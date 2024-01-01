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Tubog 2200

Вертикальный радиатор Tubog 2200

Вертикальный радиатор Rifar Tubog 2200

Вертикальный 2-трубчатый стальной радиатор Tubog. Имеет небольшую глубину (всего 66 мм), но обладает при этом достаточно большой тепловой мощностью, чтобы обогревать целые помещения. Радиатор будет прекрасным украшением для любого интерьера.

Цена от:

 17 044 руб

Купить

При заказе от 4 радиаторов действуют скидки.
Мы свяжемся с вами после оформления заказа для согласования условий.

Характеристики:

Модель

Tubog 2200

Подключение

B1 (боковое)

Цвет

WH WH RAL 9016 Gloss Белый)

Высота

2000 мм

Глубина

66 мм

Длина секции

46 мм

Мощность секции ΔT=50°

153 Вт

Мощность секции ΔT=60°

186 Вт

Мощность секции ΔT=70°

216 Вт

Рабочее давление

12 бар

Исп. давление

18 бар

Max. температура

110°

Производитель

Rifar (Россия)

Гарантия

10 лет

Паспорт радиаторов Tubog

Сертификат

Купить радиатор Rifar Tubog 2200

Помимо стандартных цветов Tubog, вы можете заказать радиатор в любом цвеет из палитр RAL:  E7 Classic  (215 классических цветов),  E3 Effect  (420 однотонных и 70 цветов типа ‟металлик‟) и  D2 Design System plus  (1825 цветов с возможностью отделки глянцевым, матовым лаком). Выберете вариант ‟RAL свой‟ и уточните конкретный цвет при согласовании заказа с нашим менеджером.

Радиаторы Tubog и Tubog Medical могут быть изготовлены в радиусном исполнении. Наценка составляет 50%. Свяжитесь с нами для уточнения деталей.

Для крепления радиатора к полу, в местах где настенные кронштейны установить не возможно, используют напольные кронштейны. Напольные кронштейны серийно производятся для 2-х и 3-х трубчатых радиаторов.

Подключение радиатора Rifar Tubog

WH RAL 9016 Gloss Белый

Радиатор Tubog 2200

Tubog 2200 / 04

высота:
2000 мм
длина:
208 мм
толщина:
66 мм
мощность:
864 Вт*
17 044 руб.
Радиатор Tubog 2200

Tubog 2200 / 05

высота:
2000 мм
длина:
254 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1080 Вт*
21 305 руб.
Радиатор Tubog 2200

Tubog 2200 / 06

высота:
2000 мм
длина:
300 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1296 Вт*
25 566 руб.
Радиатор Tubog 2200

Tubog 2200 / 07

высота:
2000 мм
длина:
346 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1512 Вт*
29 827 руб.
Радиатор Tubog 2200

Tubog 2200 / 08

высота:
2000 мм
длина:
392 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1728 Вт*
34 088 руб.
Радиатор Tubog 2200

Tubog 2200 / 09

высота:
2000 мм
длина:
438 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1944 Вт*
38 349 руб.
Радиатор Tubog 2200

Tubog 2200 / 10

высота:
2000 мм
длина:
484 мм
толщина:
66 мм
мощность:
2160 Вт*
42 610 руб.
Радиатор Tubog 2200

Tubog 2200 / 11

высота:
2000 мм
длина:
530 мм
толщина:
66 мм
мощность:
2376 Вт*
46 871 руб.
Радиатор Tubog 2200

Tubog 2200 / 12

высота:
2000 мм
длина:
576 мм
толщина:
66 мм
мощность:
2592 Вт*
51 132 руб.
Радиатор Tubog 2200

Tubog 2200 / 13

высота:
2000 мм
длина:
622 мм
толщина:
66 мм
мощность:
2808 Вт*
55 393 руб.
Радиатор Tubog 2200

Tubog 2200 / 14

высота:
2000 мм
длина:
668 мм
толщина:
66 мм
мощность:
3024 Вт*
59 654 руб.
Радиатор Tubog 2200

