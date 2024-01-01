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Rifar Tubog 3180 4 секции

Радиаторы Rifar Tubog 3180 4 секции в наличии

Rifar Tubog 3180 4 секции - это модель вертикального 3-трубчатого радиатора высотой 180 см с минимальным количеством секций, поддерживаемых в наличии. Длина радиатора составляет всего 208 мм. Глубина 107 мм. При этом он обладает мощностью 1044 Вт, что позволяет обогревать помещения площадью до 11 м2 и более (в зависимости от уровня теплоизоляции дома и температуры теплоносителя). Rifar Tubog 3180 4 секции поддерживается в наличии с боковым и нижним подключением. Цвета: белый, черный и титан. Также вы можете заказать трубчатый радиатор с другим числом секций, цветом и типом подключения. Смотрите все доступные радиаторы Rifar Tubog 3180.

Радиатор Rifar Tubog 3180 4 секции

Цена от:

 21 752 руб

Купить

При заказе от 4 радиаторов действуют скидки.
Мы свяжемся с вами после оформления заказа для согласования условий.

Характеристики Rifar Tubog 3180 4 секции:

Наличие

складская модель

Модель

Tubog 3180

Число секций

4

Высота

1800 мм

Глубина

107 мм

Длина

208 мм

Мощность ΔT=50°

908 Вт

Мощность ΔT=60°

1100 Вт

Мощность ΔT=70°

1280 Вт

Рабочее давление

12 бар

Исп. давление

18 бар

Max. температура

110°

Производитель

Rifar (Россия)

Гарантия

10 лет

Паспорт радиаторов Tubog

Сертификат

Складские модели Rifar Tubog 3180

Боковое подключение радиаторов Tubog 4 секции, (схема)

Rifar Tubog 3180 4 секции, белый, боковое подключение

Высокий радиатор Rifar Tubog в классическом белом цвете. Боковое подключение 3/4 позволяет устанавливать его в домах со старой, однотрубной системой отопления. Белый цвет хорошо сочетается с любым интерьером.

высота:
1800 мм
длина:
208 мм
толщина:
107 мм
мощность:
1280 Вт*
21 752 руб.

*Мощность указана при (ΔT=70°).

Нижнее подключение DV1 радиаторов Tubog 4 секции (схема)

Rifar Tubog 3180 4 секции, белый, нижнее со встроенным термовентилем

Радиатор выполнен в белом цвете, подходящем под любой интерьер. Имеет нижнее подключение со стандартным межосевым расстоянием 50 мм - подходит для монтажа с помощью стандартных узлов подключения. Верхний термовентиль подходит для любого термостата с резьбой 30х1,5.

высота:
1800 мм
длина:
208 мм
толщина:
107 мм
мощность:
1280 Вт*
30 932 руб.

*Мощность указана при (ΔT=70°).

Боковое подключение радиаторов Tubog 4 секции (схема)

Rifar Tubog 3180 4 секции, антрацит, боковое подключение

Rifar Tubog 3180, выполненный в стильном цвете антрацит, добавляет изюминку в интерьер любого помещения. Благодаря боковому подключению 3/4, он идеально вписывается в дома с классической однотрубной системой отопления. Элегантный антрацитовый оттенок придает ему современный вид, создавая яркий акцент в окружающем пространстве, независимо от стиля интерьера.

высота:
1800 мм
длина:
208 мм
толщина:
107 мм
мощность:
1280 Вт*
21 752 руб.

*Мощность указана при (ΔT=70°).

Нижнее подключение DV1 радиаторов Tubog 4 секции (схема)

Rifar Tubog 3180 4 секции, антрацит, нижнее со встроенным термовентилем

Радиатор привлекает внимание своим изысканным цветом антрацит, который идеально вписывается в любой дизайн интерьера. Его конструкция включает нижнее подключение с общепринятым межосевым расстоянием 50 мм, обеспечивая удобство при монтаже с использованием стандартных подключающих узлов. Верхний термовентиль совместим с любым термостатом, имеющим резьбу 30х1,5, обеспечивая гибкость и простоту в использовании.

высота:
1800 мм
длина:
208 мм
толщина:
107 мм
мощность:
1280 Вт*
30 932 руб.

*Мощность указана при (ΔT=70°).

Боковое подключение радиаторов Tubog 4 секции (схема)

Rifar Tubog 3180 4 секции, титан, боковое подключение

Высокий радиатор Rifar Tubog в цвете Титан. Боковое подключение 3/4 позволяет устанавливать его в домах со старой, однотрубной системой отопления. Титан является более светлым, чем антрацит, поэтому может подойти в тех случаях, когда антрацит кажется слишком темным.

