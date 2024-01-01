Радиаторы Rifar Tubog 3057 14 секций в наличии

Rifar Tubog 3057 14 секций - это модель 3-трубчатого радиатора высотой 57 см. При боковом подключении межосевое расстояние равняется 50 см. При нижнем - 5 см. Длина радиатора составляет 668 мм. Глубина 107 мм. При этом он обладает мощностью 1442 Вт, что позволяет обогревать помещения площадью до 14 м2 и более (в зависимости от уровня теплоизоляции дома и температуры теплоносителя). Rifar Tubog 3057 14 секций поддерживается в наличии с боковым и нижним подключением. Цвета: белый и антрацит. Также вы можете заказать трубчатый радиатор с другим числом секций, цветом и типом подключения. Смотрите все доступные радиаторы Rifar Tubog 3057 .

При заказе от 4 радиаторов действуют скидки. Мы свяжемся с вами после оформления заказа для согласования условий.

Радиатор привлекает внимание своим изысканным цветом антрацит, который идеально вписывается в любой дизайн интерьера. Его конструкция включает нижнее подключение с общепринятым межосевым расстоянием 50 мм, обеспечивая удобство при монтаже с использованием стандартных подключающих узлов. Верхний термовентиль совместим с любым термостатом, имеющим резьбу 30х1,5, обеспечивая гибкость и простоту в использовании.

Rifar Tubog 3057, выполненный в стильном цвете антрацит, добавляет изюминку в интерьер любого помещения. Благодаря боковому подключению 3/4, он идеально вписывается в дома с классической однотрубной системой отопления. Элегантный антрацитовый оттенок придает ему современный вид, создавая яркий акцент в окружающем пространстве, независимо от стиля интерьера.

Радиатор выполнен в белом цвете, подходящем под любой интерьер. Имеет нижнее подключение со стандартным межосевым расстоянием 50 мм - подходит для монтажа с помощью стандартных узлов подключения. Верхний термовентиль подходит для любого термостата с резьбой 30х1,5.

Трубчатый радиатор Rifar Tubog в классическом белом цвете. Боковое подключение 3/4 позволяет устанавливать его в домах со старой, однотрубной системой отопления. Белый цвет хорошо сочетается с любым интерьером.

При боковом подключении радиатор имеет стандартное межосевое расстояние 50 см, что позволяет устанавливать его вместо старых чугунных или алюминиевых батарей без переноса труб.

Rifar Tubog 3057 — это базовая модель трубчатых радиаторов. Она максимально просто устанавливается вместо старых батарей отопления, так как имеет стандартные подключения. Это 3-трубчатый радиатор, а потому обладает достаточно высокой тепловой мощностью: в зависимости от степени теплоизоляции дома и температуры воды в трубах, мощности одной секции может хватить для обогрева от 0.7 до 2 кв.м.

Как заказать радиатор Rifar Tubog 3057 14 секций

Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберете подходящие отопительные приборы и добавьте их в корзину. После этого обязательно укажите свои контактные данные, чтобы мы могли с вами связаться и согласовать детали заказа.

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Обращаем ваше внимание на то, что на сайте указаны стандартные розничные цены, рекомендованные производителем. Размер скидки зависит от суммы заказа и уточняется индивидуально.

Порядок оплаты заказа

Вы можете оплатить товар любым удобным для вас способом. Мы работаем как с физическими, так и с юридическими лицами.

Оплата банковским переводом . После согласования заказа, вам будет выставлен счет для оплаты по банковским реквизитам. Данный способ подходит как для физических, так и для юридических лиц.

. После согласования заказа, вам будет выставлен счет для оплаты по банковским реквизитам. Данный способ подходит как для физических, так и для юридических лиц. Оплата по QR-коду . Наиболее простой и популярный вариант оплаты для частных лиц. Вместе со счетом будет представлен QR-код для оплаты через мобильное приложение вашего банка.

. Наиболее простой и популярный вариант оплаты для частных лиц. Вместе со счетом будет представлен QR-код для оплаты через мобильное приложение вашего банка. Оплата банковской картой . Платеж происходит через Т-банк. Вам будет представлена ссылка для оплаты на сайте банка, где необходимо будет ввести данные вашей карты для оплаты. Мы не получаем и не храним данные карты, только подтверждение оплаты.

. Платеж происходит через Т-банк. Вам будет представлена ссылка для оплаты на сайте банка, где необходимо будет ввести данные вашей карты для оплаты. Мы не получаем и не храним данные карты, только подтверждение оплаты. Оплата наличными. При доставке по Санкт-Петербургу возможна оплата при получении (по договоренности, при наличии товара на складе в СПб)

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Мы доставляем заказы в любой город России. В Москве и Санкт-Петербурге возможна доставка до вашего порога. Для остальных городов перевозка осуществляется через транспортные компании (Деловые Линии, Возовоз, Байкал-Сервис, ПЭК и другие).

Москва и Санкт-Петербург

Если товар есть на складе, перевозка занимает до 2 рабочих дней, по предварительной договоренности. Если требуется перемещение товара между складами (между Москвой и СПб), срок доставки может увеличиться на 1-1.5 недели в зависимости от расписания логистики.

Доставка по России

Мы отправляем товары в любой город России транспортными компаниями (ТК). Обычно используем Деловые Линии, но по вашему желанию возможна другая ТК. Транспортировка до терминала ТК в городе отправления бесплатна. Груз упаковывается в жесткую упаковку и страхуется (если такая возможность предусмотрена перевозчиком). Важно: при приемке груза обязательно осмотрите его на предмет возможных повреждений. Попросите распаковку произвести при вас, известны случаи, когда радиаторы были повреждены при снятии обрешетки.