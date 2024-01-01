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Радиаторы Tubog

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Tubog 3077

Радиатор Tubog 3077

Радиатор Rifar Tubog 3077

Трубчатый радиатор Tubog с высотой больше стандартной. Подходит в тех случаях, когда требуется больше мощности. Модель поставляется только под заказ.

Цена от:

 10 828 руб

Купить

При заказе от 4 радиаторов действуют скидки.
Мы свяжемся с вами после оформления заказа для согласования условий.

Характеристики:

Модель

Tubog 3077

Подключение

B1 (боковое)

Цвет

WH WH RAL 9016 Gloss Белый)

Высота

765 мм

Глубина

107 мм

Длина секции

46 мм

Мощность секции ΔT=50°

98 Вт

Мощность секции ΔT=60°

119 Вт

Мощность секции ΔT=70°

138 Вт

Рабочее давление

12 бар

Исп. давление

18 бар

Max. температура

110°

Производитель

Rifar (Россия)

Гарантия

10 лет

Паспорт радиаторов Tubog

Сертификат

Купить радиатор Rifar Tubog 3077

Помимо стандартных цветов Tubog, вы можете заказать радиатор в любом цвеет из палитр RAL:  E7 Classic  (215 классических цветов),  E3 Effect  (420 однотонных и 70 цветов типа ‟металлик‟) и  D2 Design System plus  (1825 цветов с возможностью отделки глянцевым, матовым лаком). Выберете вариант ‟RAL свой‟ и уточните конкретный цвет при согласовании заказа с нашим менеджером.

Радиаторы Tubog и Tubog Medical могут быть изготовлены в радиусном исполнении. Наценка составляет 50%. Свяжитесь с нами для уточнения деталей.

Для крепления радиатора к полу, в местах где настенные кронштейны установить не возможно, используют напольные кронштейны. Напольные кронштейны серийно производятся для 2-х и 3-х трубчатых радиаторов.

Подключение радиатора Rifar Tubog

WH RAL 9016 Gloss Белый

Радиатор Tubog 3077

Tubog 3077 / 04

высота:
765 мм
длина:
208 мм
толщина:
107 мм
мощность:
552 Вт*
10 828 руб.
Радиатор Tubog 3077

Tubog 3077 / 05

высота:
765 мм
длина:
254 мм
толщина:
107 мм
мощность:
690 Вт*
13 535 руб.
Радиатор Tubog 3077

Tubog 3077 / 06

высота:
765 мм
длина:
300 мм
толщина:
107 мм
мощность:
828 Вт*
16 242 руб.
Радиатор Tubog 3077

Tubog 3077 / 07

высота:
765 мм
длина:
346 мм
толщина:
107 мм
мощность:
966 Вт*
18 949 руб.
Радиатор Tubog 3077

Tubog 3077 / 08

высота:
765 мм
длина:
392 мм
толщина:
107 мм
мощность:
1104 Вт*
21 656 руб.
Радиатор Tubog 3077

Tubog 3077 / 09

высота:
765 мм
длина:
438 мм
толщина:
107 мм
мощность:
1242 Вт*
24 363 руб.
Радиатор Tubog 3077

Tubog 3077 / 10

высота:
765 мм
длина:
484 мм
толщина:
107 мм
мощность:
1380 Вт*
27 070 руб.
Радиатор Tubog 3077

Tubog 3077 / 11

высота:
765 мм
длина:
530 мм
толщина:
107 мм
мощность:
1518 Вт*
29 777 руб.
Радиатор Tubog 3077

Tubog 3077 / 12

высота:
765 мм
длина:
576 мм
толщина:
107 мм
мощность:
1656 Вт*
32 484 руб.
Радиатор Tubog 3077

Tubog 3077 / 13

высота:
765 мм
длина:
622 мм
толщина:
107 мм
мощность:
1794 Вт*
35 191 руб.
Радиатор Tubog 3077

Tubog 3077 / 14

высота:
765 мм
длина:
668 мм
толщина:
107 мм
мощность:
1932 Вт*
37 898 руб.
Радиатор Tubog 3077

Tubog 3077 / 15

высота:
765 мм
длина:
714 мм
толщина:
107 мм
мощность:
2070 Вт*
40 605 руб.
Радиатор Tubog 3077

Tubog 3077 / 16

высота:
765 мм
длина:
760 мм
толщина:
107 мм
мощность:
2208 Вт*
43 312 руб.
Радиатор Tubog 3077

