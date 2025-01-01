(495) 128-45-57
Все складские модели Rifar Tubog 3180

Вертикальный радиатор Tubog 3180 B1 AN DB 703 Matt Антрацит / 04 секц.

Подключение радиатора Rifar Tubog

AN DB 703 Matt Антрацит

Вертикальный радиатор Rifar Tubog 3180

Вертикальный трехрядный радиатор с боковым подключением. Имеет высокую теплоотдачу и отлично подойдет для установки в ниши небольшой ширины, когда требуется обогреть целое помещение. Модель поставляется в цвете антрацит. Большая тепловая мощность при небольшой ширине и стильный внешний вид делают его прекрасным вариантом при обновлении интерьера. Боковое подключение 3/4 позволяет монтировать радиатор в старые однотрубные системы отопления.

Цена:

 21,752 руб

При заказе от 4 радиаторов действуют скидки.
Мы свяжемся с вами после оформления заказа для согласования условий.

Характеристики:

Наличие

складская модель

Модель

Tubog 3180

Число секций

4

Подключение

B1 (боковое)

Цвет

AN AN DB 703 Matt Антрацит)

Высота

1800 мм

Глубина

107 мм

Длина

208 мм

Мощность ΔT=50°

908 Вт

Мощность ΔT=60°

1100 Вт

Мощность ΔT=70°

1280 Вт

Рабочее давление

12 бар

Исп. давление

18 бар

Max. температура

110°

Производитель

Rifar (Россия)

Гарантия

10 лет

Изображения

Радиатор Рифар Tubog
Радиатор Рифар Tubog
Радиатор Рифар Tubog

Похожие варианты

Близкое число секций

Число секций, близкое к 4. Если требуется радиатор чуть большей или меньшей длины и мощности.

высота:
1800 мм
длина:
300 мм
толщина:
107 мм
мощность:
1920 Вт*
32 628 руб.
высота:
1800 мм
длина:
392 мм
толщина:
107 мм
мощность:
2560 Вт*
43 504 руб.
высота:
1800 мм
длина:
484 мм
толщина:
107 мм
мощность:
3200 Вт*
54 380 руб.

*Мощность указана при (ΔT=70°).

Как заказать радиатор Rifar Tubog

Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберете подходящие отопительные приборы и добавьте их в корзину. После этого обязательно укажите свои контактные данные, чтобы мы могли с вами связаться и согласовать детали заказа.

Также вы можете получить консультацию и оформить заказ, связавшись с нами по телефону, электронной почте, онлайн чату или через WhatsApp.

Обращаем ваше внимание на то, что на сайте указаны стандартные розничные цены, рекомендованные производителем. Размер скидки зависит от суммы заказа и уточняется индивидуально.

Порядок оплаты заказа

Вы можете оплатить товар любым удобным для вас способом. Мы работаем как с физическими, так и с юридическими лицами.

  • Оплата банковским переводом. После согласования заказа, вам будет выставлен счет для оплаты по банковским реквизитам. Данный способ подходит как для физических, так и для юридических лиц.
  • Оплата по QR-коду. Наиболее простой и популярный вариант оплаты для частных лиц. Вместе со счетом будет представлен QR-код для оплаты через мобильное приложение вашего банка.
  • Оплата банковской картой. Платеж происходит через Т-банк. Вам будет представлена ссылка для оплаты на сайте банка, где необходимо будет ввести данные вашей карты для оплаты. Мы не получаем и не храним данные карты, только подтверждение оплаты.
  • Оплата наличными. При доставке по Санкт-Петербургу возможна оплата при получении (по договоренности, при наличии товара на складе в СПб)

Доставка

Мы доставляем заказы в любой город России. В Москве и Санкт-Петербурге возможна доставка до вашего порога. Для остальных городов перевозка осуществляется через транспортные компании (Деловые Линии, Возовоз, Байкал-Сервис, ПЭК и другие).

Москва и Санкт-Петербург
Если товар есть на складе, перевозка занимает до 2 рабочих дней, по предварительной договоренности. Если требуется перемещение товара между складами (между Москвой и СПб), срок доставки может увеличиться на 1-1.5 недели в зависимости от расписания логистики.

Доставка по России
Мы отправляем товары в любой город России транспортными компаниями (ТК). Обычно используем Деловые Линии, но по вашему желанию возможна другая ТК. Транспортировка до терминала ТК в городе отправления бесплатна. Груз упаковывается в жесткую упаковку и страхуется (если такая возможность предусмотрена перевозчиком). Важно: при приемке груза обязательно осмотрите его на предмет возможных повреждений. Попросите распаковку произвести при вас, известны случаи, когда радиаторы были повреждены при снятии обрешетки.

