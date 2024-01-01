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Радиаторы Tubog

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Tubog 3092

Радиатор Tubog 3092

Радиатор Rifar Tubog 3092

Трубчатый радиатор Tubog с высотой больше стандартной. Подходит в тех случаях, когда требуется больше мощности. Модель поставляется только под заказ.

Цена от:

 11 584 руб

Купить

При заказе от 4 радиаторов действуют скидки.
Мы свяжемся с вами после оформления заказа для согласования условий.

Характеристики:

Модель

Tubog 3092

Подключение

B1 (боковое)

Цвет

WH WH RAL 9016 Gloss Белый)

Высота

915 мм

Глубина

107 мм

Длина секции

46 мм

Мощность секции ΔT=50°

116 Вт

Мощность секции ΔT=60°

140 Вт

Мощность секции ΔT=70°

163 Вт

Рабочее давление

12 бар

Исп. давление

18 бар

Max. температура

110°

Производитель

Rifar (Россия)

Гарантия

10 лет

Паспорт радиаторов Tubog

Сертификат

Купить радиатор Rifar Tubog 3092

Помимо стандартных цветов Tubog, вы можете заказать радиатор в любом цвеет из палитр RAL:  E7 Classic  (215 классических цветов),  E3 Effect  (420 однотонных и 70 цветов типа ‟металлик‟) и  D2 Design System plus  (1825 цветов с возможностью отделки глянцевым, матовым лаком). Выберете вариант ‟RAL свой‟ и уточните конкретный цвет при согласовании заказа с нашим менеджером.

Радиаторы Tubog и Tubog Medical могут быть изготовлены в радиусном исполнении. Наценка составляет 50%. Свяжитесь с нами для уточнения деталей.

Для крепления радиатора к полу, в местах где настенные кронштейны установить не возможно, используют напольные кронштейны. Напольные кронштейны серийно производятся для 2-х и 3-х трубчатых радиаторов.

Подключение радиатора Rifar Tubog

WH RAL 9016 Gloss Белый

Радиатор Tubog 3092

Tubog 3092 / 04

высота:
915 мм
длина:
208 мм
толщина:
107 мм
мощность:
652 Вт*
11 584 руб.
Радиатор Tubog 3092

Tubog 3092 / 05

высота:
915 мм
длина:
254 мм
толщина:
107 мм
мощность:
815 Вт*
14 480 руб.
Радиатор Tubog 3092

Tubog 3092 / 06

высота:
915 мм
длина:
300 мм
толщина:
107 мм
мощность:
978 Вт*
17 376 руб.
Радиатор Tubog 3092

Tubog 3092 / 07

высота:
915 мм
длина:
346 мм
толщина:
107 мм
мощность:
1141 Вт*
20 272 руб.
Радиатор Tubog 3092

Tubog 3092 / 08

высота:
915 мм
длина:
392 мм
толщина:
107 мм
мощность:
1304 Вт*
23 168 руб.
Радиатор Tubog 3092

Tubog 3092 / 09

высота:
915 мм
длина:
438 мм
толщина:
107 мм
мощность:
1467 Вт*
26 064 руб.
Радиатор Tubog 3092

Tubog 3092 / 10

высота:
915 мм
длина:
484 мм
толщина:
107 мм
мощность:
1630 Вт*
28 960 руб.
Радиатор Tubog 3092

Tubog 3092 / 11

высота:
915 мм
длина:
530 мм
толщина:
107 мм
мощность:
1793 Вт*
31 856 руб.
Радиатор Tubog 3092

Tubog 3092 / 12

высота:
915 мм
длина:
576 мм
толщина:
107 мм
мощность:
1956 Вт*
34 752 руб.
Радиатор Tubog 3092

Tubog 3092 / 13

высота:
915 мм
длина:
622 мм
толщина:
107 мм
мощность:
2119 Вт*
37 648 руб.
Радиатор Tubog 3092

Tubog 3092 / 14

высота:
915 мм
длина:
668 мм
толщина:
107 мм
мощность:
2282 Вт*
40 544 руб.
Радиатор Tubog 3092

Tubog 3092 / 15

высота:
915 мм
длина:
714 мм
толщина:
107 мм
мощность:
2445 Вт*
43 440 руб.
Радиатор Tubog 3092

Tubog 3092 / 16

высота:
915 мм
длина:
760 мм
толщина:
107 мм
мощность:
2608 Вт*
46 336 руб.
Радиатор Tubog 3092

