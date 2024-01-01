Вертикальный радиатор Tubog 2150

При заказе от 4 радиаторов действуют скидки. Мы свяжемся с вами после оформления заказа для согласования условий.

Вертикальный 2-трубчатый стальной радиатор Tubog. Имеет небольшую глубину (всего 66 мм), но обладает при этом достаточно большой тепловой мощностью, чтобы обогревать целые помещения. Радиатор будет прекрасным украшением для любого интерьера.

Для крепления радиатора к полу, в местах где настенные кронштейны установить не возможно, используют напольные кронштейны. Напольные кронштейны серийно производятся для 2-х и 3-х трубчатых радиаторов.

Радиаторы Tubog и Tubog Medical могут быть изготовлены в радиусном исполнении. Наценка составляет 50%. Свяжитесь с нами для уточнения деталей.

Помимо стандартных цветов Tubog, вы можете заказать радиатор в любом цвеет из палитр RAL: E7 Classic (215 классических цветов), E3 Effect (420 однотонных и 70 цветов типа ‟металлик‟) и D2 Design System plus (1825 цветов с возможностью отделки глянцевым, матовым лаком). Выберете вариант ‟RAL свой‟ и уточните конкретный цвет при согласовании заказа с нашим менеджером.

Как заказать радиатор Rifar Tubog

Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберете подходящие отопительные приборы и добавьте их в корзину. После этого обязательно укажите свои контактные данные, чтобы мы могли с вами связаться и согласовать детали заказа.

Также вы можете получить консультацию и оформить заказ, связавшись с нами по телефону, электронной почте, онлайн чату или через WhatsApp.

Обращаем ваше внимание на то, что на сайте указаны стандартные розничные цены, рекомендованные производителем. Размер скидки зависит от суммы заказа и уточняется индивидуально.

Порядок оплаты заказа

Вы можете оплатить товар любым удобным для вас способом. Мы работаем как с физическими, так и с юридическими лицами.

Оплата банковским переводом . После согласования заказа, вам будет выставлен счет для оплаты по банковским реквизитам. Данный способ подходит как для физических, так и для юридических лиц.

. После согласования заказа, вам будет выставлен счет для оплаты по банковским реквизитам. Данный способ подходит как для физических, так и для юридических лиц. Оплата по QR-коду . Наиболее простой и популярный вариант оплаты для частных лиц. Вместе со счетом будет представлен QR-код для оплаты через мобильное приложение вашего банка.

. Наиболее простой и популярный вариант оплаты для частных лиц. Вместе со счетом будет представлен QR-код для оплаты через мобильное приложение вашего банка. Оплата банковской картой . Платеж происходит через Т-банк. Вам будет представлена ссылка для оплаты на сайте банка, где необходимо будет ввести данные вашей карты для оплаты. Мы не получаем и не храним данные карты, только подтверждение оплаты.

. Платеж происходит через Т-банк. Вам будет представлена ссылка для оплаты на сайте банка, где необходимо будет ввести данные вашей карты для оплаты. Мы не получаем и не храним данные карты, только подтверждение оплаты. Оплата наличными. При доставке по Санкт-Петербургу возможна оплата при получении (по договоренности, при наличии товара на складе в СПб)

Доставка

Мы доставляем заказы в любой город России. В Москве и Санкт-Петербурге возможна доставка до вашего порога. Для остальных городов перевозка осуществляется через транспортные компании (Деловые Линии, Возовоз, Байкал-Сервис, ПЭК и другие).

Москва и Санкт-Петербург

Если товар есть на складе, перевозка занимает до 2 рабочих дней, по предварительной договоренности. Если требуется перемещение товара между складами (между Москвой и СПб), срок доставки может увеличиться на 1-1.5 недели в зависимости от расписания логистики.

Доставка по России

Мы отправляем товары в любой город России транспортными компаниями (ТК). Обычно используем Деловые Линии, но по вашему желанию возможна другая ТК. Транспортировка до терминала ТК в городе отправления бесплатна. Груз упаковывается в жесткую упаковку и страхуется (если такая возможность предусмотрена перевозчиком). Важно: при приемке груза обязательно осмотрите его на предмет возможных повреждений. Попросите распаковку произвести при вас, известны случаи, когда радиаторы были повреждены при снятии обрешетки.