Tubog 2200 / 15

высота:
2000 мм
длина:
714 мм
толщина:
66 мм
мощность:
3240 Вт*
63 915 руб.
Радиатор Tubog 2200

Tubog 2200 / 16

высота:
2000 мм
длина:
760 мм
толщина:
66 мм
мощность:
3456 Вт*
68 176 руб.
Радиатор Tubog 2200

Tubog 2200 / 17

высота:
2000 мм
длина:
806 мм
толщина:
66 мм
мощность:
3672 Вт*
72 437 руб.
Радиатор Tubog 2200

Tubog 2200 / 18

высота:
2000 мм
длина:
852 мм
толщина:
66 мм
мощность:
3888 Вт*
76 698 руб.
Радиатор Tubog 2200

Tubog 2200 / 19

высота:
2000 мм
длина:
898 мм
толщина:
66 мм
мощность:
4104 Вт*
80 959 руб.
Радиатор Tubog 2200

Tubog 2200 / 20

высота:
2000 мм
длина:
944 мм
толщина:
66 мм
мощность:
4320 Вт*
85 220 руб.

*Мощность указана при (ΔT=70°).

Изображения

Радиатор Рифар Tubog
Радиатор Рифар Tubog
Радиатор Рифар Tubog

Как заказать радиатор Rifar Tubog

Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберете подходящие отопительные приборы и добавьте их в корзину. После этого обязательно укажите свои контактные данные, чтобы мы могли с вами связаться и согласовать детали заказа.

Также вы можете получить консультацию и оформить заказ, связавшись с нами по телефону, электронной почте, онлайн чату или через WhatsApp.

Обращаем ваше внимание на то, что на сайте указаны стандартные розничные цены, рекомендованные производителем. Размер скидки зависит от суммы заказа и уточняется индивидуально.

Порядок оплаты заказа

Вы можете оплатить товар любым удобным для вас способом. Мы работаем как с физическими, так и с юридическими лицами.

  • Оплата банковским переводом. После согласования заказа, вам будет выставлен счет для оплаты по банковским реквизитам. Данный способ подходит как для физических, так и для юридических лиц.
  • Оплата по QR-коду. Наиболее простой и популярный вариант оплаты для частных лиц. Вместе со счетом будет представлен QR-код для оплаты через мобильное приложение вашего банка.
  • Оплата банковской картой. Платеж происходит через Т-банк. Вам будет представлена ссылка для оплаты на сайте банка, где необходимо будет ввести данные вашей карты для оплаты. Мы не получаем и не храним данные карты, только подтверждение оплаты.
  • Оплата наличными. При доставке по Санкт-Петербургу возможна оплата при получении (по договоренности, при наличии товара на складе в СПб)

Доставка

Мы доставляем заказы в любой город России. В Москве и Санкт-Петербурге возможна доставка до вашего порога. Для остальных городов перевозка осуществляется через транспортные компании (Деловые Линии, Возовоз, Байкал-Сервис, ПЭК и другие).

Москва и Санкт-Петербург
Если товар есть на складе, перевозка занимает до 2 рабочих дней, по предварительной договоренности. Если требуется перемещение товара между складами (между Москвой и СПб), срок доставки может увеличиться на 1-1.5 недели в зависимости от расписания логистики.

Доставка по России
Мы отправляем товары в любой город России транспортными компаниями (ТК). Обычно используем Деловые Линии, но по вашему желанию возможна другая ТК. Транспортировка до терминала ТК в городе отправления бесплатна. Груз упаковывается в жесткую упаковку и страхуется (если такая возможность предусмотрена перевозчиком). Важно: при приемке груза обязательно осмотрите его на предмет возможных повреждений. Попросите распаковку произвести при вас, известны случаи, когда радиаторы были повреждены при снятии обрешетки.

Логотип: радиаторы Rifar Tubog

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трубчатые радиаторы Tubog

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