Tubog 3092 / 17

высота:
915 мм
длина:
806 мм
толщина:
107 мм
мощность:
2771 Вт*
49 232 руб.
Радиатор Tubog 3092

Tubog 3092 / 18

высота:
915 мм
длина:
852 мм
толщина:
107 мм
мощность:
2934 Вт*
52 128 руб.
Радиатор Tubog 3092

Tubog 3092 / 19

высота:
915 мм
длина:
898 мм
толщина:
107 мм
мощность:
3097 Вт*
55 024 руб.
Радиатор Tubog 3092

Tubog 3092 / 20

высота:
915 мм
длина:
944 мм
толщина:
107 мм
мощность:
3260 Вт*
57 920 руб.
Радиатор Tubog 3092

Tubog 3092 / 21

высота:
915 мм
длина:
990 мм
толщина:
107 мм
мощность:
3423 Вт*
60 816 руб.
Радиатор Tubog 3092

Tubog 3092 / 22

высота:
915 мм
длина:
1036 мм
толщина:
107 мм
мощность:
3586 Вт*
63 712 руб.
Радиатор Tubog 3092

Tubog 3092 / 23

высота:
915 мм
длина:
1082 мм
толщина:
107 мм
мощность:
3749 Вт*
66 608 руб.
Радиатор Tubog 3092

Tubog 3092 / 24

высота:
915 мм
длина:
1128 мм
толщина:
107 мм
мощность:
3912 Вт*
69 504 руб.
Радиатор Tubog 3092

Tubog 3092 / 25

высота:
915 мм
длина:
1174 мм
толщина:
107 мм
мощность:
4075 Вт*
72 400 руб.
Радиатор Tubog 3092

Tubog 3092 / 26

высота:
915 мм
длина:
1220 мм
толщина:
107 мм
мощность:
4238 Вт*
75 296 руб.
Радиатор Tubog 3092

Tubog 3092 / 27

высота:
915 мм
длина:
1266 мм
толщина:
107 мм
мощность:
4401 Вт*
78 192 руб.
Радиатор Tubog 3092

Tubog 3092 / 28

высота:
915 мм
длина:
1312 мм
толщина:
107 мм
мощность:
4564 Вт*
81 088 руб.
Радиатор Tubog 3092

Tubog 3092 / 29

высота:
915 мм
длина:
1358 мм
толщина:
107 мм
мощность:
4727 Вт*
83 984 руб.
Радиатор Tubog 3092

Tubog 3092 / 30

высота:
915 мм
длина:
1404 мм
толщина:
107 мм
мощность:
4890 Вт*
86 880 руб.
Радиатор Tubog 3092

Tubog 3092 / 31

высота:
915 мм
длина:
1450 мм
толщина:
107 мм
мощность:
5053 Вт*
89 776 руб.
Радиатор Tubog 3092

Tubog 3092 / 32

высота:
915 мм
длина:
1496 мм
толщина:
107 мм
мощность:
5216 Вт*
92 672 руб.
Радиатор Tubog 3092

Tubog 3092 / 33

высота:
915 мм
длина:
1542 мм
толщина:
107 мм
мощность:
5379 Вт*
95 568 руб.
Радиатор Tubog 3092

Tubog 3092 / 34

высота:
915 мм
длина:
1588 мм
толщина:
107 мм
мощность:
5542 Вт*
98 464 руб.
Радиатор Tubog 3092

Tubog 3092 / 35

высота:
915 мм
длина:
1634 мм
толщина:
107 мм
мощность:
5705 Вт*
101 360 руб.
Радиатор Tubog 3092

Tubog 3092 / 36

высота:
915 мм
длина:
1680 мм
толщина:
107 мм
мощность:
5868 Вт*
104 256 руб.
Радиатор Tubog 3092

Tubog 3092 / 37

высота:
915 мм
длина:
1726 мм
толщина:
107 мм
мощность:
6031 Вт*
107 152 руб.
Радиатор Tubog 3092

Tubog 3092 / 38

высота:
915 мм
длина:
1772 мм
толщина:
107 мм
мощность:
6194 Вт*
110 048 руб.
Радиатор Tubog 3092

Tubog 3092 / 39

высота:
915 мм
длина:
1818 мм
толщина:
107 мм
мощность:
6357 Вт*
112 944 руб.
Радиатор Tubog 3092

Tubog 3092 / 40

высота:
915 мм
длина:
1864 мм
толщина:
107 мм
мощность:
6520 Вт*
115 840 руб.
Радиатор Tubog 3092

