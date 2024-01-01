Радиаторы Rifar Tubog 2180 8 секций в наличии

Rifar Tubog 2180 8 секций - это модель вертикального 2-трубчатого радиатора высотой 180 см, состоящий из 8 секций. Длина радиатора составляет всего 392 мм. Глубина 66 мм. При этом он обладает мощностью 1552 Вт, что позволяет обогревать помещения площадью до 16 м2 и более (в зависимости от уровня теплоизоляции дома и температуры теплоносителя). Rifar Tubog 2180 8 секций поддерживается в наличии с боковым и нижним подключением. Цвета: белый, черный и титан. Также вы можете заказать трубчатый радиатор с другим числом секций, цветом и типом подключения. Смотрите все доступные радиаторы Rifar Tubog 2180 .

При заказе от 4 радиаторов действуют скидки. Мы свяжемся с вами после оформления заказа для согласования условий.

Радиатор выполнен в цвете Титан. Который также хорошо подходит для большинства интерьеров, что и белый цвет, но, при этом, обладает и дополнительным шармом. Имеет нижнее подключение со стандартным межосевым расстоянием 50 мм - подходит для монтажа с помощью стандартных узлов подключения. Верхний термовентиль подходит для любого термостата с резьбой 30х1,5.

Высокий радиатор Rifar Tubog в цвете Титан. Боковое подключение 3/4 позволяет устанавливать его в домах со старой, однотрубной системой отопления. Титан является более светлым, чем антрацит, поэтому может подойти в тех случаях, когда антрацит кажется слишком темным.

Радиатор привлекает внимание своим изысканным цветом антрацит, который идеально вписывается в любой дизайн интерьера. Его конструкция включает нижнее подключение с общепринятым межосевым расстоянием 50 мм, обеспечивая удобство при монтаже с использованием стандартных подключающих узлов. Верхний термовентиль совместим с любым термостатом, имеющим резьбу 30х1,5, обеспечивая гибкость и простоту в использовании.

Rifar Tubog 2180, выполненный в стильном цвете антрацит, добавляет изюминку в интерьер любого помещения. Благодаря боковому подключению 3/4, он идеально вписывается в дома с классической однотрубной системой отопления. Элегантный антрацитовый оттенок придает ему современный вид, создавая яркий акцент в окружающем пространстве, независимо от стиля интерьера.

Радиатор с нижним односторонним подключением без встроенного термовентиля. Подходит для тех случаев, когда регулирование мощности происходит автоматизированными системами на коллекторе. Также возможно использование узлов подключения со встроенным термостатом, что делает наличие верхнего термовентиля ненужным.

Радиатор выполнен в белом цвете, подходящем под любой интерьер. Имеет нижнее подключение со стандартным межосевым расстоянием 50 мм - подходит для монтажа с помощью стандартных узлов подключения. Верхний термовентиль подходит для любого термостата с резьбой 30х1,5.

Высокий радиатор Rifar Tubog в классическом белом цвете. Боковое подключение 3/4 позволяет устанавливать его в домах со старой, однотрубной системой отопления. Белый цвет хорошо сочетается с любым интерьером.

Советуем обратить внимание именно на эту модель по следующим причинам:

Rifar Tubog 2180 — это идеальный выбор при выборе высоких радиаторов. Радиатор обладает стандартной для складских моделей высотой 1.8 метра. — Если вы еще не определились с моделью высокого радиатора — рассмотрите Rifar Tubog 2180 как вариант по умолчанию.

Как заказать радиатор Rifar Tubog 2180 8 секций

Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберете подходящие отопительные приборы и добавьте их в корзину. После этого обязательно укажите свои контактные данные, чтобы мы могли с вами связаться и согласовать детали заказа.

Также вы можете получить консультацию и оформить заказ, связавшись с нами по телефону, электронной почте, онлайн чату или через WhatsApp.

Обращаем ваше внимание на то, что на сайте указаны стандартные розничные цены, рекомендованные производителем. Размер скидки зависит от суммы заказа и уточняется индивидуально.

Порядок оплаты заказа

Вы можете оплатить товар любым удобным для вас способом. Мы работаем как с физическими, так и с юридическими лицами.

Оплата банковским переводом . После согласования заказа, вам будет выставлен счет для оплаты по банковским реквизитам. Данный способ подходит как для физических, так и для юридических лиц.

. После согласования заказа, вам будет выставлен счет для оплаты по банковским реквизитам. Данный способ подходит как для физических, так и для юридических лиц. Оплата по QR-коду . Наиболее простой и популярный вариант оплаты для частных лиц. Вместе со счетом будет представлен QR-код для оплаты через мобильное приложение вашего банка.

. Наиболее простой и популярный вариант оплаты для частных лиц. Вместе со счетом будет представлен QR-код для оплаты через мобильное приложение вашего банка. Оплата банковской картой . Платеж происходит через Т-банк. Вам будет представлена ссылка для оплаты на сайте банка, где необходимо будет ввести данные вашей карты для оплаты. Мы не получаем и не храним данные карты, только подтверждение оплаты.

. Платеж происходит через Т-банк. Вам будет представлена ссылка для оплаты на сайте банка, где необходимо будет ввести данные вашей карты для оплаты. Мы не получаем и не храним данные карты, только подтверждение оплаты. Оплата наличными. При доставке по Санкт-Петербургу возможна оплата при получении (по договоренности, при наличии товара на складе в СПб)

Доставка

Мы доставляем заказы в любой город России. В Москве и Санкт-Петербурге возможна доставка до вашего порога. Для остальных городов перевозка осуществляется через транспортные компании (Деловые Линии, Возовоз, Байкал-Сервис, ПЭК и другие).

Москва и Санкт-Петербург

Если товар есть на складе, перевозка занимает до 2 рабочих дней, по предварительной договоренности. Если требуется перемещение товара между складами (между Москвой и СПб), срок доставки может увеличиться на 1-1.5 недели в зависимости от расписания логистики.

Доставка по России

Мы отправляем товары в любой город России транспортными компаниями (ТК). Обычно используем Деловые Линии, но по вашему желанию возможна другая ТК. Транспортировка до терминала ТК в городе отправления бесплатна. Груз упаковывается в жесткую упаковку и страхуется (если такая возможность предусмотрена перевозчиком). Важно: при приемке груза обязательно осмотрите его на предмет возможных повреждений. Попросите распаковку произвести при вас, известны случаи, когда радиаторы были повреждены при снятии обрешетки.