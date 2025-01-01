(495) 128-45-57
Радиатор Tubog 3057 DV1 AN DB 703 Matt Антрацит / 14 секц.

Подключение радиатора Rifar Tubog

AN DB 703 Matt Антрацит

Радиатор Rifar Tubog 3057

Наиболее популярная модель: трехтрубчатый радиатор высотой 57 см. Имеет высоту, подходящую для установки под стандартные подоконники. Радиатор имеет нижнее подключенеи и подходит для установки в современных домах с разводкой труб отопления по полу. Регулировка мощности осуществляется через встроенный термовентиль (термостат приобретается отдельно). Благодаря тому, что радиатор явялется трехрядным, он обладает высокой тепловой мощностью. Модель представлена в цвете антрацит. Она отлично подходит для обновления интерьера за счет замены стандартный панельных радиаторов от застройщика. Черный цвет смотрится стильно и дороже стандартного белого.

Цена:

 43,480 руб

При заказе от 4 радиаторов действуют скидки.
Мы свяжемся с вами после оформления заказа для согласования условий.

Характеристики:

Наличие

складская модель

Модель

Tubog 3057

Число секций

14

Подключение

DV1 (нижнее одностороннее с термовентилем)

Цвет

AN AN DB 703 Matt Антрацит)

Высота

565 мм

Глубина

107 мм

Длина

668 мм

Мощность ΔT=50°

1022 Вт

Мощность ΔT=60°

1246 Вт

Мощность ΔT=70°

1442 Вт

Рабочее давление

12 бар

Исп. давление

18 бар

Max. температура

110°

Производитель

Rifar (Россия)

Гарантия

10 лет

Паспорт радиаторов Tubog

Сертификат

Изображения

Радиатор Рифар Tubog
Радиатор Рифар Tubog
Радиатор Рифар Tubog
Радиатор Рифар Tubog

Как заказать радиатор Rifar Tubog

Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберете подходящие отопительные приборы и добавьте их в корзину. После этого обязательно укажите свои контактные данные, чтобы мы могли с вами связаться и согласовать детали заказа.

Также вы можете получить консультацию и оформить заказ, связавшись с нами по телефону, электронной почте, онлайн чату или через WhatsApp.

Обращаем ваше внимание на то, что на сайте указаны стандартные розничные цены, рекомендованные производителем. Размер скидки зависит от суммы заказа и уточняется индивидуально.

Порядок оплаты заказа

Вы можете оплатить товар любым удобным для вас способом. Мы работаем как с физическими, так и с юридическими лицами.

  • Оплата банковским переводом. После согласования заказа, вам будет выставлен счет для оплаты по банковским реквизитам. Данный способ подходит как для физических, так и для юридических лиц.
  • Оплата по QR-коду. Наиболее простой и популярный вариант оплаты для частных лиц. Вместе со счетом будет представлен QR-код для оплаты через мобильное приложение вашего банка.
  • Оплата банковской картой. Платеж происходит через Т-банк. Вам будет представлена ссылка для оплаты на сайте банка, где необходимо будет ввести данные вашей карты для оплаты. Мы не получаем и не храним данные карты, только подтверждение оплаты.
  • Оплата наличными. При доставке по Санкт-Петербургу возможна оплата при получении (по договоренности, при наличии товара на складе в СПб)

Доставка

Мы доставляем заказы в любой город России. В Москве и Санкт-Петербурге возможна доставка до вашего порога. Для остальных городов перевозка осуществляется через транспортные компании (Деловые Линии, Возовоз, Байкал-Сервис, ПЭК и другие).

Москва и Санкт-Петербург
Если товар есть на складе, перевозка занимает до 2 рабочих дней, по предварительной договоренности. Если требуется перемещение товара между складами (между Москвой и СПб), срок доставки может увеличиться на 1-1.5 недели в зависимости от расписания логистики.

Доставка по России
Мы отправляем товары в любой город России транспортными компаниями (ТК). Обычно используем Деловые Линии, но по вашему желанию возможна другая ТК. Транспортировка до терминала ТК в городе отправления бесплатна. Груз упаковывается в жесткую упаковку и страхуется (если такая возможность предусмотрена перевозчиком). Важно: при приемке груза обязательно осмотрите его на предмет возможных повреждений. Попросите распаковку произвести при вас, известны случаи, когда радиаторы были повреждены при снятии обрешетки.