Tubog 3077 / 17

высота:
765 мм
длина:
806 мм
толщина:
107 мм
мощность:
2346 Вт*
46 019 руб.
Радиатор Tubog 3077

Tubog 3077 / 18

высота:
765 мм
длина:
852 мм
толщина:
107 мм
мощность:
2484 Вт*
48 726 руб.
Радиатор Tubog 3077

Tubog 3077 / 19

высота:
765 мм
длина:
898 мм
толщина:
107 мм
мощность:
2622 Вт*
51 433 руб.
Радиатор Tubog 3077

Tubog 3077 / 20

высота:
765 мм
длина:
944 мм
толщина:
107 мм
мощность:
2760 Вт*
54 140 руб.
Радиатор Tubog 3077

Tubog 3077 / 21

высота:
765 мм
длина:
990 мм
толщина:
107 мм
мощность:
2898 Вт*
56 847 руб.
Радиатор Tubog 3077

Tubog 3077 / 22

высота:
765 мм
длина:
1036 мм
толщина:
107 мм
мощность:
3036 Вт*
59 554 руб.
Радиатор Tubog 3077

Tubog 3077 / 23

высота:
765 мм
длина:
1082 мм
толщина:
107 мм
мощность:
3174 Вт*
62 261 руб.
Радиатор Tubog 3077

Tubog 3077 / 24

высота:
765 мм
длина:
1128 мм
толщина:
107 мм
мощность:
3312 Вт*
64 968 руб.
Радиатор Tubog 3077

Tubog 3077 / 25

высота:
765 мм
длина:
1174 мм
толщина:
107 мм
мощность:
3450 Вт*
67 675 руб.
Радиатор Tubog 3077

Tubog 3077 / 26

высота:
765 мм
длина:
1220 мм
толщина:
107 мм
мощность:
3588 Вт*
70 382 руб.
Радиатор Tubog 3077

Tubog 3077 / 27

высота:
765 мм
длина:
1266 мм
толщина:
107 мм
мощность:
3726 Вт*
73 089 руб.
Радиатор Tubog 3077

Tubog 3077 / 28

высота:
765 мм
длина:
1312 мм
толщина:
107 мм
мощность:
3864 Вт*
75 796 руб.
Радиатор Tubog 3077

Tubog 3077 / 29

высота:
765 мм
длина:
1358 мм
толщина:
107 мм
мощность:
4002 Вт*
78 503 руб.
Радиатор Tubog 3077

Tubog 3077 / 30

высота:
765 мм
длина:
1404 мм
толщина:
107 мм
мощность:
4140 Вт*
81 210 руб.
Радиатор Tubog 3077

Tubog 3077 / 31

высота:
765 мм
длина:
1450 мм
толщина:
107 мм
мощность:
4278 Вт*
83 917 руб.
Радиатор Tubog 3077

Tubog 3077 / 32

высота:
765 мм
длина:
1496 мм
толщина:
107 мм
мощность:
4416 Вт*
86 624 руб.
Радиатор Tubog 3077

Tubog 3077 / 33

высота:
765 мм
длина:
1542 мм
толщина:
107 мм
мощность:
4554 Вт*
89 331 руб.
Радиатор Tubog 3077

Tubog 3077 / 34

высота:
765 мм
длина:
1588 мм
толщина:
107 мм
мощность:
4692 Вт*
92 038 руб.
Радиатор Tubog 3077

Tubog 3077 / 35

высота:
765 мм
длина:
1634 мм
толщина:
107 мм
мощность:
4830 Вт*
94 745 руб.
Радиатор Tubog 3077

Tubog 3077 / 36

высота:
765 мм
длина:
1680 мм
толщина:
107 мм
мощность:
4968 Вт*
97 452 руб.
Радиатор Tubog 3077

Tubog 3077 / 37

высота:
765 мм
длина:
1726 мм
толщина:
107 мм
мощность:
5106 Вт*
100 159 руб.
Радиатор Tubog 3077

Tubog 3077 / 38

высота:
765 мм
длина:
1772 мм
толщина:
107 мм
мощность:
5244 Вт*
102 866 руб.
Радиатор Tubog 3077

Tubog 3077 / 39

высота:
765 мм
длина:
1818 мм
толщина:
107 мм
мощность:
5382 Вт*
105 573 руб.
Радиатор Tubog 3077

Tubog 3077 / 40

высота:
765 мм
длина:
1864 мм
толщина:
107 мм
мощность:
5520 Вт*
108 280 руб.
Радиатор Tubog 3077

