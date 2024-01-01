Вертикальный радиатор Tubog 3180 DV1 AN DB 703 Matt Антрацит
СКЛАДСКАЯ МОДЕЛЬ
Вертикальный трехрядный радиатор. Имеет высокую теплоотдачу и отлично подойдет для установки в ниши небольшой ширины, когда требуется обогреть целое помещение. Подключение нижнее. Регулировка мощности осуществляется через встроенный термовентиль (термостат приобретается отдельно). Модель поставляется в цвете антрацит. Радиатор 3180 наиболее часто используется в тех случах, когда нужно осободить место под окном, при этом сохранив высокую тепловую мощность.
Цена от:
30 932 руб
При заказе от 4 радиаторов действуют скидки.
Мы свяжемся с вами после оформления заказа для согласования условий.
Характеристики:
Модель
Tubog 3180
Подключение
DV1 (нижнее одностороннее с термовентилем)
Цвет
AN AN DB 703 Matt Антрацит)
Высота
1800 мм
Глубина
107 мм
Длина секции
46 мм
Мощность секции ΔT=50°
227 Вт
Мощность секции ΔT=60°
275 Вт
Мощность секции ΔT=70°
320 Вт
Рабочее давление
12 бар
Исп. давление
18 бар
Max. температура
110°
Производитель
Rifar (Россия)
Гарантия
10 лет
Другие варианты данной модели, включенные в складскую программу:
- Tubog 3180 боковое WH RAL 9016 Gloss Белый (от 4 до 12 секц.)
- Tubog 3180 боковое AN DB 703 Matt Антрацит (от 4 до 12 секц.)
- Tubog 3180 нижнее одностороннее с термовентилем WH RAL 9016 Gloss Белый (от 4 до 12 секц.)
- Tubog 3180 боковое TI RAL 9223 Matt Титан (от 4 до 12 секц.)
- Tubog 3180 нижнее одностороннее с термовентилем TI RAL 9223 Matt Титан (от 4 до 12 секц.)
Требуется больше вариантов? Посетите страницу с полной версией модели Tubog 3180, где можно выбрать подходящие опции для покупки радиатора под заказ.
Купить радиатор Rifar Tubog 3180
AN DB 703 Matt Антрацит
*Мощность указана при (ΔT=70°).
Изображения
Как заказать радиатор Rifar Tubog
Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберете подходящие отопительные приборы и добавьте их в корзину. После этого обязательно укажите свои контактные данные, чтобы мы могли с вами связаться и согласовать детали заказа.
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Обращаем ваше внимание на то, что на сайте указаны стандартные розничные цены, рекомендованные производителем. Размер скидки зависит от суммы заказа и уточняется индивидуально.
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Вы можете оплатить товар любым удобным для вас способом. Мы работаем как с физическими, так и с юридическими лицами.
- Оплата банковским переводом. После согласования заказа, вам будет выставлен счет для оплаты по банковским реквизитам. Данный способ подходит как для физических, так и для юридических лиц.
- Оплата по QR-коду. Наиболее простой и популярный вариант оплаты для частных лиц. Вместе со счетом будет представлен QR-код для оплаты через мобильное приложение вашего банка.
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- Оплата наличными. При доставке по Санкт-Петербургу возможна оплата при получении (по договоренности, при наличии товара на складе в СПб)
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Мы доставляем заказы в любой город России. В Москве и Санкт-Петербурге возможна доставка до вашего порога. Для остальных городов перевозка осуществляется через транспортные компании (Деловые Линии, Возовоз, Байкал-Сервис, ПЭК и другие).
Москва и Санкт-Петербург
Если товар есть на складе, перевозка занимает до 2 рабочих дней, по предварительной договоренности. Если требуется перемещение товара между складами (между Москвой и СПб), срок доставки может увеличиться на 1-1.5 недели в зависимости от расписания логистики.
Доставка по России
Мы отправляем товары в любой город России транспортными компаниями (ТК). Обычно используем Деловые Линии, но по вашему желанию возможна другая ТК. Транспортировка до терминала ТК в городе отправления бесплатна. Груз упаковывается в жесткую упаковку и страхуется (если такая возможность предусмотрена перевозчиком). Важно: при приемке груза обязательно осмотрите его на предмет возможных повреждений. Попросите распаковку произвести при вас, известны случаи, когда радиаторы были повреждены при снятии обрешетки.