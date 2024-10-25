Стальные трубчатые радиаторы Rifar Tubog
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Трубчатые радиаторы Rifar Tubog
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Среди трубчатых радиаторов Rifar Tubog выделяются самые популярные, которые подходят для большинства случаев и потому на них имеется постоянный спрос среди наших покупателей. Данные радиаторы поддерживаются в наличии на складах в Москве и Санкт-Петербурге.
Радиатор Rifar Tubog 2180
2-трубчатый радиатор высотой 180 см является самой востребованной моделью. Он имеет отличное соотношение цены, габаритов и мощности. Его можно установить в узкую нишу и, благодаря большой высоте, он будет давать достаточно тепла для отопления помещений средних размеров. Двух-трубчатая батарея имеет толщину всего 65 мм, поэтому не стеснит вас даже при установке в узком коридоре или тамбуре частного дома. С доступными для заказа вариантами из наличия вы можете ознакомиться на странице Rifar Tubog 2180.
Радиатор Rifar Tubog 3057
Классическая модель трубчатого радиатора для установки под окна. Батарея обладает достаточно высокой тепловой мощностью и при высоте 57 см легко входит под большинство подоконников (высотой от 80 см). К заказу доступы варианты как с нижним, так и с боковым подключением. Отличительной особенностью при боковом подключении является межосевое расстояние 50 см - стандартное для биметаллических, чугунных и алюминиевых батарей. А потому замена старых радиаторов на новые не потребует переноса труб отопления. С доступными для заказа вариантами из наличия вы можете ознакомиться на странице Rifar Tubog 3057.
Радиатор Rifar Tubog 2057
Данный модель является 2-трубчатой вариацией радиатора Rifar Tubog 3057. Она обладает меньшей тепловой мощностью и поэтому реже используется. Тем не менее батарея может быть незаменимой, если требуется отопительный прибор небольшой толщины. Также таких радиаторы смотрятся более утонченно и проще в уборке. С доступными для заказа вариантами из наличия вы можете ознакомиться на странице Rifar Tubog 2057.
Радиатор Rifar Tubog 3180
Самая мощная модель из представленных в складской программе Tubog. Чаще всего такой радиатор устанавливается из соображений дизайна или когда радиатора Tubog 2180 оказывается недостаточно и требуется батарея с большей тепловой мощностью. Смотрите доступные к заказу варианты на странице Rifar Tubog 3180.
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Мы работаем с 2009 года и за это время накопили огромный опыт работы с радиаторами премиум-сегмента. В частности, мы работали и продолжаем работать со всеми основными производителями трубчатых радиаторов на рынке. Опыт позволяет нам подобрать оптимальный вариант для каждого заказчика, исходя из его предпочтений, желаемого бюджета и технических особенностей строительного объекта. Среди наших клиентов есть как частные лица, так и организации: строительные компании, рестораны, государственные учреждения.
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Rifar Tubog представляют собой современные отопительные приборы, изготовленные из высокопрочной стали CORREX, разработанной совместно компанией «Северсталь». Отличаются устойчивостью к коррозии и минимальным содержанием неметаллических включений.
Трубчатые радиаторы Tubog имеют утолщенные стенки в 1,6 мм, что вдвое превышает европейские стандарты (EN442-1), и свариваются лазером для создания крепких межсекционных соединений. Качество каждого шва подтверждено рентгенографическими испытаниями, обеспечивая высокую прочность при рабочем давлении до 16 атмосфер и испытательном давлении до 24 атмосфер. Радиаторы доступны в различных типоразмерах, подходящих для установки под окнами, рядом с панорамным стеклом или как элементы дизайна в узких пространствах. Минимальная высота секции 180 мм, максимальная - 2400 мм.
Продукция сертифицирована по ГОСТ 31311-2005 и ГОСТ Р 53583-2009, обеспечивает срок службы до 25 лет с гарантией 10 лет. Радиаторы комплектуются настенными кронштейнами из алюминиевого сплава. Возможен заказ напольных подставок для установки перед большими окнами.
Отопительные приборы обладают двусторонней симметрией, что позволяет подключать их как с левой, так и с правой стороны. Доступны модели VENTIL для нижнего подключения с уже установленной арматурой. По запросу доступны также радиаторы в изогнутом исполнении FLEX. Радиаторы упаковываются в картон и покрываются полиэтиленом для защиты от повреждений в процессе транспортировки, а внутри защищены термоусадочной пленкой.
Стандартный цвет радиаторов Rifar Tubog – белый RAL 9016. Однако одно из их главных достоинств заключается в их дизайнерских возможностях, благодаря широкой палитре цветов. Сотрудничество с FreiLacke I Emil Frei GmbH и HELIOS GROUP, ведущими производителями высококачественных лакокрасочных материалов, предоставляет выбор из более чем 6000 оттенков по каталогам RAL (classic, design, effect). Популярные модели и цвета RIFAR выпускаются серийно в рамках складской программы для ускорения поставок. Радиаторы нестандартных размеров и цветов изготавливаются под заказ.
Ключевые преимущества радиаторов Rifar Tubog
Российское производство
Радиаторы производятся в России и разработаны с учетом эксплуатации именно в этой стране. Также, благодаря этому достигаются кратчайшие сроки поставки заказной продукции, минимизируются валютные и прочие риски.
Надежный производитель
Компания ‟РИФАР‟ работает с 2002 года и за это время зарекомендовала себя как надежного производителя качественных радиаторов отопления. Это крупное предприятие, крепко стоящее на ногах.
Выгодные цены
Трубчатые радиаторы Tubog выгоднее своих еропейских аналогов. При этом, по таким характеристикам, как рабочее (16 атм) и испытательное (24 атм) давление они заметно превосходят их.
Широкий ассортимент
РИФАР готов предложить 2-трубчатые и 3-трубчатые модели высотой от 180 мм до 2400 мм. Радиаторы могут быть покрашены в любой цвет из палитр RAL (K7, E3 и D2). Наиболее популярные цвета идут с минимальной наценкой относительно белого классического цвета.
Сертификаты
Скачать паспорт радиаторов Tubog
О производителе
Компания «РИФАР» — российский производитель биметаллических, алюминиевых и трубчатых радиаторов серии Tubog. Расположенное в городе Гай (Оренбургская область) предприятие использует своё местоположение на границе Европы и Азии для доступа к восточным и западным рынкам. Благодаря развитым транспортным магистралям, компания быстро доставляет продукцию по всей стране. Центральный офис находится в Москве. Продукция «РИФАР», пользуются спросом от Калининграда до Дальнего Востока и в странах СНГ. Компания гарантирует высокое качество своей продукции, подтвержденное договором страхования от рисков с Ингосстрах. Перейти на сайт производителя можно по ссылке: www.rifar.ru
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