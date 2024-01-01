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Радиаторы Tubog

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Tubog 2062

Радиатор Tubog 2062

Радиатор Rifar Tubog 2062

Трубчатый радиатор Tubog с высотой больше стандартной. Подходит в тех случаях, когда требуется больше мощности. Модель поставляется только под заказ.

Цена от:

 7 676 руб

Купить

При заказе от 4 радиаторов действуют скидки.
Мы свяжемся с вами после оформления заказа для согласования условий.

Характеристики:

Модель

Tubog 2062

Подключение

B1 (боковое)

Цвет

WH WH RAL 9016 Gloss Белый)

Высота

615 мм

Глубина

66 мм

Длина секции

46 мм

Мощность секции ΔT=50°

53 Вт

Мощность секции ΔT=60°

64 Вт

Мощность секции ΔT=70°

74 Вт

Рабочее давление

12 бар

Исп. давление

18 бар

Max. температура

110°

Производитель

Rifar (Россия)

Гарантия

10 лет

Паспорт радиаторов Tubog

Сертификат

Купить радиатор Rifar Tubog 2062

Помимо стандартных цветов Tubog, вы можете заказать радиатор в любом цвеет из палитр RAL:  E7 Classic  (215 классических цветов),  E3 Effect  (420 однотонных и 70 цветов типа ‟металлик‟) и  D2 Design System plus  (1825 цветов с возможностью отделки глянцевым, матовым лаком). Выберете вариант ‟RAL свой‟ и уточните конкретный цвет при согласовании заказа с нашим менеджером.

Радиаторы Tubog и Tubog Medical могут быть изготовлены в радиусном исполнении. Наценка составляет 50%. Свяжитесь с нами для уточнения деталей.

Для крепления радиатора к полу, в местах где настенные кронштейны установить не возможно, используют напольные кронштейны. Напольные кронштейны серийно производятся для 2-х и 3-х трубчатых радиаторов.

Подключение радиатора Rifar Tubog

WH RAL 9016 Gloss Белый

Радиатор Tubog 2062

Tubog 2062 / 04

высота:
615 мм
длина:
208 мм
толщина:
66 мм
мощность:
296 Вт*
7 676 руб.
Радиатор Tubog 2062

Tubog 2062 / 05

высота:
615 мм
длина:
254 мм
толщина:
66 мм
мощность:
370 Вт*
9 595 руб.
Радиатор Tubog 2062

Tubog 2062 / 06

высота:
615 мм
длина:
300 мм
толщина:
66 мм
мощность:
444 Вт*
11 514 руб.
Радиатор Tubog 2062

Tubog 2062 / 07

высота:
615 мм
длина:
346 мм
толщина:
66 мм
мощность:
518 Вт*
13 433 руб.
Радиатор Tubog 2062

Tubog 2062 / 08

высота:
615 мм
длина:
392 мм
толщина:
66 мм
мощность:
592 Вт*
15 352 руб.
Радиатор Tubog 2062

Tubog 2062 / 09

высота:
615 мм
длина:
438 мм
толщина:
66 мм
мощность:
666 Вт*
17 271 руб.
Радиатор Tubog 2062

Tubog 2062 / 10

высота:
615 мм
длина:
484 мм
толщина:
66 мм
мощность:
740 Вт*
19 190 руб.
Радиатор Tubog 2062

Tubog 2062 / 11

высота:
615 мм
длина:
530 мм
толщина:
66 мм
мощность:
814 Вт*
21 109 руб.
Радиатор Tubog 2062

Tubog 2062 / 12

высота:
615 мм
длина:
576 мм
толщина:
66 мм
мощность:
888 Вт*
23 028 руб.
Радиатор Tubog 2062

Tubog 2062 / 13

высота:
615 мм
длина:
622 мм
толщина:
66 мм
мощность:
962 Вт*
24 947 руб.
Радиатор Tubog 2062

Tubog 2062 / 14

высота:
615 мм
длина:
668 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1036 Вт*
26 866 руб.
Радиатор Tubog 2062

Tubog 2062 / 15

высота:
615 мм
длина:
714 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1110 Вт*
28 785 руб.
Радиатор Tubog 2062

Tubog 2062 / 16

высота:
615 мм
длина:
760 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1184 Вт*
30 704 руб.
Радиатор Tubog 2062