высота:
1800 мм
длина:
208 мм
толщина:
107 мм
мощность:
1280 Вт*
21 752 руб.

*Мощность указана при (ΔT=70°).

Нижнее подключение DV1 радиаторов Tubog 4 секции (схема)

Rifar Tubog 3180 4 секции, титан, нижнее со встроенным термовентилем

Радиатор выполнен в цвете Титан. Который также хорошо подходит для большинства интерьеров, что и белый цвет, но, при этом, обладает и дополнительным шармом. Имеет нижнее подключение со стандартным межосевым расстоянием 50 мм - подходит для монтажа с помощью стандартных узлов подключения. Верхний термовентиль подходит для любого термостата с резьбой 30х1,5.

высота:
1800 мм
длина:
208 мм
толщина:
107 мм
мощность:
1280 Вт*
30 932 руб.

*Мощность указана при (ΔT=70°).

Rifar Tubog 3180 — это идеальный выбор при выборе высоких радиаторов, когда требуется батарея с высокой тепловой мощностью для отопления средних и больших помещений. Радиатор обладает стандартной для складских моделей высотой 1.8 метра.

Советуем обратить внимание именно на эту модель по следующим причинам:

  • Во-первых, это 3-трубчатый радиатор. Он обладает небольшой толщиной (107 мм), что позволяет его устанавливать в ниши под стандартные радиаторы.
  • Во-вторых, радиатор обладает высокой тепловой мощностью и может отапливать до 6 кв.м. / секция (в зависимости от качества теплоизоляции дома и температуры воды в трубах).
  • В-третьих, на складе поддерживается большое количество радиаторов в классическом белом цвете и в цвете титан и антрацит. Особенности этого цвета можно узнать в нашей отдельной статье.
  • В-пятых, эта модель регулярно участвует в акциях от Rifar.

Распространенные сценарии использования:

  • Радиатор можно установить рядом с панорамным окном. В этом случае под окно рекомендуется установить внутрипольный конвектор для обогрева окна.
  • Высокие радиаторы Rifar Tubog 3180 идеально подходят для отопления больших помещений.
  • Они также подойдут для установки у выхода на балкон или в оконные откосы (если толщина стен позволяет).

Как заказать радиатор Rifar Tubog 3180 4 секции

Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберете подходящие отопительные приборы и добавьте их в корзину. После этого обязательно укажите свои контактные данные, чтобы мы могли с вами связаться и согласовать детали заказа.

Также вы можете получить консультацию и оформить заказ, связавшись с нами по телефону, электронной почте, онлайн чату или через WhatsApp.

Обращаем ваше внимание на то, что на сайте указаны стандартные розничные цены, рекомендованные производителем. Размер скидки зависит от суммы заказа и уточняется индивидуально.

Порядок оплаты заказа

Вы можете оплатить товар любым удобным для вас способом. Мы работаем как с физическими, так и с юридическими лицами.

  • Оплата банковским переводом. После согласования заказа, вам будет выставлен счет для оплаты по банковским реквизитам. Данный способ подходит как для физических, так и для юридических лиц.
  • Оплата по QR-коду. Наиболее простой и популярный вариант оплаты для частных лиц. Вместе со счетом будет представлен QR-код для оплаты через мобильное приложение вашего банка.
  • Оплата банковской картой. Платеж происходит через Т-банк. Вам будет представлена ссылка для оплаты на сайте банка, где необходимо будет ввести данные вашей карты для оплаты. Мы не получаем и не храним данные карты, только подтверждение оплаты.
  • Оплата наличными. При доставке по Санкт-Петербургу возможна оплата при получении (по договоренности, при наличии товара на складе в СПб)

Доставка

Мы доставляем заказы в любой город России. В Москве и Санкт-Петербурге возможна доставка до вашего порога. Для остальных городов перевозка осуществляется через транспортные компании (Деловые Линии, Возовоз, Байкал-Сервис, ПЭК и другие).

Москва и Санкт-Петербург
Если товар есть на складе, перевозка занимает до 2 рабочих дней, по предварительной договоренности. Если требуется перемещение товара между складами (между Москвой и СПб), срок доставки может увеличиться на 1-1.5 недели в зависимости от расписания логистики.

Доставка по России
Мы отправляем товары в любой город России транспортными компаниями (ТК). Обычно используем Деловые Линии, но по вашему желанию возможна другая ТК. Транспортировка до терминала ТК в городе отправления бесплатна. Груз упаковывается в жесткую упаковку и страхуется (если такая возможность предусмотрена перевозчиком). Важно: при приемке груза обязательно осмотрите его на предмет возможных повреждений. Попросите распаковку произвести при вас, известны случаи, когда радиаторы были повреждены при снятии обрешетки.

Логотип: радиаторы Rifar Tubog

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