Tubog 3092 / 41

высота:
915 мм
длина:
1910 мм
толщина:
107 мм
мощность:
6683 Вт*
118 736 руб.
Радиатор Tubog 3092

Tubog 3092 / 42

высота:
915 мм
длина:
1956 мм
толщина:
107 мм
мощность:
6846 Вт*
121 632 руб.
Радиатор Tubog 3092

Tubog 3092 / 43

высота:
915 мм
длина:
2002 мм
толщина:
107 мм
мощность:
7009 Вт*
124 528 руб.
Радиатор Tubog 3092

Tubog 3092 / 44

высота:
915 мм
длина:
2048 мм
толщина:
107 мм
мощность:
7172 Вт*
127 424 руб.
Радиатор Tubog 3092

Tubog 3092 / 45

высота:
915 мм
длина:
2094 мм
толщина:
107 мм
мощность:
7335 Вт*
130 320 руб.
Радиатор Tubog 3092

Tubog 3092 / 46

высота:
915 мм
длина:
2140 мм
толщина:
107 мм
мощность:
7498 Вт*
133 216 руб.
Радиатор Tubog 3092

Tubog 3092 / 47

высота:
915 мм
длина:
2186 мм
толщина:
107 мм
мощность:
7661 Вт*
136 112 руб.
Радиатор Tubog 3092

Tubog 3092 / 48

высота:
915 мм
длина:
2232 мм
толщина:
107 мм
мощность:
7824 Вт*
139 008 руб.
Радиатор Tubog 3092

Tubog 3092 / 49

высота:
915 мм
длина:
2278 мм
толщина:
107 мм
мощность:
7987 Вт*
141 904 руб.
Радиатор Tubog 3092

Tubog 3092 / 50

высота:
915 мм
длина:
2324 мм
толщина:
107 мм
мощность:
8150 Вт*
144 800 руб.

*Мощность указана при (ΔT=70°).

Изображения

Радиатор Рифар Tubog
Радиатор Рифар Tubog
Радиатор Рифар Tubog

Как заказать радиатор Rifar Tubog

Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберете подходящие отопительные приборы и добавьте их в корзину. После этого обязательно укажите свои контактные данные, чтобы мы могли с вами связаться и согласовать детали заказа.

Также вы можете получить консультацию и оформить заказ, связавшись с нами по телефону, электронной почте, онлайн чату или через WhatsApp.

Обращаем ваше внимание на то, что на сайте указаны стандартные розничные цены, рекомендованные производителем. Размер скидки зависит от суммы заказа и уточняется индивидуально.

Порядок оплаты заказа

Вы можете оплатить товар любым удобным для вас способом. Мы работаем как с физическими, так и с юридическими лицами.

  • Оплата банковским переводом. После согласования заказа, вам будет выставлен счет для оплаты по банковским реквизитам. Данный способ подходит как для физических, так и для юридических лиц.
  • Оплата по QR-коду. Наиболее простой и популярный вариант оплаты для частных лиц. Вместе со счетом будет представлен QR-код для оплаты через мобильное приложение вашего банка.
  • Оплата банковской картой. Платеж происходит через Т-банк. Вам будет представлена ссылка для оплаты на сайте банка, где необходимо будет ввести данные вашей карты для оплаты. Мы не получаем и не храним данные карты, только подтверждение оплаты.
  • Оплата наличными. При доставке по Санкт-Петербургу возможна оплата при получении (по договоренности, при наличии товара на складе в СПб)

Доставка

Мы доставляем заказы в любой город России. В Москве и Санкт-Петербурге возможна доставка до вашего порога. Для остальных городов перевозка осуществляется через транспортные компании (Деловые Линии, Возовоз, Байкал-Сервис, ПЭК и другие).

Москва и Санкт-Петербург
Если товар есть на складе, перевозка занимает до 2 рабочих дней, по предварительной договоренности. Если требуется перемещение товара между складами (между Москвой и СПб), срок доставки может увеличиться на 1-1.5 недели в зависимости от расписания логистики.

Доставка по России
Мы отправляем товары в любой город России транспортными компаниями (ТК). Обычно используем Деловые Линии, но по вашему желанию возможна другая ТК. Транспортировка до терминала ТК в городе отправления бесплатна. Груз упаковывается в жесткую упаковку и страхуется (если такая возможность предусмотрена перевозчиком). Важно: при приемке груза обязательно осмотрите его на предмет возможных повреждений. Попросите распаковку произвести при вас, известны случаи, когда радиаторы были повреждены при снятии обрешетки.

Логотип: радиаторы Rifar Tubog

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