Tubog 2062 / 17

высота:
615 мм
длина:
806 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1258 Вт*
32 623 руб.
Радиатор Tubog 2062

Tubog 2062 / 18

высота:
615 мм
длина:
852 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1332 Вт*
34 542 руб.
Радиатор Tubog 2062

Tubog 2062 / 19

высота:
615 мм
длина:
898 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1406 Вт*
36 461 руб.
Радиатор Tubog 2062

Tubog 2062 / 20

высота:
615 мм
длина:
944 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1480 Вт*
38 380 руб.
Радиатор Tubog 2062

Tubog 2062 / 21

высота:
615 мм
длина:
990 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1554 Вт*
40 299 руб.
Радиатор Tubog 2062

Tubog 2062 / 22

высота:
615 мм
длина:
1036 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1628 Вт*
42 218 руб.
Радиатор Tubog 2062

Tubog 2062 / 23

высота:
615 мм
длина:
1082 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1702 Вт*
44 137 руб.
Радиатор Tubog 2062

Tubog 2062 / 24

высота:
615 мм
длина:
1128 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1776 Вт*
46 056 руб.
Радиатор Tubog 2062

Tubog 2062 / 25

высота:
615 мм
длина:
1174 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1850 Вт*
47 975 руб.
Радиатор Tubog 2062

Tubog 2062 / 26

высота:
615 мм
длина:
1220 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1924 Вт*
49 894 руб.
Радиатор Tubog 2062

Tubog 2062 / 27

высота:
615 мм
длина:
1266 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1998 Вт*
51 813 руб.
Радиатор Tubog 2062

Tubog 2062 / 28

высота:
615 мм
длина:
1312 мм
толщина:
66 мм
мощность:
2072 Вт*
53 732 руб.
Радиатор Tubog 2062

Tubog 2062 / 29

высота:
615 мм
длина:
1358 мм
толщина:
66 мм
мощность:
2146 Вт*
55 651 руб.
Радиатор Tubog 2062

Tubog 2062 / 30

высота:
615 мм
длина:
1404 мм
толщина:
66 мм
мощность:
2220 Вт*
57 570 руб.
Радиатор Tubog 2062

Tubog 2062 / 31

высота:
615 мм
длина:
1450 мм
толщина:
66 мм
мощность:
2294 Вт*
59 489 руб.
Радиатор Tubog 2062

Tubog 2062 / 32

высота:
615 мм
длина:
1496 мм
толщина:
66 мм
мощность:
2368 Вт*
61 408 руб.
Радиатор Tubog 2062

Tubog 2062 / 33

высота:
615 мм
длина:
1542 мм
толщина:
66 мм
мощность:
2442 Вт*
63 327 руб.
Радиатор Tubog 2062

Tubog 2062 / 34

высота:
615 мм
длина:
1588 мм
толщина:
66 мм
мощность:
2516 Вт*
65 246 руб.
Радиатор Tubog 2062

Tubog 2062 / 35

высота:
615 мм
длина:
1634 мм
толщина:
66 мм
мощность:
2590 Вт*
67 165 руб.
Радиатор Tubog 2062

Tubog 2062 / 36

высота:
615 мм
длина:
1680 мм
толщина:
66 мм
мощность:
2664 Вт*
69 084 руб.
Радиатор Tubog 2062

Tubog 2062 / 37

высота:
615 мм
длина:
1726 мм
толщина:
66 мм
мощность:
2738 Вт*
71 003 руб.
Радиатор Tubog 2062

Tubog 2062 / 38

высота:
615 мм
длина:
1772 мм
толщина:
66 мм
мощность:
2812 Вт*
72 922 руб.
Радиатор Tubog 2062

Tubog 2062 / 39

высота:
615 мм
длина:
1818 мм
толщина:
66 мм
мощность:
2886 Вт*
74 841 руб.
Радиатор Tubog 2062

Tubog 2062 / 40

высота:
615 мм
длина:
1864 мм
толщина:
66 мм
мощность:
2960 Вт*
76 760 руб.
Радиатор Tubog 2062

Tubog 2062 / 41

высота:
615 мм
длина:
1910 мм
толщина:
66 мм
мощность:
3034 Вт*
78 679 руб.
Радиатор Tubog 2062

