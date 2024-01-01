Радиаторы Rifar Tubog 3180 10 секций в наличии
Rifar Tubog 3180 10 секций - это модель вертикального 3-трубчатого радиатора высотой 180 см, состоящего из 10 секций, поддерживаемых в наличии. Длина радиатора составляет всего 484 мм. Глубина 107 мм. При этом он обладает мощностью 2610 Вт, что позволяет обогревать помещения площадью до 26 м2 и более (в зависимости от уровня теплоизоляции дома и температуры теплоносителя). Rifar Tubog 3180 10 секций поддерживается в наличии с боковым и нижним подключением. Цвета: белый, черный и титан. Также вы можете заказать трубчатый радиатор с другим числом секций, цветом и типом подключения. Смотрите все доступные радиаторы Rifar Tubog 3180.
Цена от:
54 380 руб
При заказе от 4 радиаторов действуют скидки.
Мы свяжемся с вами после оформления заказа для согласования условий.
Характеристики Rifar Tubog 3180 10 секций:
Наличие
складская модель
Модель
Tubog 3180
Число секций
10
Высота
1800 мм
Глубина
107 мм
Длина
484 мм
Мощность ΔT=50°
2270 Вт
Мощность ΔT=60°
2750 Вт
Мощность ΔT=70°
3200 Вт
Рабочее давление
12 бар
Исп. давление
18 бар
Max. температура
110°
Производитель
Rifar (Россия)
Гарантия
10 лет
Складские модели Rifar Tubog 3180
Rifar Tubog 3180 10 секций, белый, боковое подключение
Высокий радиатор Rifar Tubog в классическом белом цвете. Боковое подключение 3/4 позволяет устанавливать его в домах со старой, однотрубной системой отопления. Белый цвет хорошо сочетается с любым интерьером.
*Мощность указана при (ΔT=70°).
Rifar Tubog 3180 10 секций, белый, нижнее со встроенным термовентилем
Радиатор выполнен в белом цвете, подходящем под любой интерьер. Имеет нижнее подключение со стандартным межосевым расстоянием 50 мм - подходит для монтажа с помощью стандартных узлов подключения. Верхний термовентиль подходит для любого термостата с резьбой 30х1,5.
*Мощность указана при (ΔT=70°).
Rifar Tubog 3180 10 секций, антрацит, боковое подключение
Rifar Tubog 3180, выполненный в стильном цвете антрацит, добавляет изюминку в интерьер любого помещения. Благодаря боковому подключению 3/4, он идеально вписывается в дома с классической однотрубной системой отопления. Элегантный антрацитовый оттенок придает ему современный вид, создавая яркий акцент в окружающем пространстве, независимо от стиля интерьера.
*Мощность указана при (ΔT=70°).
Rifar Tubog 3180 10 секций, антрацит, нижнее со встроенным термовентилем
Радиатор привлекает внимание своим изысканным цветом антрацит, который идеально вписывается в любой дизайн интерьера. Его конструкция включает нижнее подключение с общепринятым межосевым расстоянием 50 мм, обеспечивая удобство при монтаже с использованием стандартных подключающих узлов. Верхний термовентиль совместим с любым термостатом, имеющим резьбу 30х1,5, обеспечивая гибкость и простоту в использовании.
*Мощность указана при (ΔT=70°).
Rifar Tubog 3180 10 секций, титан, боковое подключение
Высокий радиатор Rifar Tubog в цвете Титан. Боковое подключение 3/4 позволяет устанавливать его в домах со старой, однотрубной системой отопления. Титан является более светлым, чем антрацит, поэтому может подойти в тех случаях, когда антрацит кажется слишком темным.
*Мощность указана при (ΔT=70°).
Rifar Tubog 3180 10 секций, титан, нижнее со встроенным термовентилем
Радиатор выполнен в цвете Титан. Который также хорошо подходит для большинства интерьеров, что и белый цвет, но, при этом, обладает и дополнительным шармом. Имеет нижнее подключение со стандартным межосевым расстоянием 50 мм - подходит для монтажа с помощью стандартных узлов подключения. Верхний термовентиль подходит для любого термостата с резьбой 30х1,5.
