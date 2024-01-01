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Радиаторы Tubog

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Tubog 2097

Радиатор Tubog 2097

Радиатор Rifar Tubog 2097

Трубчатый радиатор Tubog с высотой больше стандартной. Подходит в тех случаях, когда требуется больше мощности. Модель поставляется только под заказ.

Цена от:

 8 852 руб

Купить

При заказе от 4 радиаторов действуют скидки.
Мы свяжемся с вами после оформления заказа для согласования условий.

Характеристики:

Модель

Tubog 2097

Подключение

B1 (боковое)

Цвет

WH WH RAL 9016 Gloss Белый)

Высота

965 мм

Глубина

66 мм

Длина секции

46 мм

Мощность секции ΔT=50°

78 Вт

Мощность секции ΔT=60°

95 Вт

Мощность секции ΔT=70°

110 Вт

Рабочее давление

12 бар

Исп. давление

18 бар

Max. температура

110°

Производитель

Rifar (Россия)

Гарантия

10 лет

Паспорт радиаторов Tubog

Сертификат

Купить радиатор Rifar Tubog 2097

Помимо стандартных цветов Tubog, вы можете заказать радиатор в любом цвеет из палитр RAL:  E7 Classic  (215 классических цветов),  E3 Effect  (420 однотонных и 70 цветов типа ‟металлик‟) и  D2 Design System plus  (1825 цветов с возможностью отделки глянцевым, матовым лаком). Выберете вариант ‟RAL свой‟ и уточните конкретный цвет при согласовании заказа с нашим менеджером.

Радиаторы Tubog и Tubog Medical могут быть изготовлены в радиусном исполнении. Наценка составляет 50%. Свяжитесь с нами для уточнения деталей.

Для крепления радиатора к полу, в местах где настенные кронштейны установить не возможно, используют напольные кронштейны. Напольные кронштейны серийно производятся для 2-х и 3-х трубчатых радиаторов.

Подключение радиатора Rifar Tubog

WH RAL 9016 Gloss Белый

Радиатор Tubog 2097

Tubog 2097 / 04

высота:
965 мм
длина:
208 мм
толщина:
66 мм
мощность:
440 Вт*
8 852 руб.
Радиатор Tubog 2097

Tubog 2097 / 05

высота:
965 мм
длина:
254 мм
толщина:
66 мм
мощность:
550 Вт*
11 065 руб.
Радиатор Tubog 2097

Tubog 2097 / 06

высота:
965 мм
длина:
300 мм
толщина:
66 мм
мощность:
660 Вт*
13 278 руб.
Радиатор Tubog 2097

Tubog 2097 / 07

высота:
965 мм
длина:
346 мм
толщина:
66 мм
мощность:
770 Вт*
15 491 руб.
Радиатор Tubog 2097

Tubog 2097 / 08

высота:
965 мм
длина:
392 мм
толщина:
66 мм
мощность:
880 Вт*
17 704 руб.
Радиатор Tubog 2097

Tubog 2097 / 09

высота:
965 мм
длина:
438 мм
толщина:
66 мм
мощность:
990 Вт*
19 917 руб.
Радиатор Tubog 2097

Tubog 2097 / 10

высота:
965 мм
длина:
484 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1100 Вт*
22 130 руб.
Радиатор Tubog 2097

Tubog 2097 / 11

высота:
965 мм
длина:
530 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1210 Вт*
24 343 руб.
Радиатор Tubog 2097

Tubog 2097 / 12

высота:
965 мм
длина:
576 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1320 Вт*
26 556 руб.
Радиатор Tubog 2097

Tubog 2097 / 13

высота:
965 мм
длина:
622 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1430 Вт*
28 769 руб.
Радиатор Tubog 2097

Tubog 2097 / 14

высота:
965 мм
длина:
668 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1540 Вт*
30 982 руб.
Радиатор Tubog 2097

Tubog 2097 / 15

высота:
965 мм
длина:
714 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1650 Вт*
33 195 руб.
Радиатор Tubog 2097

Tubog 2097 / 16

высота:
965 мм
длина:
760 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1760 Вт*
35 408 руб.
Радиатор Tubog 2097

Tubog 2097 / 17

высота:
965 мм
длина:
806 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1870 Вт*
37 621 руб.
Радиатор Tubog 2097

Tubog 2097 / 18

высота:
965 мм
длина:
852 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1980 Вт*
39 834 руб.
Радиатор Tubog 2097