Tubog 2062 / 42

высота:
615 мм
длина:
1956 мм
толщина:
66 мм
мощность:
3108 Вт*
80 598 руб.
Радиатор Tubog 2062

Tubog 2062 / 43

высота:
615 мм
длина:
2002 мм
толщина:
66 мм
мощность:
3182 Вт*
82 517 руб.
Радиатор Tubog 2062

Tubog 2062 / 44

высота:
615 мм
длина:
2048 мм
толщина:
66 мм
мощность:
3256 Вт*
84 436 руб.
Радиатор Tubog 2062

Tubog 2062 / 45

высота:
615 мм
длина:
2094 мм
толщина:
66 мм
мощность:
3330 Вт*
86 355 руб.
Радиатор Tubog 2062

Tubog 2062 / 46

высота:
615 мм
длина:
2140 мм
толщина:
66 мм
мощность:
3404 Вт*
88 274 руб.
Радиатор Tubog 2062

Tubog 2062 / 47

высота:
615 мм
длина:
2186 мм
толщина:
66 мм
мощность:
3478 Вт*
90 193 руб.
Радиатор Tubog 2062

Tubog 2062 / 48

высота:
615 мм
длина:
2232 мм
толщина:
66 мм
мощность:
3552 Вт*
92 112 руб.
Радиатор Tubog 2062

Tubog 2062 / 49

высота:
615 мм
длина:
2278 мм
толщина:
66 мм
мощность:
3626 Вт*
94 031 руб.
Радиатор Tubog 2062

Tubog 2062 / 50

высота:
615 мм
длина:
2324 мм
толщина:
66 мм
мощность:
3700 Вт*
95 950 руб.

*Мощность указана при (ΔT=70°).

Изображения

Радиатор Рифар Tubog
Радиатор Рифар Tubog
Радиатор Рифар Tubog

Как заказать радиатор Rifar Tubog

Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберете подходящие отопительные приборы и добавьте их в корзину. После этого обязательно укажите свои контактные данные, чтобы мы могли с вами связаться и согласовать детали заказа.

Также вы можете получить консультацию и оформить заказ, связавшись с нами по телефону, электронной почте, онлайн чату или через WhatsApp.

Обращаем ваше внимание на то, что на сайте указаны стандартные розничные цены, рекомендованные производителем. Размер скидки зависит от суммы заказа и уточняется индивидуально.

Порядок оплаты заказа

Вы можете оплатить товар любым удобным для вас способом. Мы работаем как с физическими, так и с юридическими лицами.

  • Оплата банковским переводом. После согласования заказа, вам будет выставлен счет для оплаты по банковским реквизитам. Данный способ подходит как для физических, так и для юридических лиц.
  • Оплата по QR-коду. Наиболее простой и популярный вариант оплаты для частных лиц. Вместе со счетом будет представлен QR-код для оплаты через мобильное приложение вашего банка.
  • Оплата банковской картой. Платеж происходит через Т-банк. Вам будет представлена ссылка для оплаты на сайте банка, где необходимо будет ввести данные вашей карты для оплаты. Мы не получаем и не храним данные карты, только подтверждение оплаты.
  • Оплата наличными. При доставке по Санкт-Петербургу возможна оплата при получении (по договоренности, при наличии товара на складе в СПб)

Доставка

Мы доставляем заказы в любой город России. В Москве и Санкт-Петербурге возможна доставка до вашего порога. Для остальных городов перевозка осуществляется через транспортные компании (Деловые Линии, Возовоз, Байкал-Сервис, ПЭК и другие).

Москва и Санкт-Петербург
Если товар есть на складе, перевозка занимает до 2 рабочих дней, по предварительной договоренности. Если требуется перемещение товара между складами (между Москвой и СПб), срок доставки может увеличиться на 1-1.5 недели в зависимости от расписания логистики.

Доставка по России
Мы отправляем товары в любой город России транспортными компаниями (ТК). Обычно используем Деловые Линии, но по вашему желанию возможна другая ТК. Транспортировка до терминала ТК в городе отправления бесплатна. Груз упаковывается в жесткую упаковку и страхуется (если такая возможность предусмотрена перевозчиком). Важно: при приемке груза обязательно осмотрите его на предмет возможных повреждений. Попросите распаковку произвести при вас, известны случаи, когда радиаторы были повреждены при снятии обрешетки.

Логотип: радиаторы Rifar Tubog

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