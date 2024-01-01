Отличие 2-трубчатых радиаторов Tubog от 3-трубчатых

Стальные трубчатые радиаторы Tubog представлены в двух вариантах:

2-трубчатые радиаторы толщиной 66 мм

3-трубчатые модели толщиной 107 мм

Помимо очевидных различий, видимых невооруженным глазом, существуют и другие, которые стоит иметь ввиду при выборе модели Tubog.

Разная стоимость

В большинстве случаев 3-трубчатые радиаторы обходятся дешевле, чем 2-трубчатые модели аналогичной мощности. Так, например,

Радиатор 3057 - 18 секций имеет мощность 1620 Вт и стоит 32580 руб в базовом исполнении (цены могут меняться, актуальные цены уточняйте у продавцов магазина или в каталоге магазина).

Близкий по мощности 2-х трубчатый 2057 должен состоять из 24 секций, чтобы иметь схожую мощность - 1584 Вт. Цена его составит 38400 руб.

Но это правило не универсально. Для вертикальных моделей все может быть с точностью до наоборот:

Радиатор Tubog 2180 - 08 секций - мощность 1552 Вт - цена 25280 руб.

Радиатор Tubog 3180 - 06 секций - мощность 1566 Вт - цена 27720 руб.

Уход за радиаторами

Все трубчатые радиаторы Tubog довольно просты в уходе: здесь нет закрытых частей, куда нельзя добраться обычной тряпочкой, гладкая поверхность препятствует оседанию пыли на вертикальных поверхностях.

Тем не менее, если сравнивать модели между собой, то 2-трубчатые радиаторы будут иметь преимущество за счет отсутствия дополнительного ряда трубок.

Разная мощность и габариты

Когда речь заходит о мощности трубчатых радиаторов, то их мощность напрямую связана с габаритами: чем больше радиатор по высоте, длине или глубине, тем он мощнее. Поэтому 3-трубчатый радиатор всегда будет иметь большую теплоотдачу, чем его 2-трубчатый собрат аналогичной высоты и длины.

В зависимости, от того, есть ли ограничения на габариты радиатора, выбор может быть сделан в пользу того или иного варианта. Если требуется установить радиатор большой мощности на узкую нишу рядом с выходом на балкон, то в большинстве случаев 3-трубчатый радиатор Tubog будет правильным выбором.

При установки радиатора в узкий коридор или в проход между кроватью и стеной, более плоская модель окажется удобнее. Когда доступное место очень ограничено, разница по глубине в 4 см может оказаться заметной.

Разная скорость обогрева помещения

За счет того, что 2-трубчатые радиаторы Tubog имеют более высокий коэффициент теплового излучения, чем 3-трубчатые модели, они быстрее передают тепло окружающим предметам и людям.

Дело в том, что конвекция является менее эффективным способом передачи тепла: полученная от радиаторам тепловая энергия передается сначала на воздух, а потому уже от воздуха нагревается все, что находится в помещении. Мало того, что на это требуется время, существенная тепла пропадает вместе с нагретым воздухом, вылетающим через открытое окно или вентиляцию.

Тепловое излучение действует на окружающие предметы сразу, минуя посредников. Энергия не тратится на нагрев воздуха. Поэтому подобный способ передачи тепла является более эффективным.

Для небольших помещений подобное различие не является существенным. Но, чем больше площадь и высота потолков, тем более заметную роль оно играет.