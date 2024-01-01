Радиаторы Rifar Tubog 3057 14 секций в наличии
Rifar Tubog 3057 14 секций - это модель 3-трубчатого радиатора высотой 57 см. При боковом подключении межосевое расстояние равняется 50 см. При нижнем - 5 см. Длина радиатора составляет 668 мм. Глубина 107 мм. При этом он обладает мощностью 1442 Вт, что позволяет обогревать помещения площадью до 14 м2 и более (в зависимости от уровня теплоизоляции дома и температуры теплоносителя). Rifar Tubog 3057 14 секций поддерживается в наличии с боковым и нижним подключением. Цвета: белый и антрацит. Также вы можете заказать трубчатый радиатор с другим числом секций, цветом и типом подключения. Смотрите все доступные радиаторы Rifar Tubog 3057.
Цена от:
34 300 руб
При заказе от 4 радиаторов действуют скидки.
Мы свяжемся с вами после оформления заказа для согласования условий.
Характеристики Rifar Tubog 3057 14 секций:
Наличие
складская модель
Модель
Tubog 3057
Число секций
14
Высота
565 мм
Глубина
107 мм
Длина
668 мм
Мощность ΔT=50°
1022 Вт
Мощность ΔT=60°
1246 Вт
Мощность ΔT=70°
1442 Вт
Рабочее давление
12 бар
Исп. давление
18 бар
Max. температура
110°
Производитель
Rifar (Россия)
Гарантия
10 лет
Складские модели Rifar Tubog 3057
Rifar Tubog 3057 14 секций, белый, боковое подключение
Трубчатый радиатор Rifar Tubog в классическом белом цвете. Боковое подключение 3/4 позволяет устанавливать его в домах со старой, однотрубной системой отопления. Белый цвет хорошо сочетается с любым интерьером.
*Мощность указана при (ΔT=70°).
Rifar Tubog 3057 14 секций, белый, нижнее со встроенным термовентилем
Радиатор выполнен в белом цвете, подходящем под любой интерьер. Имеет нижнее подключение со стандартным межосевым расстоянием 50 мм - подходит для монтажа с помощью стандартных узлов подключения. Верхний термовентиль подходит для любого термостата с резьбой 30х1,5.
*Мощность указана при (ΔT=70°).
Rifar Tubog 3057 14 секций, антрацит, боковое подключение
Rifar Tubog 3057, выполненный в стильном цвете антрацит, добавляет изюминку в интерьер любого помещения. Благодаря боковому подключению 3/4, он идеально вписывается в дома с классической однотрубной системой отопления. Элегантный антрацитовый оттенок придает ему современный вид, создавая яркий акцент в окружающем пространстве, независимо от стиля интерьера.
*Мощность указана при (ΔT=70°).
Rifar Tubog 3057 14 секций, антрацит, нижнее со встроенным термовентилем
Радиатор привлекает внимание своим изысканным цветом антрацит, который идеально вписывается в любой дизайн интерьера. Его конструкция включает нижнее подключение с общепринятым межосевым расстоянием 50 мм, обеспечивая удобство при монтаже с использованием стандартных подключающих узлов. Верхний термовентиль совместим с любым термостатом, имеющим резьбу 30х1,5, обеспечивая гибкость и простоту в использовании.
*Мощность указана при (ΔT=70°).
Rifar Tubog 3057 — это базовая модель трубчатых радиаторов. Она максимально просто устанавливается вместо старых батарей отопления, так как имеет стандартные подключения. Это 3-трубчатый радиатор, а потому обладает достаточно высокой тепловой мощностью: в зависимости от степени теплоизоляции дома и температуры воды в трубах, мощности одной секции может хватить для обогрева от 0.7 до 2 кв.м.
При боковом подключении радиатор имеет стандартное межосевое расстояние 50 см, что позволяет устанавливать его вместо старых чугунных или алюминиевых батарей без переноса труб.
Как заказать радиатор Rifar Tubog 3057 14 секций
Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберете подходящие отопительные приборы и добавьте их в корзину. После этого обязательно укажите свои контактные данные, чтобы мы могли с вами связаться и согласовать детали заказа.
Также вы можете получить консультацию и оформить заказ, связавшись с нами по телефону, электронной почте, онлайн чату или через WhatsApp.
Обращаем ваше внимание на то, что на сайте указаны стандартные розничные цены, рекомендованные производителем. Размер скидки зависит от суммы заказа и уточняется индивидуально.
Порядок оплаты заказа
Вы можете оплатить товар любым удобным для вас способом. Мы работаем как с физическими, так и с юридическими лицами.
- Оплата банковским переводом. После согласования заказа, вам будет выставлен счет для оплаты по банковским реквизитам. Данный способ подходит как для физических, так и для юридических лиц.
- Оплата по QR-коду. Наиболее простой и популярный вариант оплаты для частных лиц. Вместе со счетом будет представлен QR-код для оплаты через мобильное приложение вашего банка.
- Оплата банковской картой. Платеж происходит через Т-банк. Вам будет представлена ссылка для оплаты на сайте банка, где необходимо будет ввести данные вашей карты для оплаты. Мы не получаем и не храним данные карты, только подтверждение оплаты.
- Оплата наличными. При доставке по Санкт-Петербургу возможна оплата при получении (по договоренности, при наличии товара на складе в СПб)
Доставка
Мы доставляем заказы в любой город России. В Москве и Санкт-Петербурге возможна доставка до вашего порога. Для остальных городов перевозка осуществляется через транспортные компании (Деловые Линии, Возовоз, Байкал-Сервис, ПЭК и другие).
Москва и Санкт-Петербург
Если товар есть на складе, перевозка занимает до 2 рабочих дней, по предварительной договоренности. Если требуется перемещение товара между складами (между Москвой и СПб), срок доставки может увеличиться на 1-1.5 недели в зависимости от расписания логистики.
Доставка по России
Мы отправляем товары в любой город России транспортными компаниями (ТК). Обычно используем Деловые Линии, но по вашему желанию возможна другая ТК. Транспортировка до терминала ТК в городе отправления бесплатна. Груз упаковывается в жесткую упаковку и страхуется (если такая возможность предусмотрена перевозчиком). Важно: при приемке груза обязательно осмотрите его на предмет возможных повреждений. Попросите распаковку произвести при вас, известны случаи, когда радиаторы были повреждены при снятии обрешетки.