Tubog 3077 / 41

высота:
765 мм
длина:
1910 мм
толщина:
107 мм
мощность:
5658 Вт*
110 987 руб.
Радиатор Tubog 3077

Tubog 3077 / 42

высота:
765 мм
длина:
1956 мм
толщина:
107 мм
мощность:
5796 Вт*
113 694 руб.
Радиатор Tubog 3077

Tubog 3077 / 43

высота:
765 мм
длина:
2002 мм
толщина:
107 мм
мощность:
5934 Вт*
116 401 руб.
Радиатор Tubog 3077

Tubog 3077 / 44

высота:
765 мм
длина:
2048 мм
толщина:
107 мм
мощность:
6072 Вт*
119 108 руб.
Радиатор Tubog 3077

Tubog 3077 / 45

высота:
765 мм
длина:
2094 мм
толщина:
107 мм
мощность:
6210 Вт*
121 815 руб.
Радиатор Tubog 3077

Tubog 3077 / 46

высота:
765 мм
длина:
2140 мм
толщина:
107 мм
мощность:
6348 Вт*
124 522 руб.
Радиатор Tubog 3077

Tubog 3077 / 47

высота:
765 мм
длина:
2186 мм
толщина:
107 мм
мощность:
6486 Вт*
127 229 руб.
Радиатор Tubog 3077

Tubog 3077 / 48

высота:
765 мм
длина:
2232 мм
толщина:
107 мм
мощность:
6624 Вт*
129 936 руб.
Радиатор Tubog 3077

Tubog 3077 / 49

высота:
765 мм
длина:
2278 мм
толщина:
107 мм
мощность:
6762 Вт*
132 643 руб.
Радиатор Tubog 3077

Tubog 3077 / 50

высота:
765 мм
длина:
2324 мм
толщина:
107 мм
мощность:
6900 Вт*
135 350 руб.

*Мощность указана при (ΔT=70°).

Изображения

Радиатор Рифар Tubog
Радиатор Рифар Tubog
Радиатор Рифар Tubog

Как заказать радиатор Rifar Tubog

Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберете подходящие отопительные приборы и добавьте их в корзину. После этого обязательно укажите свои контактные данные, чтобы мы могли с вами связаться и согласовать детали заказа.

Также вы можете получить консультацию и оформить заказ, связавшись с нами по телефону, электронной почте, онлайн чату или через WhatsApp.

Обращаем ваше внимание на то, что на сайте указаны стандартные розничные цены, рекомендованные производителем. Размер скидки зависит от суммы заказа и уточняется индивидуально.

Порядок оплаты заказа

Вы можете оплатить товар любым удобным для вас способом. Мы работаем как с физическими, так и с юридическими лицами.

  • Оплата банковским переводом. После согласования заказа, вам будет выставлен счет для оплаты по банковским реквизитам. Данный способ подходит как для физических, так и для юридических лиц.
  • Оплата по QR-коду. Наиболее простой и популярный вариант оплаты для частных лиц. Вместе со счетом будет представлен QR-код для оплаты через мобильное приложение вашего банка.
  • Оплата банковской картой. Платеж происходит через Т-банк. Вам будет представлена ссылка для оплаты на сайте банка, где необходимо будет ввести данные вашей карты для оплаты. Мы не получаем и не храним данные карты, только подтверждение оплаты.
  • Оплата наличными. При доставке по Санкт-Петербургу возможна оплата при получении (по договоренности, при наличии товара на складе в СПб)

Доставка

Мы доставляем заказы в любой город России. В Москве и Санкт-Петербурге возможна доставка до вашего порога. Для остальных городов перевозка осуществляется через транспортные компании (Деловые Линии, Возовоз, Байкал-Сервис, ПЭК и другие).

Москва и Санкт-Петербург
Если товар есть на складе, перевозка занимает до 2 рабочих дней, по предварительной договоренности. Если требуется перемещение товара между складами (между Москвой и СПб), срок доставки может увеличиться на 1-1.5 недели в зависимости от расписания логистики.

Доставка по России
Мы отправляем товары в любой город России транспортными компаниями (ТК). Обычно используем Деловые Линии, но по вашему желанию возможна другая ТК. Транспортировка до терминала ТК в городе отправления бесплатна. Груз упаковывается в жесткую упаковку и страхуется (если такая возможность предусмотрена перевозчиком). Важно: при приемке груза обязательно осмотрите его на предмет возможных повреждений. Попросите распаковку произвести при вас, известны случаи, когда радиаторы были повреждены при снятии обрешетки.

Логотип: радиаторы Rifar Tubog

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