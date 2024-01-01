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Радиаторы Tubog

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Tubog 2240

Вертикальный радиатор Tubog 2240

Вертикальный радиатор Rifar Tubog 2240

Вертикальный 2-трубчатый стальной радиатор Tubog. Имеет небольшую глубину (всего 66 мм), но обладает при этом достаточно большой тепловой мощностью, чтобы обогревать целые помещения. Радиатор будет прекрасным украшением для любого интерьера.

Цена от:

 21 376 руб

Купить

При заказе от 4 радиаторов действуют скидки.
Мы свяжемся с вами после оформления заказа для согласования условий.

Характеристики:

Модель

Tubog 2240

Подключение

B1 (боковое)

Цвет

WH WH RAL 9016 Gloss Белый)

Высота

2400 мм

Глубина

66 мм

Длина секции

46 мм

Мощность секции ΔT=50°

186 Вт

Мощность секции ΔT=60°

225 Вт

Мощность секции ΔT=70°

262 Вт

Рабочее давление

12 бар

Исп. давление

18 бар

Max. температура

110°

Производитель

Rifar (Россия)

Гарантия

10 лет

Паспорт радиаторов Tubog

Сертификат

Купить радиатор Rifar Tubog 2240

Помимо стандартных цветов Tubog, вы можете заказать радиатор в любом цвеет из палитр RAL:  E7 Classic  (215 классических цветов),  E3 Effect  (420 однотонных и 70 цветов типа ‟металлик‟) и  D2 Design System plus  (1825 цветов с возможностью отделки глянцевым, матовым лаком). Выберете вариант ‟RAL свой‟ и уточните конкретный цвет при согласовании заказа с нашим менеджером.

Радиаторы Tubog и Tubog Medical могут быть изготовлены в радиусном исполнении. Наценка составляет 50%. Свяжитесь с нами для уточнения деталей.

Для крепления радиатора к полу, в местах где настенные кронштейны установить не возможно, используют напольные кронштейны. Напольные кронштейны серийно производятся для 2-х и 3-х трубчатых радиаторов.

Подключение радиатора Rifar Tubog

WH RAL 9016 Gloss Белый

Радиатор Tubog 2240

Tubog 2240 / 04

высота:
2400 мм
длина:
208 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1048 Вт*
21 376 руб.
Радиатор Tubog 2240

Tubog 2240 / 05

высота:
2400 мм
длина:
254 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1310 Вт*
26 720 руб.
Радиатор Tubog 2240

Tubog 2240 / 06

высота:
2400 мм
длина:
300 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1572 Вт*
32 064 руб.
Радиатор Tubog 2240

Tubog 2240 / 07

высота:
2400 мм
длина:
346 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1834 Вт*
37 408 руб.
Радиатор Tubog 2240

Tubog 2240 / 08

высота:
2400 мм
длина:
392 мм
толщина:
66 мм
мощность:
2096 Вт*
42 752 руб.
Радиатор Tubog 2240

Tubog 2240 / 09

высота:
2400 мм
длина:
438 мм
толщина:
66 мм
мощность:
2358 Вт*
48 096 руб.
Радиатор Tubog 2240

Tubog 2240 / 10

высота:
2400 мм
длина:
484 мм
толщина:
66 мм
мощность:
2620 Вт*
53 440 руб.
Радиатор Tubog 2240

Tubog 2240 / 11

высота:
2400 мм
длина:
530 мм
толщина:
66 мм
мощность:
2882 Вт*
58 784 руб.
Радиатор Tubog 2240

Tubog 2240 / 12

высота:
2400 мм
длина:
576 мм
толщина:
66 мм
мощность:
3144 Вт*
64 128 руб.
Радиатор Tubog 2240

Tubog 2240 / 13

высота:
2400 мм
длина:
622 мм
толщина:
66 мм
мощность:
3406 Вт*
69 472 руб.
Радиатор Tubog 2240

