Радиатор Tubog 3057 B1 WH RAL 9016 Gloss Белый / 26 секц.

При заказе от 4 радиаторов действуют скидки. Мы свяжемся с вами после оформления заказа для согласования условий.

Наиболее популярная модель: трехтрубчатый радиатор высотой 57 см. Имеет высоту, подходящую для установки под стандартные подоконники. Межосевое расстояние 50 см делает возможным замену чугунного или алюминиевого радиатора на Tubog 3057 без переноса труб. Благодаря тому, что радиатор явялется трехрядным, он обладает высокой тепловой мощностью. Модель представлена в классическом белом цвете. Наиболее частый сценарий использования - замена старый чугунных или алюминиевых радиаторов. Расчет секций производится по формуле: 1 секция чугунного радиатора по габаритам и мощности примерно равна двум секциям стального трубчатого радиатора Tubog 3057. При этм ответим, то стальной радиатор быстрее нагревается и остывает, чем чугунная батарея, а потому больше подходит для регулировки мощности с помощью термостатов.

Число секций, близкое к 26 . Если требуется радиатор чуть большей или меньшей длины и мощности.

