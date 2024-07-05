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Новый настенный кронштейн для радиаторов RIFAR TUBOG

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Новый настенный кронштейн для радиаторов RIFAR TUBOG

2024.07.05

АО РИФАР сообщает, что с понедельника, 8 июля, начнется комплектование радиаторов TUBOG новыми стальными настенными кронштейнами. Эти кронштейны предназначены для установки стальных трубчатых радиаторов на вертикальные стены, устанавливаются парами на две колонки и являются несущими. Максимально допустимая нагрузка на один кронштейн составляет 80 кг. Все радиаторы Tubog будут поставляться с необходимым количеством кронштейнов, окрашенных в цвет прибора. Докупать дополнительные кронштейны не потребуется.

Подробная информация и инструкции доступны на сайте. Предшествующая модель кронштейнов останется доступной для заказов как товарная позиция. В ближайшее время клиенты могут получать радиаторы с предшествующей моделью кронштейнов, уже упакованных на складах.

Новые кронштейны Rifar Tubog

Смотрите также новости на официальном сайте производителя: www.rifar.ru

Логотип: радиаторы Rifar Tubog

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