Tubog 2240 / 14

высота:
2400 мм
длина:
668 мм
толщина:
66 мм
мощность:
3668 Вт*
74 816 руб.
Радиатор Tubog 2240

Tubog 2240 / 15

высота:
2400 мм
длина:
714 мм
толщина:
66 мм
мощность:
3930 Вт*
80 160 руб.
Радиатор Tubog 2240

Tubog 2240 / 16

высота:
2400 мм
длина:
760 мм
толщина:
66 мм
мощность:
4192 Вт*
85 504 руб.
Радиатор Tubog 2240

Tubog 2240 / 17

высота:
2400 мм
длина:
806 мм
толщина:
66 мм
мощность:
4454 Вт*
90 848 руб.
Радиатор Tubog 2240

Tubog 2240 / 18

высота:
2400 мм
длина:
852 мм
толщина:
66 мм
мощность:
4716 Вт*
96 192 руб.
Радиатор Tubog 2240

Tubog 2240 / 19

высота:
2400 мм
длина:
898 мм
толщина:
66 мм
мощность:
4978 Вт*
101 536 руб.
Радиатор Tubog 2240

Tubog 2240 / 20

высота:
2400 мм
длина:
944 мм
толщина:
66 мм
мощность:
5240 Вт*
106 880 руб.

*Мощность указана при (ΔT=70°).

Изображения

Радиатор Рифар Tubog
Радиатор Рифар Tubog

Как заказать радиатор Rifar Tubog

Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберете подходящие отопительные приборы и добавьте их в корзину. После этого обязательно укажите свои контактные данные, чтобы мы могли с вами связаться и согласовать детали заказа.

Также вы можете получить консультацию и оформить заказ, связавшись с нами по телефону, электронной почте, онлайн чату или через WhatsApp.

Обращаем ваше внимание на то, что на сайте указаны стандартные розничные цены, рекомендованные производителем. Размер скидки зависит от суммы заказа и уточняется индивидуально.

Порядок оплаты заказа

Вы можете оплатить товар любым удобным для вас способом. Мы работаем как с физическими, так и с юридическими лицами.

  • Оплата банковским переводом. После согласования заказа, вам будет выставлен счет для оплаты по банковским реквизитам. Данный способ подходит как для физических, так и для юридических лиц.
  • Оплата по QR-коду. Наиболее простой и популярный вариант оплаты для частных лиц. Вместе со счетом будет представлен QR-код для оплаты через мобильное приложение вашего банка.
  • Оплата банковской картой. Платеж происходит через Т-банк. Вам будет представлена ссылка для оплаты на сайте банка, где необходимо будет ввести данные вашей карты для оплаты. Мы не получаем и не храним данные карты, только подтверждение оплаты.
  • Оплата наличными. При доставке по Санкт-Петербургу возможна оплата при получении (по договоренности, при наличии товара на складе в СПб)

Доставка

Мы доставляем заказы в любой город России. В Москве и Санкт-Петербурге возможна доставка до вашего порога. Для остальных городов перевозка осуществляется через транспортные компании (Деловые Линии, Возовоз, Байкал-Сервис, ПЭК и другие).

Москва и Санкт-Петербург
Если товар есть на складе, перевозка занимает до 2 рабочих дней, по предварительной договоренности. Если требуется перемещение товара между складами (между Москвой и СПб), срок доставки может увеличиться на 1-1.5 недели в зависимости от расписания логистики.

Доставка по России
Мы отправляем товары в любой город России транспортными компаниями (ТК). Обычно используем Деловые Линии, но по вашему желанию возможна другая ТК. Транспортировка до терминала ТК в городе отправления бесплатна. Груз упаковывается в жесткую упаковку и страхуется (если такая возможность предусмотрена перевозчиком). Важно: при приемке груза обязательно осмотрите его на предмет возможных повреждений. Попросите распаковку произвести при вас, известны случаи, когда радиаторы были повреждены при снятии обрешетки.

Логотип: радиаторы Rifar Tubog

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трубчатые радиаторы Tubog

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