выполнены из стали, поэтому качество теплоносителя критично. Для систем отопления рекомендуют pH примерно 8.3-9.5, нежелателен частый слив контура и использование неподходящих антифризов без допуска производителя.

Нужен точный расчет

Онлайн калькулятор дает ориентир, но не заменяет инженерный расчет по теплопотерям и гидравлике. Если нужен точный подбор под ваш объект, отправьте параметры помещения и системы отопления.

Вывод

Расчет мощности Tubog радиаторов требует учета ΔT, типа системы и конкретной модели. Простая формула по площади работает только в классических режимах, а в современных системах необходим перерасчет и корректный подбор размеров.