*Мощность указана при (ΔT=70°).
Rifar Tubog 3180 — это идеальный выбор при выборе высоких радиаторов, когда требуется батарея с высокой тепловой мощностью для отопления средних и больших помещений. Радиатор обладает стандартной для складских моделей высотой 1.8 метра.
Советуем обратить внимание именно на эту модель по следующим причинам:
- Во-первых, это 3-трубчатый радиатор. Он обладает небольшой толщиной (107 мм), что позволяет его устанавливать в ниши под стандартные радиаторы.
- Во-вторых, радиатор обладает высокой тепловой мощностью и может отапливать до 6 кв.м. / секция (в зависимости от качества теплоизоляции дома и температуры воды в трубах).
- В-третьих, на складе поддерживается большое количество радиаторов в классическом белом цвете и в цвете титан и антрацит. Особенности этого цвета можно узнать в нашей отдельной статье.
- В-пятых, эта модель регулярно участвует в акциях от Rifar.
Распространенные сценарии использования:
- Радиатор можно установить рядом с панорамным окном. В этом случае под окно рекомендуется установить внутрипольный конвектор для обогрева окна.
- Высокие радиаторы Rifar Tubog 3180 идеально подходят для отопления больших помещений.
- Они также подойдут для установки у выхода на балкон или в оконные откосы (если толщина стен позволяет).
Как заказать радиатор Rifar Tubog 3180 10 секций
Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберете подходящие отопительные приборы и добавьте их в корзину. После этого обязательно укажите свои контактные данные, чтобы мы могли с вами связаться и согласовать детали заказа.
Также вы можете получить консультацию и оформить заказ, связавшись с нами по телефону, электронной почте, онлайн чату или через WhatsApp.
Обращаем ваше внимание на то, что на сайте указаны стандартные розничные цены, рекомендованные производителем. Размер скидки зависит от суммы заказа и уточняется индивидуально.
Порядок оплаты заказа
Вы можете оплатить товар любым удобным для вас способом. Мы работаем как с физическими, так и с юридическими лицами.
- Оплата банковским переводом. После согласования заказа, вам будет выставлен счет для оплаты по банковским реквизитам. Данный способ подходит как для физических, так и для юридических лиц.
- Оплата по QR-коду. Наиболее простой и популярный вариант оплаты для частных лиц. Вместе со счетом будет представлен QR-код для оплаты через мобильное приложение вашего банка.
- Оплата банковской картой. Платеж происходит через Т-банк. Вам будет представлена ссылка для оплаты на сайте банка, где необходимо будет ввести данные вашей карты для оплаты. Мы не получаем и не храним данные карты, только подтверждение оплаты.
- Оплата наличными. При доставке по Санкт-Петербургу возможна оплата при получении (по договоренности, при наличии товара на складе в СПб)
Доставка
Мы доставляем заказы в любой город России. В Москве и Санкт-Петербурге возможна доставка до вашего порога. Для остальных городов перевозка осуществляется через транспортные компании (Деловые Линии, Возовоз, Байкал-Сервис, ПЭК и другие).
Москва и Санкт-Петербург
Если товар есть на складе, перевозка занимает до 2 рабочих дней, по предварительной договоренности. Если требуется перемещение товара между складами (между Москвой и СПб), срок доставки может увеличиться на 1-1.5 недели в зависимости от расписания логистики.
Доставка по России
Мы отправляем товары в любой город России транспортными компаниями (ТК). Обычно используем Деловые Линии, но по вашему желанию возможна другая ТК. Транспортировка до терминала ТК в городе отправления бесплатна. Груз упаковывается в жесткую упаковку и страхуется (если такая возможность предусмотрена перевозчиком). Важно: при приемке груза обязательно осмотрите его на предмет возможных повреждений. Попросите распаковку произвести при вас, известны случаи, когда радиаторы были повреждены при снятии обрешетки.