Tubog 2097 / 19

высота:
965 мм
длина:
898 мм
толщина:
66 мм
мощность:
2090 Вт*
42 047 руб.
Радиатор Tubog 2097

Tubog 2097 / 20

высота:
965 мм
длина:
944 мм
толщина:
66 мм
мощность:
2200 Вт*
44 260 руб.
Радиатор Tubog 2097

Tubog 2097 / 21

высота:
965 мм
длина:
990 мм
толщина:
66 мм
мощность:
2310 Вт*
46 473 руб.
Радиатор Tubog 2097

Tubog 2097 / 22

высота:
965 мм
длина:
1036 мм
толщина:
66 мм
мощность:
2420 Вт*
48 686 руб.
Радиатор Tubog 2097

Tubog 2097 / 23

высота:
965 мм
длина:
1082 мм
толщина:
66 мм
мощность:
2530 Вт*
50 899 руб.
Радиатор Tubog 2097

Tubog 2097 / 24

высота:
965 мм
длина:
1128 мм
толщина:
66 мм
мощность:
2640 Вт*
53 112 руб.
Радиатор Tubog 2097

Tubog 2097 / 25

высота:
965 мм
длина:
1174 мм
толщина:
66 мм
мощность:
2750 Вт*
55 325 руб.
Радиатор Tubog 2097

Tubog 2097 / 26

высота:
965 мм
длина:
1220 мм
толщина:
66 мм
мощность:
2860 Вт*
57 538 руб.
Радиатор Tubog 2097

Tubog 2097 / 27

высота:
965 мм
длина:
1266 мм
толщина:
66 мм
мощность:
2970 Вт*
59 751 руб.
Радиатор Tubog 2097

Tubog 2097 / 28

высота:
965 мм
длина:
1312 мм
толщина:
66 мм
мощность:
3080 Вт*
61 964 руб.
Радиатор Tubog 2097

Tubog 2097 / 29

высота:
965 мм
длина:
1358 мм
толщина:
66 мм
мощность:
3190 Вт*
64 177 руб.
Радиатор Tubog 2097

Tubog 2097 / 30

высота:
965 мм
длина:
1404 мм
толщина:
66 мм
мощность:
3300 Вт*
66 390 руб.
Радиатор Tubog 2097

Tubog 2097 / 31

высота:
965 мм
длина:
1450 мм
толщина:
66 мм
мощность:
3410 Вт*
68 603 руб.
Радиатор Tubog 2097

Tubog 2097 / 32

высота:
965 мм
длина:
1496 мм
толщина:
66 мм
мощность:
3520 Вт*
70 816 руб.
Радиатор Tubog 2097

Tubog 2097 / 33

высота:
965 мм
длина:
1542 мм
толщина:
66 мм
мощность:
3630 Вт*
73 029 руб.
Радиатор Tubog 2097

Tubog 2097 / 34

высота:
965 мм
длина:
1588 мм
толщина:
66 мм
мощность:
3740 Вт*
75 242 руб.
Радиатор Tubog 2097

Tubog 2097 / 35

высота:
965 мм
длина:
1634 мм
толщина:
66 мм
мощность:
3850 Вт*
77 455 руб.
Радиатор Tubog 2097

Tubog 2097 / 36

высота:
965 мм
длина:
1680 мм
толщина:
66 мм
мощность:
3960 Вт*
79 668 руб.
Радиатор Tubog 2097

Tubog 2097 / 37

высота:
965 мм
длина:
1726 мм
толщина:
66 мм
мощность:
4070 Вт*
81 881 руб.
Радиатор Tubog 2097

Tubog 2097 / 38

высота:
965 мм
длина:
1772 мм
толщина:
66 мм
мощность:
4180 Вт*
84 094 руб.
Радиатор Tubog 2097

Tubog 2097 / 39

высота:
965 мм
длина:
1818 мм
толщина:
66 мм
мощность:
4290 Вт*
86 307 руб.
Радиатор Tubog 2097

Tubog 2097 / 40

высота:
965 мм
длина:
1864 мм
толщина:
66 мм
мощность:
4400 Вт*
88 520 руб.
Радиатор Tubog 2097

Tubog 2097 / 41

высота:
965 мм
длина:
1910 мм
толщина:
66 мм
мощность:
4510 Вт*
90 733 руб.
Радиатор Tubog 2097

