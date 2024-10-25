Трубчатые радиаторы Rifar Tubog

Rifar Tubog представляют собой современные отопительные приборы, изготовленные из высокопрочной стали CORREX, разработанной совместно компанией «Северсталь». Отличаются устойчивостью к коррозии и минимальным содержанием неметаллических включений.

Трубчатые радиаторы Tubog имеют утолщенные стенки в 1,6 мм, что вдвое превышает европейские стандарты (EN442-1), и свариваются лазером для создания крепких межсекционных соединений. Качество каждого шва подтверждено рентгенографическими испытаниями, обеспечивая высокую прочность при рабочем давлении до 16 атмосфер и испытательном давлении до 24 атмосфер. Радиаторы доступны в различных типоразмерах, подходящих для установки под окнами, рядом с панорамным стеклом или как элементы дизайна в узких пространствах. Минимальная высота секции 180 мм, максимальная - 2400 мм.

Продукция сертифицирована по ГОСТ 31311-2005 и ГОСТ Р 53583-2009, обеспечивает срок службы до 25 лет с гарантией 10 лет. Радиаторы комплектуются настенными кронштейнами из алюминиевого сплава. Возможен заказ напольных подставок для установки перед большими окнами.

Отопительные приборы обладают двусторонней симметрией, что позволяет подключать их как с левой, так и с правой стороны. Доступны модели VENTIL для нижнего подключения с уже установленной арматурой. По запросу доступны также радиаторы в изогнутом исполнении FLEX. Радиаторы упаковываются в картон и покрываются полиэтиленом для защиты от повреждений в процессе транспортировки, а внутри защищены термоусадочной пленкой.

Стандартный цвет радиаторов Rifar Tubog – белый RAL 9016. Однако одно из их главных достоинств заключается в их дизайнерских возможностях, благодаря широкой палитре цветов. Сотрудничество с FreiLacke I Emil Frei GmbH и HELIOS GROUP, ведущими производителями высококачественных лакокрасочных материалов, предоставляет выбор из более чем 6000 оттенков по каталогам RAL (classic, design, effect). Популярные модели и цвета RIFAR выпускаются серийно в рамках складской программы для ускорения поставок. Радиаторы нестандартных размеров и цветов изготавливаются под заказ.