Tubog 2097 / 42

высота:
965 мм
длина:
1956 мм
толщина:
66 мм
мощность:
4620 Вт*
92 946 руб.
Радиатор Tubog 2097

Tubog 2097 / 43

высота:
965 мм
длина:
2002 мм
толщина:
66 мм
мощность:
4730 Вт*
95 159 руб.
Радиатор Tubog 2097

Tubog 2097 / 44

высота:
965 мм
длина:
2048 мм
толщина:
66 мм
мощность:
4840 Вт*
97 372 руб.
Радиатор Tubog 2097

Tubog 2097 / 45

высота:
965 мм
длина:
2094 мм
толщина:
66 мм
мощность:
4950 Вт*
99 585 руб.
Радиатор Tubog 2097

Tubog 2097 / 46

высота:
965 мм
длина:
2140 мм
толщина:
66 мм
мощность:
5060 Вт*
101 798 руб.
Радиатор Tubog 2097

Tubog 2097 / 47

высота:
965 мм
длина:
2186 мм
толщина:
66 мм
мощность:
5170 Вт*
104 011 руб.
Радиатор Tubog 2097

Tubog 2097 / 48

высота:
965 мм
длина:
2232 мм
толщина:
66 мм
мощность:
5280 Вт*
106 224 руб.
Радиатор Tubog 2097

Tubog 2097 / 49

высота:
965 мм
длина:
2278 мм
толщина:
66 мм
мощность:
5390 Вт*
108 437 руб.
Радиатор Tubog 2097

Tubog 2097 / 50

высота:
965 мм
длина:
2324 мм
толщина:
66 мм
мощность:
5500 Вт*
110 650 руб.

*Мощность указана при (ΔT=70°).

Изображения

Радиатор Рифар Tubog
Радиатор Рифар Tubog

Как заказать радиатор Rifar Tubog

Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберете подходящие отопительные приборы и добавьте их в корзину. После этого обязательно укажите свои контактные данные, чтобы мы могли с вами связаться и согласовать детали заказа.

Также вы можете получить консультацию и оформить заказ, связавшись с нами по телефону, электронной почте, онлайн чату или через WhatsApp.

Обращаем ваше внимание на то, что на сайте указаны стандартные розничные цены, рекомендованные производителем. Размер скидки зависит от суммы заказа и уточняется индивидуально.

Порядок оплаты заказа

Вы можете оплатить товар любым удобным для вас способом. Мы работаем как с физическими, так и с юридическими лицами.

  • Оплата банковским переводом. После согласования заказа, вам будет выставлен счет для оплаты по банковским реквизитам. Данный способ подходит как для физических, так и для юридических лиц.
  • Оплата по QR-коду. Наиболее простой и популярный вариант оплаты для частных лиц. Вместе со счетом будет представлен QR-код для оплаты через мобильное приложение вашего банка.
  • Оплата банковской картой. Платеж происходит через Т-банк. Вам будет представлена ссылка для оплаты на сайте банка, где необходимо будет ввести данные вашей карты для оплаты. Мы не получаем и не храним данные карты, только подтверждение оплаты.
  • Оплата наличными. При доставке по Санкт-Петербургу возможна оплата при получении (по договоренности, при наличии товара на складе в СПб)

Доставка

Мы доставляем заказы в любой город России. В Москве и Санкт-Петербурге возможна доставка до вашего порога. Для остальных городов перевозка осуществляется через транспортные компании (Деловые Линии, Возовоз, Байкал-Сервис, ПЭК и другие).

Москва и Санкт-Петербург
Если товар есть на складе, перевозка занимает до 2 рабочих дней, по предварительной договоренности. Если требуется перемещение товара между складами (между Москвой и СПб), срок доставки может увеличиться на 1-1.5 недели в зависимости от расписания логистики.

Доставка по России
Мы отправляем товары в любой город России транспортными компаниями (ТК). Обычно используем Деловые Линии, но по вашему желанию возможна другая ТК. Транспортировка до терминала ТК в городе отправления бесплатна. Груз упаковывается в жесткую упаковку и страхуется (если такая возможность предусмотрена перевозчиком). Важно: при приемке груза обязательно осмотрите его на предмет возможных повреждений. Попросите распаковку произвести при вас, известны случаи, когда радиаторы были повреждены при снятии обрешетки.

Логотип: радиаторы Rifar Tubog

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